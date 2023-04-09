https://sputnikarabic.ae/20230409/ماكرون-يجب-على-أوروبا--أن-تقلل-من-اعتمادها-على-الدولار-الأمريكي-1075715367.html
ماكرون: يجب على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكي
ماكرون: يجب على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، بأنه يجب على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج "الحدود الإقليمية"، وأن تتجنب الانجرار إلى... 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T13:35+0000
2023-04-09T13:35+0000
2023-04-09T13:35+0000
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وأكد ماكرون في حديثه مع صحيفة "بوليتيكو" واثنين من الصحفيين الفرنسيين، على نظريته المحببة حول "الحكم الذاتي الاستراتيجي" لأوروبا، التي من المفترض أن تقودها فرنسا، لتصبح "قوة عظمى ثالثة".وحث ماكرون الاتحاد الأوروبي على التركيز على تطوير صناعة الدفاع الأوروبية. وقال: "إذا تصاعدت التوترات بين القوتين العظميين، فلن يكون لدينا الوقت ولا الموارد لتمويل استقلالنا الاستراتيجي وسنصبح تابعين".وأشارت الصحيفة إلى أن ماكرون لم يتطرق إلى قضية الضمانات الأمنية الأمريكية الحالية لأوروبا، التي تعتمد بشكل كبيرعلى المساعدة الدفاعية الأمريكية "في مواجهة أول حرب برية كبرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".في وقت سابق، قال الكاتب الفرنسي رينو غيرارد، إن أمريكا دفعت نفسها إلى وضع يتجه فيه العالم نحو نزع الدولار الذي لا مفر منه.ويعتقد رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك أيضًا، أن عددًا من الدول قررت التخلي عن الدولار كعملة احتياطية، حيث كان هذا القرار مستفزًا للسياسة الأمريكية المتشددة، بحسب صحيفة "بوليتيكو".
https://sputnikarabic.ae/20230409/ماكرون-يدعو-أوروبا-إلى-تجنب-الانجرار-نحو-الإيقاع-الأمريكي-1075714849.html
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العالم, أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن
العالم, أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن
ماكرون: يجب على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكي
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، بأنه يجب على أوروبا أن تقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج "الحدود الإقليمية"، وأن تتجنب الانجرار إلى مواجهه بين الصين وأمريكا بشأن تايوان.
وأكد ماكرون في حديثه مع صحيفة "بوليتيكو" واثنين من الصحفيين الفرنسيين، على نظريته المحببة حول "الحكم الذاتي الاستراتيجي" لأوروبا، التي من المفترض أن تقودها فرنسا، لتصبح "قوة عظمى ثالثة".
وأضاف ماكرون: "الخطر الكبير الذي تواجهه أوروبا هو أنها عالقة في أزمات ليست من أزماتنا، مما يمنعها من بناء استقلاليتها الاستراتيجية".
وحث ماكرون الاتحاد الأوروبي على التركيز على تطوير صناعة الدفاع الأوروبية. وقال: "إذا تصاعدت التوترات بين القوتين العظميين، فلن يكون لدينا الوقت ولا الموارد لتمويل استقلالنا الاستراتيجي وسنصبح تابعين".
وأشارت الصحيفة إلى أن ماكرون لم يتطرق إلى قضية الضمانات الأمنية الأمريكية الحالية لأوروبا، التي تعتمد بشكل كبيرعلى المساعدة الدفاعية الأمريكية "في مواجهة أول حرب برية كبرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".
في وقت سابق، قال الكاتب الفرنسي رينو غيرارد، إن أمريكا دفعت نفسها إلى وضع يتجه فيه العالم نحو نزع الدولار الذي لا مفر منه.
ويعتقد رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك أيضًا، أن عددًا من الدول قررت التخلي عن الدولار كعملة احتياطية، حيث كان هذا القرار مستفزًا للسياسة الأمريكية المتشددة، بحسب صحيفة "بوليتيكو".