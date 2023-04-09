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https://sputnikarabic.ae/20230409/المجلس-الرئاسي-في-ليبيا-حكومة-الوحدة-المؤقتة-تستهدف-خلق-بيئة-مستقرة-تمهد-للانتخابات-1075722703.html
المجلس الرئاسي في ليبيا: حكومة الوحدة المؤقتة تستهدف خلق بيئة مستقرة تمهد للانتخابات
المجلس الرئاسي في ليبيا: حكومة الوحدة المؤقتة تستهدف خلق بيئة مستقرة تمهد للانتخابات
أكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، "استعداد المجلس الرئاسي لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في جهودها لرفع المعاناة عن المواطنين وتقديم الخدمات... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T17:49+0000
2023-04-09T17:49+0000
أخبار ليبيا اليوم
عبد الحميد الدبيبة
فتحي باشاغا
الأخبار
العالم العربي
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وقال المنفي، خلال حضوره اجتماع مجلس الوزراء الرابع لعام 2023 المنعقد في مصراتة، إن "حكومة الوحدة تستهدف خلق بيئة مستقرة تستطيع من خلالها الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال ومن ثم تحقيق الاستقرار المنشود"، حسب صحيفة الوسط الليبية.وأضاف أن "حضوره اجتماع الحكومة جاء بناء على دعوة رسمية لمتابعة آخر مستجدات العمل التنفيذي"، مقدما شكره إلى الحكومة على تقديم خدماتها لكل أبناء الشعب الليبي في كل ربوع ليبيا، على حد قوله.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230409/مفوضية-الانتخابات-الليبية-تبحث-مدى-جاهزية-مراكز-الاقتراع-1075715144.html
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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, فتحي باشاغا, الأخبار, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, فتحي باشاغا, الأخبار, العالم العربي

المجلس الرئاسي في ليبيا: حكومة الوحدة المؤقتة تستهدف خلق بيئة مستقرة تمهد للانتخابات

17:49 GMT 09.04.2023
© Photo / The media office of Libyan Presidency Councilرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Photo / The media office of Libyan Presidency Council
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أكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، "استعداد المجلس الرئاسي لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في جهودها لرفع المعاناة عن المواطنين وتقديم الخدمات لهم".
وقال المنفي، خلال حضوره اجتماع مجلس الوزراء الرابع لعام 2023 المنعقد في مصراتة، إن "حكومة الوحدة تستهدف خلق بيئة مستقرة تستطيع من خلالها الوصول إلى الانتخابات في أقرب الآجال ومن ثم تحقيق الاستقرار المنشود"، حسب صحيفة الوسط الليبية.
وأضاف أن "حضوره اجتماع الحكومة جاء بناء على دعوة رسمية لمتابعة آخر مستجدات العمل التنفيذي"، مقدما شكره إلى الحكومة على تقديم خدماتها لكل أبناء الشعب الليبي في كل ربوع ليبيا، على حد قوله.
لافتة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية في طرابلس، ليبيا، 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
مفوضية الانتخابات الليبية تبحث مدى جاهزية مراكز الاقتراع
13:22 GMT
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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