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مفوضية الانتخابات الليبية تبحث مدى جاهزية مراكز الاقتراع
مفوضية الانتخابات الليبية تبحث مدى جاهزية مراكز الاقتراع
بحث عبد الحكيم الشعاب، عضو مجلس مفوضية الانتخابات الليبية، مدى جاهزية مراكز الاقتراع ومدى استعدادها لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة يوم الاقتراع. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T13:22+0000
2023-04-09T13:22+0000
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عبد الحميد الدبيبة
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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، صباح اليوم الأحد، بحضور مدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسي، ورئيس قسم التوعية عائشة ثبوت، ورئيس قسم التنسيق الميداني غادة القعود، بحسب بيان لمفوضية الانتخابات حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وقال البيان إن الاجتماع الذي عقد في مبنى التدريب في مقر المفوضية يأتي في إطار الاستعدادات للعملية الانتخابية.وبحث الاجتماع آليات تقييم مراكز الاقتراع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلة لدى المفوضية، وسبل تعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية المخطط لها هذا العام.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230409/المبعوث-الأمريكي-القادة-العسكريون-في-ليبيا-ملتزمون-بسيادة-البلاد-واستقرارها-1075700890.html
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الأخبار, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, عبد الحميد الدبيبة
الأخبار, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, عبد الحميد الدبيبة

مفوضية الانتخابات الليبية تبحث مدى جاهزية مراكز الاقتراع

13:22 GMT 09.04.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAلافتة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية في طرابلس، ليبيا، 14 ديسمبر 2021
لافتة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الليبية في طرابلس، ليبيا، 14 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
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بحث عبد الحكيم الشعاب، عضو مجلس مفوضية الانتخابات الليبية، مدى جاهزية مراكز الاقتراع ومدى استعدادها لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة يوم الاقتراع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، صباح اليوم الأحد، بحضور مدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسي، ورئيس قسم التوعية عائشة ثبوت، ورئيس قسم التنسيق الميداني غادة القعود، بحسب بيان لمفوضية الانتخابات حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
المبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
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07:23 GMT
وقال البيان إن الاجتماع الذي عقد في مبنى التدريب في مقر المفوضية يأتي في إطار الاستعدادات للعملية الانتخابية.
وبحث الاجتماع آليات تقييم مراكز الاقتراع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلة لدى المفوضية، وسبل تعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية المخطط لها هذا العام.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
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