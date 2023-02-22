https://sputnikarabic.ae/20230222/مباحثات-عراقية-إيرانية-حول-تأمين-الحدود-وربط-سكك-الحديد-1073885855.html
مباحثات عراقية إيرانية حول تأمين الحدود وربط سكك الحديد
مباحثات عراقية إيرانية حول تأمين الحدود وربط سكك الحديد
أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، مباحثات بشأن مجموعة من القضايا المشتركة. 22.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-22T15:53+0000
2023-02-22T15:53+0000
2023-02-22T15:53+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن حسين أنه تطرق مع نظيره الإيراني لمجموعة من القضايا التي تهم الجانبين.وأوضح أن المباحثات شملت الوضع الأمني والحدودي، لافتا إلى أن بغداد اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية الحدود مع إيران.كما أشار الوزير العراقي إلى المباحثات شملت الربط السككي، موضحا أن هناك خطوات في هذا الملف.بدوره، قال وزير الخارجية الايراني إن بلاده تدعم "عراقا واحدا ومستقلا وقويا، فضلا عن دعمها قرار العراقيين في تقرير المصير".وتأتي زيارة عبد اللهيان للعراق بعد حوالي أسبوعين من زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وعودة وفد عراقي رسمي من الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230222/رئيس-الجمهورية-العراقي-يتلقى-دعوة-رسمية-لزيارة-إيران-1073875558.html
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العراق, إيران, الأخبار, العالم العربي, أمن الحدود
العراق, إيران, الأخبار, العالم العربي, أمن الحدود
مباحثات عراقية إيرانية حول تأمين الحدود وربط سكك الحديد
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أجرى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، مباحثات بشأن مجموعة من القضايا المشتركة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
عن حسين أنه تطرق مع نظيره الإيراني لمجموعة من القضايا التي تهم الجانبين.
وأوضح أن المباحثات شملت الوضع الأمني والحدودي، لافتا إلى أن بغداد اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية الحدود مع إيران.
كما أشار الوزير العراقي
إلى المباحثات شملت الربط السككي، موضحا أن هناك خطوات في هذا الملف.
بدوره، قال وزير الخارجية الايراني إن بلاده تدعم "عراقا واحدا ومستقلا وقويا، فضلا عن دعمها قرار العراقيين في تقرير المصير".
وتأتي زيارة عبد اللهيان للعراق بعد حوالي أسبوعين من زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وعودة وفد عراقي رسمي من الولايات المتحدة.