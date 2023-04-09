https://sputnikarabic.ae/20230409/كريم-بنزيما-يرفض-الانتقال-للدوري-السعودي-1075715833.html
كريم بنزيما يرفض الانتقال للدوري السعودي
كريم بنزيما يرفض الانتقال للدوري السعودي
أفادت تقارير إسبانية، اليوم الأحد، بأن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد يرفض الانتقال للدوري السعودي، وأنه في طريقه للبقاء مع الملكي. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T13:47+0000
2023-04-09T13:47+0000
2023-04-09T13:48+0000
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رياضة
كريم بنزيما
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وذكرت صحيفة "ماركا" أن مستقبل بنزيما بدأ يتضح بعد أسابيع من الغموض، وذلك بعد عودة المهاجم المخضرم إلى تألقه في الفترة الأخيرة.وأكدت الصحيفة أن بنزيما لم يغير فكرته بالبقاء مع ريال مدريد لموسم واحد آخر على الأقل، رغم العرض السعودي المغري.وأوضحت أن هذا الرد وصل للمسؤولين عن نقل العرض السعودي لكريم بنزيما.وعن العرض السعودي، أشارت الصحيفة إلى أنه ليس مغر لبنزيما من الناحية المادية فقط، بل كان يتضمن أيضا إطلاق أكاديمية لكرة القدم سيطلق عليها اسم المهاجم الفرنسي وصورته.يذكر أن بنزيما قد انضم لريال مدريد صيف عام 2009، قادما من ليون الفرنسي، وحال بقائه حتى 2024، فإنه سيكون قد أمضى 15 عاما مع الميرنغي.وسجل بنزيما 3 أهداف (هاتريك) أمام برشلونة، يوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليرفع مهاجم ريال مدريد رصيده إلى 25 هدفا هذا الموسم في 32 مباراة مع 6 تمريرات حاسمة.وحسب موقع "ترانسفير ماركت" سجل بنزيما 348 هدفا وصنع 165 في 637 مباراة مع الفريق، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 450 هدفا.
https://sputnikarabic.ae/20230222/8-أضعاف-راتبه-الحالي-عرض-سعودي-مغر-للفرنسي-بنزيمة-1073857632.html
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رياضة, كريم بنزيما, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني
رياضة, كريم بنزيما, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني
كريم بنزيما يرفض الانتقال للدوري السعودي
13:47 GMT 09.04.2023 (تم التحديث: 13:48 GMT 09.04.2023) تابعنا عبر
أفادت تقارير إسبانية، اليوم الأحد، بأن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد يرفض الانتقال للدوري السعودي، وأنه في طريقه للبقاء مع الملكي.
وذكرت
صحيفة "ماركا" أن مستقبل بنزيما بدأ يتضح بعد أسابيع من الغموض، وذلك بعد عودة المهاجم المخضرم إلى تألقه في الفترة الأخيرة.
وأكدت الصحيفة أن بنزيما لم يغير فكرته بالبقاء مع ريال مدريد لموسم واحد آخر على الأقل، رغم العرض السعودي المغري.
وأوضحت أن هذا الرد وصل للمسؤولين عن نقل العرض السعودي لكريم بنزيما.
وعن العرض السعودي، أشارت الصحيفة إلى أنه ليس مغر لبنزيما من الناحية المادية فقط، بل كان يتضمن أيضا إطلاق أكاديمية لكرة القدم سيطلق عليها اسم المهاجم الفرنسي وصورته.
يذكر أن بنزيما
قد انضم لريال مدريد صيف عام 2009، قادما من ليون الفرنسي، وحال بقائه حتى 2024، فإنه سيكون قد أمضى 15 عاما مع الميرنغي.
وسجل بنزيما 3 أهداف (هاتريك) أمام برشلونة، يوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليرفع مهاجم ريال مدريد رصيده إلى 25 هدفا هذا الموسم في 32 مباراة مع 6 تمريرات حاسمة.
وحسب موقع "ترانسفير ماركت" سجل بنزيما 348 هدفا وصنع 165 في 637 مباراة مع الفريق، وهو ثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد
خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل 450 هدفا.