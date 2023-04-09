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العراق: مشروع الربط السككي مع إيران يهدف لنقل المسافرين فقط
العراق: مشروع الربط السككي مع إيران يهدف لنقل المسافرين فقط
أكدت وزارة النقل العراقية أن مشروع الربط السككي مع إيران يتعلق بـنقل المسافرين فقط. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T06:53+0000
2023-04-09T06:53+0000
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جاء هذا في توضيح صادر عن مدير الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة ميثم الصافي، يوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وذكر التوضيح أن ميناء الفاو هو أقرب نقطة لنقل الحمولات البحرية إلى أوروبا، وهو ما يعني أن الدول المصدرة ترغب في تصدير سلعها ومنتجاتها عن طريق ميناء الفاو الكبير.وأشار إلى أن ذلك يترتب عليه توفير موارد اقتصادية إضافية كبيرة ومهمة لخزينة العراق وتشغيل آلاف الأيدي العاملة من العراقيين.وذكر أن تكاليف النقل البحري أقل من عملية النقل السككي والبري بثلاث مرات.وشدد على عدم إمكانية نقل البضائع عبر القطارات عن طريق إيران نظرا لأن موانئ الدولة الجارة أبعد من المسافة المقررة للنقل.يأتي ذلك بعد تناقل شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن مشروع الربط السككي يخدم إيران فقط، وأنه لنقل البضائع الإيرانية، وأن المشروع سيجعل من العراق مجرد ممر بري يخدم دول الجوار.
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار

العراق: مشروع الربط السككي مع إيران يهدف لنقل المسافرين فقط

06:53 GMT 09.04.2023
© Photo / unsplash/Karsten Winegeartسكة قطار
سكة قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Photo / unsplash/Karsten Winegeart
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أكدت وزارة النقل العراقية أن مشروع الربط السككي مع إيران يتعلق بـنقل المسافرين فقط.
جاء هذا في توضيح صادر عن مدير الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة ميثم الصافي، يوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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وذكر التوضيح أن ميناء الفاو هو أقرب نقطة لنقل الحمولات البحرية إلى أوروبا، وهو ما يعني أن الدول المصدرة ترغب في تصدير سلعها ومنتجاتها عن طريق ميناء الفاو الكبير.
وأشار إلى أن ذلك يترتب عليه توفير موارد اقتصادية إضافية كبيرة ومهمة لخزينة العراق وتشغيل آلاف الأيدي العاملة من العراقيين.
وذكر أن تكاليف النقل البحري أقل من عملية النقل السككي والبري بثلاث مرات.
وشدد على عدم إمكانية نقل البضائع عبر القطارات عن طريق إيران نظرا لأن موانئ الدولة الجارة أبعد من المسافة المقررة للنقل.
يأتي ذلك بعد تناقل شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن مشروع الربط السككي يخدم إيران فقط، وأنه لنقل البضائع الإيرانية، وأن المشروع سيجعل من العراق مجرد ممر بري يخدم دول الجوار.
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