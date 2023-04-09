https://sputnikarabic.ae/20230409/انهيار-مبنى-من-أربعة-طوابق-وسط-مرسيليا-فيديو-1075698592.html
انهيار مبنى من أربعة طوابق وسط مرسيليا... فيديو
انهيار مبنى من أربعة طوابق وسط مرسيليا... فيديو
انهار مبنى من أربعة طوابق في وسط مرسيليا جنوبي فرنسا، ليلة الأحد، واشتعلت النيران في المبنى، مما منع رجال الإنقاذ من البدء في البحث عن الضحايا، حسبما ذكرت... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T04:39+0000
2023-04-09T04:39+0000
2023-04-09T05:07+0000
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ونقلت الوكالة عن عمدة المدينة، بينوا بايان، قوله: "في الساعة 00:40 (01.40 بتوقيت موسكو) انهار مبنى في شارع تيفولي 17 ونتيجة لذلك انهار جزء من المنازل المجاورة 15 و19".وأضاف أن حريقًا اندلع نتيجة الانهيار، لا يسمح بإرسال رجال الإنقاذ والكلاب للبحث عن الضحايا والمصابين الذين قد يكونون تحت الأنقاض.وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء، ليونيل ماتيو، إن 100 من رجال الإنقاذ كانوا في الموقع.وتضيف الوكالة أنه تم إجلاء المواطنين من منازلهم المجاورة. ولم تحدد الشرطة ورجال الإطفاء ومسؤولو المدينة بعد سبب الانهيار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار فرنسا , العالم
انهيار مبنى من أربعة طوابق وسط مرسيليا... فيديو
04:39 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 05:07 GMT 09.04.2023) تابعنا عبر
انهار مبنى من أربعة طوابق في وسط مرسيليا جنوبي فرنسا، ليلة الأحد، واشتعلت النيران في المبنى، مما منع رجال الإنقاذ من البدء في البحث عن الضحايا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن عمدة المدينة.
ونقلت الوكالة عن عمدة المدينة، بينوا بايان، قوله: "في الساعة 00:40 (01.40 بتوقيت موسكو) انهار مبنى في شارع تيفولي 17 ونتيجة لذلك انهار جزء من المنازل المجاورة 15 و19".
وأضاف أن حريقًا اندلع نتيجة الانهيار، لا يسمح بإرسال رجال الإنقاذ والكلاب للبحث عن الضحايا والمصابين الذين قد يكونون تحت الأنقاض.
وقال المتحدث باسم خدمة الإطفاء، ليونيل ماتيو، إن 100 من رجال الإنقاذ كانوا في الموقع.
وتضيف الوكالة أنه تم إجلاء المواطنين من منازلهم المجاورة. ولم تحدد الشرطة ورجال الإطفاء ومسؤولو المدينة بعد سبب الانهيار.