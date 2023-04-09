عربي
https://sputnikarabic.ae/20230409/مئات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-فيديو-1075706013.html
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته... فيديو
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته... فيديو
اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، اليوم الأحد. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T09:52+0000
2023-04-09T09:52+0000
المسجد الأقصى
القدس
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061227375_0:0:3057:1719_1920x0_80_0_0_b83148f38843a277defc08dbbb7184c3.jpg
ونقلت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ربما تقدر أعدادهم بنحو 900 مستوطن.وأكدت دائرة الأوقاف أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، موضحة أن السلطات الإسرائيلية قد حولت باحات المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم في اليوم الرابع من عيد "الفصح اليهودي".وتشهد البلدة القديمة من القدس حالة من التوتر منذ عدة أسابيع، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية عشية المراسم الاحتفالية لليهود في ساحة البراق، بمناسبة عيد "الفصح اليهودي"، والذي بدأ الأربعاء الماضي.ومنعت القوات الإسرائيلية دخول الشبان للمسجد الأقصى وأخرجتهم باتجاه باب الأسباط، بالتوازي مع قيام عناصر من "حرس الحدود" الإسرائيلي بالاعتداء على الشبان عند أبواب الأقصى ومنعهم من دخول المسجد.ويشار إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد أمر، أمس السبت، بزيادة أعداد الشرطة داخل المسجد الأقصى، لتفريغه من المعتكفين لإفساح المجال لاقتحامه صباح الغد من قبل المستوطنين.وكان نحو 130 ألف مُصل قد أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى، في ظل توتر الأوضاع في القدس الشرقية وقطاع غزة.وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230408/بن-غفير-يأمر-بزيادة-أعداد-الشرطة-في-المسجد-الأقصى-1075684945.html
القدس
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061227375_102:0:2817:2036_1920x0_80_0_0_22d4219516c7e2fa0e69cba7ea356caa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
المسجد الأقصى, القدس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
المسجد الأقصى, القدس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته... فيديو

09:52 GMT 09.04.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliقوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022
قوات الشرطة الإسرائيلية تمنع الفلسطييين من دخول المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
تابعنا عبرTelegram
اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، اليوم الأحد.
ونقلت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ربما تقدر أعدادهم بنحو 900 مستوطن.
وأكدت دائرة الأوقاف أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، موضحة أن السلطات الإسرائيلية قد حولت باحات المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم في اليوم الرابع من عيد "الفصح اليهودي".
وتشهد البلدة القديمة من القدس حالة من التوتر منذ عدة أسابيع، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية عشية المراسم الاحتفالية لليهود في ساحة البراق، بمناسبة عيد "الفصح اليهودي"، والذي بدأ الأربعاء الماضي.
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
بن غفير يأمر بزيادة أعداد الشرطة في المسجد الأقصى
أمس, 15:50 GMT
ومنعت القوات الإسرائيلية دخول الشبان للمسجد الأقصى وأخرجتهم باتجاه باب الأسباط، بالتوازي مع قيام عناصر من "حرس الحدود" الإسرائيلي بالاعتداء على الشبان عند أبواب الأقصى ومنعهم من دخول المسجد.
ويشار إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد أمر، أمس السبت، بزيادة أعداد الشرطة داخل المسجد الأقصى، لتفريغه من المعتكفين لإفساح المجال لاقتحامه صباح الغد من قبل المستوطنين.
وكان نحو 130 ألف مُصل قد أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى، في ظل توتر الأوضاع في القدس الشرقية وقطاع غزة.
وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.
وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:47 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 11:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала