https://sputnikarabic.ae/20230409/مصادر-استخباراتية-إيران-تخطط-لمهاجمة-سفن-إسرائيلية-في-الخليج-بطائرات-مسيرة-1075707015.html
مصادر استخباراتية: إيران تخطط لمهاجمة سفن إسرائيلية في الخليج بطائرات مسيرة
مصادر استخباراتية: إيران تخطط لمهاجمة سفن إسرائيلية في الخليج بطائرات مسيرة
كشفت مصادر استخباراتية أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأن الحرس الثوري الإيراني يخطط لمهاجمة سفن إسرائيلية في الخليج بطائرات مسيرة. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T10:25+0000
2023-04-09T10:25+0000
2023-04-09T10:25+0000
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وحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، جاء ذلك وفقا لما ذكره اثنان من كبار مسؤولي المخابرات المطلعين على الأمر، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهما، لأنهم غير مخولين بالتحدث علنا.وتقدر مصادر المخابرات الأمريكية، أن القوة الجو-فضائية في الحرس الثوري الإيراني، تستعد لمحاولة تنفيذ هجمات بمسيرات، ضد سفن الشحن والتجارة المملوكة لإسرائيليين، في مياه الخليج وبحر العرب.وفي السياق، نقلت الصحيفة عن خبير سياسي إيراني مقرب من الحرس الثوري، أن طهران ترى في هذه الهجمات المخططة، انتقاما لمقتل الضابطين والمستشارين العسكريين الإيرانيين، ميلاد حيدري ومقداد مهقاني، بهجوم إسرائيلي في دمشق مؤخرا.ووفقا للمصادر، أبلغ الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين، الخميس الماضي، الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالهجوم المحتمل.ولهذا السبب، تقول المصادر، إن الضربات الوشيكة استدعت تحرك واشنطن لردع إيران عبر إرسال الغواصة النووية "يو إس إس فلوريدا" التي تحمل 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك إلى منطقة الشرق الأوسط. وانخرطت إيران وإسرائيل في حرب ظل استمرت لسنوات، وامتدت مؤخرا إلى البر والجو والإنترنت والبحر حيث يستهدفون سفن بعضهم بعضا في المياه المفتوحة منذ مارس/آذار 2021.
https://sputnikarabic.ae/20230408/أمريكا-ترسل-غواصة-نووية-مزودة-بالصواريخ-إلى-الشرق-الأوسط-1075668094.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مصادر استخباراتية: إيران تخطط لمهاجمة سفن إسرائيلية في الخليج بطائرات مسيرة
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كشفت مصادر استخباراتية أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأن الحرس الثوري الإيراني يخطط لمهاجمة سفن إسرائيلية في الخليج بطائرات مسيرة.
وحسب صحيفة
"نيويورك تايمز"، جاء ذلك وفقا لما ذكره اثنان من كبار مسؤولي المخابرات المطلعين على الأمر، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهما، لأنهم غير مخولين بالتحدث علنا.
وتقدر مصادر المخابرات الأمريكية، أن القوة الجو-فضائية في الحرس الثوري الإيراني
، تستعد لمحاولة تنفيذ هجمات بمسيرات، ضد سفن الشحن والتجارة المملوكة لإسرائيليين، في مياه الخليج وبحر العرب.
وفي السياق، نقلت الصحيفة عن خبير سياسي إيراني مقرب من الحرس الثوري، أن طهران ترى في هذه الهجمات المخططة، انتقاما لمقتل الضابطين والمستشارين العسكريين الإيرانيين، ميلاد حيدري ومقداد مهقاني
، بهجوم إسرائيلي في دمشق مؤخرا.
ووفقا للمصادر، أبلغ الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في البحرين، الخميس الماضي، الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالهجوم المحتمل.
ولهذا السبب، تقول المصادر، إن الضربات الوشيكة استدعت تحرك واشنطن لردع إيران عبر إرسال الغواصة النووية "يو إس إس فلوريدا" التي تحمل 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك
إلى منطقة الشرق الأوسط.
وانخرطت إيران وإسرائيل في حرب ظل استمرت لسنوات، وامتدت مؤخرا إلى البر والجو والإنترنت والبحر حيث يستهدفون سفن بعضهم بعضا في المياه المفتوحة منذ مارس/آذار 2021.