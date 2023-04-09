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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230409/بيسكوف-الغرب-يرد-بشكل-هستيري-على-خطط-روسيا-لنشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا--1075704898.html
بيسكوف: الغرب "يرد بشكل هستيري" على خطط روسيا لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
بيسكوف: الغرب "يرد بشكل هستيري" على خطط روسيا لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الغرب الجماعي أظهر رد فعل هستيري على خطط روسيا لبناء منشآت تخزين للأسلحة النووية التكتيكية على... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T09:36+0000
2023-04-09T09:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بيسكوف على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "الغرب الجماعي لا يميل إلى تذكر موضوع الأسلحة النووية الأمريكية، التي توجد في أوروبا، حول بلادنا، ولكن يبدي رد فعل هستيري على خططنا لبناء منشآت تخزين للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا".وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حديثه عن هذه الخطط، إلى أن سبب هذه الخطوة هو بيان بريطانيا بشأن إمداد أوكرانيا باليورانيوم المنضب.في الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن بيلاروسيا طلبت منذ فترة طويلة استضافة أسلحة نووية روسية على أراضيها. وأضاف أن موسكو تفعل ما تفعله الدول منذ عقود.وشدد بوتين على أن روسيا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستفعل الشيء نفسه الذي كانت تفعله الولايات المتحدة لعقود من خلال نشر أسلحتها النووية التكتيكية في أوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20230406/بيسكوف-روسيا-سترد-بشكل-مناسب-على-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-في-قواعد-أوروبية-1075610592.html
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بيسكوف: الغرب "يرد بشكل هستيري" على خطط روسيا لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

09:36 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 09:38 GMT 09.04.2023)
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Sputnik . wasim suliman
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الغرب الجماعي أظهر رد فعل هستيري على خطط روسيا لبناء منشآت تخزين للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا.
وقال بيسكوف على قناة "روسيا 1" التلفزيونية: "الغرب الجماعي لا يميل إلى تذكر موضوع الأسلحة النووية الأمريكية، التي توجد في أوروبا، حول بلادنا، ولكن يبدي رد فعل هستيري على خططنا لبناء منشآت تخزين للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروسيا".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.

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وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حديثه عن هذه الخطط، إلى أن سبب هذه الخطوة هو بيان بريطانيا بشأن إمداد أوكرانيا باليورانيوم المنضب.
في الوقت نفسه، أشار بوتين إلى أن بيلاروسيا طلبت منذ فترة طويلة استضافة أسلحة نووية روسية على أراضيها. وأضاف أن موسكو تفعل ما تفعله الدول منذ عقود.
وشدد بوتين على أن روسيا، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستفعل الشيء نفسه الذي كانت تفعله الولايات المتحدة لعقود من خلال نشر أسلحتها النووية التكتيكية في أوروبا.
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