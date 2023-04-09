عربي
https://sputnikarabic.ae/20230409/انهيار-مبنى-من-أربعة-طوابق-وسط-مرسيليا-فيديو-1075698592.html
انهيار مبنى من أربعة طوابق وسط مرسيليا... فيديو
انهيار مبنى من أربعة طوابق وسط مرسيليا... فيديو
انهار مبنى من أربعة طوابق في وسط مرسيليا جنوبي فرنسا، ليلة الأحد، واشتعلت النيران في المبنى، مما منع رجال الإنقاذ من البدء في البحث عن الضحايا، حسبما ذكرت... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T04:39+0000
2023-04-09T05:07+0000
أخبار فرنسا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067771875_0:0:2906:1636_1920x0_80_0_0_cd347a56339f714dfe63c994500cd3fd.jpg
ونقلت الوكالة عن عمدة المدينة، بينوا بايان، قوله: "في الساعة 00:40 (01.40 بتوقيت موسكو) انهار مبنى في شارع تيفولي 17 ونتيجة لذلك انهار جزء من المنازل المجاورة 15 و19".وأضاف أن حريقًا اندلع نتيجة الانهيار، لا يسمح بإرسال رجال الإنقاذ والكلاب للبحث عن الضحايا والمصابين الذين قد يكونون تحت الأنقاض.وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء، ليونيل ماتيو، إن 100 من رجال الإنقاذ كانوا في الموقع.وتضيف الوكالة أنه تم إجلاء المواطنين من منازلهم المجاورة. ولم تحدد الشرطة ورجال الإطفاء ومسؤولو المدينة بعد سبب الانهيار.
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067771875_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_700125a8f00c43bae7d9845f8a27902f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , العالم
أخبار فرنسا , العالم

انهيار مبنى من أربعة طوابق وسط مرسيليا... فيديو

04:39 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 05:07 GMT 09.04.2023)
© Sputnik . Dmitriy Makeev / الانتقال إلى بنك الصورانهيار مبنى
انهيار مبنى - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Sputnik . Dmitriy Makeev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
انهار مبنى من أربعة طوابق في وسط مرسيليا جنوبي فرنسا، ليلة الأحد، واشتعلت النيران في المبنى، مما منع رجال الإنقاذ من البدء في البحث عن الضحايا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن عمدة المدينة.
ونقلت الوكالة عن عمدة المدينة، بينوا بايان، قوله: "في الساعة 00:40 (01.40 بتوقيت موسكو) انهار مبنى في شارع تيفولي 17 ونتيجة لذلك انهار جزء من المنازل المجاورة 15 و19".
وأضاف أن حريقًا اندلع نتيجة الانهيار، لا يسمح بإرسال رجال الإنقاذ والكلاب للبحث عن الضحايا والمصابين الذين قد يكونون تحت الأنقاض.
وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء، ليونيل ماتيو، إن 100 من رجال الإنقاذ كانوا في الموقع.
وتضيف الوكالة أنه تم إجلاء المواطنين من منازلهم المجاورة. ولم تحدد الشرطة ورجال الإطفاء ومسؤولو المدينة بعد سبب الانهيار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:47 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала