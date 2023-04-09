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Позиции мобилизованных из Калужской области в Южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230409/مجلس-الفيدرالية-روسيا-كانت-ستتعرض-لعواقب-وخيمة-لو-لم-تطلق-عمليتها-العسكرية-الخاصة-1075720317.html
مجلس الفيدرالية: روسيا كانت ستتعرض لعواقب وخيمة لو لم تطلق عمليتها العسكرية الخاصة
مجلس الفيدرالية: روسيا كانت ستتعرض لعواقب وخيمة لو لم تطلق عمليتها العسكرية الخاصة
صرّحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا كانت ستتعرض لعواقب وخيمة لو لم تطلق عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T15:56+0000
2023-04-09T15:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت ماتفيينكو: "لو لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار، لكانت العواقب وخيمة بالنسبة لنا".وأشارت ماتفيينكو إلى أن المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند خدعا موسكو منذ ثماني سنوات لإعداد كييف للصراع العسكري، وتحدثا عن التزامهما باتفاقيات مينسك.وفي وقت سابق، وصفت فالنتينا ماتفينكو كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأسلحة النووية بأنها سخيفة، وأشارت إلى أنه ليس من اختصاص الرئيس الفرنسي أن يقرر كيف ستحمي روسيا أمنها.وأطلقت روسيا يوم 24 شباط/فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف العملية، بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة إلى منع عسكرة أوكرانيا، وإجبارها على الحياد، فضلاً عن القضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230409/بيسكوف-الغرب-يرد-بشكل-هستيري-على-خطط-روسيا-لنشر-أسلحة-نووية-في-بيلاروسيا--1075704898.html
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مجلس الفيدرالية: روسيا كانت ستتعرض لعواقب وخيمة لو لم تطلق عمليتها العسكرية الخاصة

15:56 GMT 09.04.2023
© Sputnik . Мария Девахинаمبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو
مبنى مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا) للبرلمن الروسي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Sputnik . Мария Девахина
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صرّحت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أن روسيا كانت ستتعرض لعواقب وخيمة لو لم تطلق عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت ماتفيينكو: "لو لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار، لكانت العواقب وخيمة بالنسبة لنا".
وأشارت ماتفيينكو إلى أن المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند خدعا موسكو منذ ثماني سنوات لإعداد كييف للصراع العسكري، وتحدثا عن التزامهما باتفاقيات مينسك.
وفي وقت سابق، وصفت فالنتينا ماتفينكو كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الأسلحة النووية بأنها سخيفة، وأشارت إلى أنه ليس من اختصاص الرئيس الفرنسي أن يقرر كيف ستحمي روسيا أمنها.
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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09:36 GMT
وأطلقت روسيا يوم 24 شباط/فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.
وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف العملية، بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة إلى منع عسكرة أوكرانيا، وإجبارها على الحياد، فضلاً عن القضاء على التوجهات النازية فيها.
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