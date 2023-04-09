عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230409/كريم-بنزيما-يرفض-الانتقال-للدوري-السعودي-1075715833.html
كريم بنزيما يرفض الانتقال للدوري السعودي
كريم بنزيما يرفض الانتقال للدوري السعودي
أفادت تقارير إسبانية، اليوم الأحد، بأن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد يرفض الانتقال للدوري السعودي، وأنه في طريقه للبقاء مع الملكي. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T13:47+0000
2023-04-09T13:48+0000
مجتمع
رياضة
كريم بنزيما
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
ترتيب الدوري الإسباني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/10/1069093263_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_2d0072b63fefd661515f24a96d9d4973.jpg
وذكرت صحيفة "ماركا" أن مستقبل بنزيما بدأ يتضح بعد أسابيع من الغموض، وذلك بعد عودة المهاجم المخضرم إلى تألقه في الفترة الأخيرة.وأكدت الصحيفة أن بنزيما لم يغير فكرته بالبقاء مع ريال مدريد لموسم واحد آخر على الأقل، رغم العرض السعودي المغري.وأوضحت أن هذا الرد وصل للمسؤولين عن نقل العرض السعودي لكريم بنزيما.وعن العرض السعودي، أشارت الصحيفة إلى أنه ليس مغر لبنزيما من الناحية المادية فقط، بل كان يتضمن أيضا إطلاق أكاديمية لكرة القدم سيطلق عليها اسم المهاجم الفرنسي وصورته.يذكر أن بنزيما قد انضم لريال مدريد صيف عام 2009، قادما من ليون الفرنسي، وحال بقائه حتى 2024، فإنه سيكون قد أمضى 15 عاما مع الميرنغي.وسجل بنزيما 3 أهداف (هاتريك) أمام برشلونة، يوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليرفع مهاجم ريال مدريد رصيده إلى 25 هدفا هذا الموسم في 32 مباراة مع 6 تمريرات حاسمة.وحسب موقع "ترانسفير ماركت" سجل بنزيما 348 هدفا وصنع 165 في 637 مباراة مع الفريق، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 450 هدفا.
https://sputnikarabic.ae/20230222/8-أضعاف-راتبه-الحالي-عرض-سعودي-مغر-للفرنسي-بنزيمة-1073857632.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/10/1069093263_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_a5fac607c9979ac338b808850073fc70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, كريم بنزيما, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني
رياضة, كريم بنزيما, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني

كريم بنزيما يرفض الانتقال للدوري السعودي

13:47 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 13:48 GMT 09.04.2023)
© AFP 2023 / THOMAS COEXكريم بنزيما
كريم بنزيما - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEX
تابعنا عبرTelegram
أفادت تقارير إسبانية، اليوم الأحد، بأن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد يرفض الانتقال للدوري السعودي، وأنه في طريقه للبقاء مع الملكي.
وذكرت صحيفة "ماركا" أن مستقبل بنزيما بدأ يتضح بعد أسابيع من الغموض، وذلك بعد عودة المهاجم المخضرم إلى تألقه في الفترة الأخيرة.
وأكدت الصحيفة أن بنزيما لم يغير فكرته بالبقاء مع ريال مدريد لموسم واحد آخر على الأقل، رغم العرض السعودي المغري.
بنزيمة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2023
مجتمع
8 أضعاف راتبه الحالي... عرض سعودي "مغر" للفرنسي بنزيمة
22 فبراير, 06:43 GMT
وأوضحت أن هذا الرد وصل للمسؤولين عن نقل العرض السعودي لكريم بنزيما.
وعن العرض السعودي، أشارت الصحيفة إلى أنه ليس مغر لبنزيما من الناحية المادية فقط، بل كان يتضمن أيضا إطلاق أكاديمية لكرة القدم سيطلق عليها اسم المهاجم الفرنسي وصورته.
يذكر أن بنزيما قد انضم لريال مدريد صيف عام 2009، قادما من ليون الفرنسي، وحال بقائه حتى 2024، فإنه سيكون قد أمضى 15 عاما مع الميرنغي.
وسجل بنزيما 3 أهداف (هاتريك) أمام برشلونة، يوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليرفع مهاجم ريال مدريد رصيده إلى 25 هدفا هذا الموسم في 32 مباراة مع 6 تمريرات حاسمة.
وحسب موقع "ترانسفير ماركت" سجل بنزيما 348 هدفا وصنع 165 في 637 مباراة مع الفريق، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 450 هدفا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:25 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала