https://sputnikarabic.ae/20230409/بيسكوف-الغرب-يرد-بشكل-هستيري-على-خطط-روسيا-لنشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا--1075704898.html
بيسكوف: الغرب "يرد بشكل هستيري" على خطط روسيا لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
بيسكوف: الغرب "يرد بشكل هستيري" على خطط روسيا لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الغرب الجماعي أظهر رد فعل هستيري على خطط روسيا لبناء منشآت تخزين للأسلحة النووية التكتيكية على... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T09:36+0000
2023-04-09T09:36+0000
2023-04-09T09:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:308:3073:2036_1920x0_80_0_0_ac6aef8a5cd1e84189def5e82cc780e1.jpg
وقال بيسكوف على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "الغرب الجماعي لا يميل إلى تذكر موضوع الأسلحة النووية الأمريكية، التي توجد في أوروبا، حول بلادنا، ولكن يبدي رد فعل هستيري على خططنا لبناء منشآت تخزين للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا".وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حديثه عن هذه الخطط، إلى أن سبب هذه الخطوة هو بيان بريطانيا بشأن إمداد أوكرانيا باليورانيوم المنضب.في الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن بيلاروسيا طلبت منذ فترة طويلة استضافة أسلحة نووية روسية على أراضيها. وأضاف أن موسكو تفعل ما تفعله الدول منذ عقود.وشدد بوتين على أن روسيا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستفعل الشيء نفسه الذي كانت تفعله الولايات المتحدة لعقود من خلال نشر أسلحتها النووية التكتيكية في أوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20230406/بيسكوف-روسيا-سترد-بشكل-مناسب-على-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-في-قواعد-أوروبية-1075610592.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1a/1061628859_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eaf27af40f71148b649c00fdf3660027.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
بيسكوف: الغرب "يرد بشكل هستيري" على خطط روسيا لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
09:36 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 09:38 GMT 09.04.2023) تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الغرب الجماعي أظهر رد فعل هستيري على خطط روسيا لبناء منشآت تخزين للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا.
وقال بيسكوف على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "الغرب الجماعي لا يميل إلى تذكر موضوع الأسلحة النووية الأمريكية، التي توجد في أوروبا، حول بلادنا، ولكن يبدي رد فعل هستيري على خططنا لبناء منشآت تخزين للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.
وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حديثه عن هذه الخطط، إلى أن سبب هذه الخطوة هو بيان بريطانيا بشأن إمداد أوكرانيا باليورانيوم المنضب.
في الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن بيلاروسيا طلبت منذ فترة طويلة استضافة أسلحة نووية روسية على أراضيها. وأضاف أن موسكو تفعل ما تفعله الدول منذ عقود.
وشدد بوتين على أن روسيا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستفعل الشيء نفسه الذي كانت تفعله الولايات المتحدة لعقود من خلال نشر أسلحتها النووية التكتيكية في أوروبا.