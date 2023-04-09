https://sputnikarabic.ae/20230409/مئات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-فيديو-1075706013.html
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته... فيديو
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته... فيديو
اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، اليوم الأحد. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T09:52+0000
2023-04-09T09:52+0000
2023-04-09T09:52+0000
المسجد الأقصى
القدس
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العالم العربي
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ونقلت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ربما تقدر أعدادهم بنحو 900 مستوطن.وأكدت دائرة الأوقاف أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، موضحة أن السلطات الإسرائيلية قد حولت باحات المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم في اليوم الرابع من عيد "الفصح اليهودي".وتشهد البلدة القديمة من القدس حالة من التوتر منذ عدة أسابيع، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية عشية المراسم الاحتفالية لليهود في ساحة البراق، بمناسبة عيد "الفصح اليهودي"، والذي بدأ الأربعاء الماضي.ومنعت القوات الإسرائيلية دخول الشبان للمسجد الأقصى وأخرجتهم باتجاه باب الأسباط، بالتوازي مع قيام عناصر من "حرس الحدود" الإسرائيلي بالاعتداء على الشبان عند أبواب الأقصى ومنعهم من دخول المسجد.ويشار إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد أمر، أمس السبت، بزيادة أعداد الشرطة داخل المسجد الأقصى، لتفريغه من المعتكفين لإفساح المجال لاقتحامه صباح الغد من قبل المستوطنين.وكان نحو 130 ألف مُصل قد أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى، في ظل توتر الأوضاع في القدس الشرقية وقطاع غزة.وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل، فيما ردت الأخيرة، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230408/بن-غفير-يأمر-بزيادة-أعداد-الشرطة-في-المسجد-الأقصى-1075684945.html
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المسجد الأقصى, القدس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
المسجد الأقصى, القدس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته... فيديو
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اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، اليوم الأحد.
ونقلت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، عن دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، أن عشرات المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ربما تقدر أعدادهم بنحو 900 مستوطن.
وأكدت دائرة الأوقاف أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، موضحة أن السلطات الإسرائيلية قد حولت باحات المسجد الأقصى إلى ثكنة عسكرية، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم في اليوم الرابع من عيد "الفصح اليهودي".
وتشهد البلدة القديمة من القدس حالة من التوتر منذ عدة أسابيع، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية عشية المراسم الاحتفالية لليهود في ساحة البراق، بمناسبة عيد "الفصح اليهودي"، والذي بدأ الأربعاء الماضي.
ومنعت القوات الإسرائيلية دخول الشبان للمسجد الأقصى وأخرجتهم باتجاه باب الأسباط، بالتوازي مع قيام عناصر من "حرس الحدود" الإسرائيلي بالاعتداء على الشبان عند أبواب الأقصى ومنعهم من دخول المسجد.
ويشار إلى أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد أمر، أمس السبت، بزيادة أعداد الشرطة داخل المسجد الأقصى، لتفريغه من المعتكفين لإفساح المجال لاقتحامه صباح الغد من قبل المستوطنين.
وكان نحو 130 ألف مُصل قد أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى
، في ظل توتر الأوضاع في القدس الشرقية وقطاع غزة.
وشهد المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة الماضية، اقتحامات متتالية من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحاته، وإطلاق وابل من قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، من أجل إخلاء المسجد ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.
وتطورت الأحداث إلى إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان وغزة على مستوطنات وبلدات في شمال وجنوب إسرائيل
، فيما ردت الأخيرة، مساء أمس الخميس وفجر اليوم الجمعة، بقصف ما قالت إنها أهداف تابعة لحماس في مدينة صور جنوبي لبنان، وأخرى في قطاع غزة.