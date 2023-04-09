https://sputnikarabic.ae/20230409/مقتل-11-شخصا-بانفجار-لغم-أثناء-بحثهم-عن-فطر-الكمأة-في-البادية-السورية-1075725411.html

مقتل 11 شخصا بانفجار لغم أثناء بحثهم عن فطر الكمأة في البادية السورية

مقتل 11 شخصا بانفجار لغم أثناء بحثهم عن فطر الكمأة في البادية السورية

قتل 11 شخصا بانفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)، أثناء بحثهم عن فطر الكمأة، في البادية السورية. 09.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-09T21:20+0000

2023-04-09T21:20+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف دير الزور إن لغما انفجر بسيارة تقل مجموعة من المدنيين بريف محافظة دير الزور، اليوم الأحد 9 نيسان/ أبريل، ما أودى بحياة 11 شخصا.وتابعت المصادر إن السكان المحليين انتشلوا جثامين ضحايا انفجار اللغم الأرضي، وقاموا بنقلهم إلى مشافي مدينة دير الزور، كما أشارت المصادر إلى أن المواطنين المتوفين كانوا يجمعون الكمأة في بادية جبل البشري، جنوب غربي دير الزور.وفي وقت سابق، قتل 6 مدنيين، أمس السبت، إثر انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" في ريف حمص الشرقي، وسط سوريا.وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن "لغما مضادا للدروع من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش، انفجر أثناء مرور سيارة تقل عددًا من الأشخاص متوجهين لجمع الكمأة في منطقة جبل العمور في بادية السخنة".وكل عام في موسم حصاد ثمرة الكمأة، أواخر الشتاء وبداية فصل الربيع، يلقى عشرات المدنيين مصرعهم نتيجة انفجار ألغام زرعها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، أثناء سيطرته على المنطقة.كما أن مسلحي التنظيم الذين يتحصنون بالقرب من قاعدة التنف الأمريكية يقومون بوضع كمائن للباحثين عن الكمأة في تلك المنطقة.يذكر أنه في 17 فبراير/شباط الماضي، قتل 35 مدنيا، كانوا يجمعون الكمأة في اعتداء نفذه إرهابيو داعش، جنوب شرقي مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي.

https://sputnikarabic.ae/20220806/إصابة-5-أطفال-بجروح-نتيجة-انفجار-لغم-من-مخلفات-داعش-في-دير-الزور-شرقي-سوريا--1066064721.html

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