https://sputnikarabic.ae/20230409/وزير-الداخلية-السوداني-يبحث-مع-نظيره-العراقي-التعاون-في-مكافحة-الإرهاب-1075705849.html

وزير الداخلية السوداني يبحث مع نظيره العراقي التعاون في مكافحة الإرهاب

وزير الداخلية السوداني يبحث مع نظيره العراقي التعاون في مكافحة الإرهاب

أجرى وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، مباحثات مع نظيره السوداني عنان حامد محمد عمر، حول التعاون في مكافحة الإرهاب. 09.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-09T09:55+0000

2023-04-09T09:55+0000

2023-04-09T09:55+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

تنظيم داعش الإرهابي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/0c/1049826575_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_a36808d6466f3655d222eb6ca4b429c0.jpg

وقال بيان صادر عن الداخلية العراقية إن الشمري استقبل اليوم في مقر الوزارة، نظيره السوداني بحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.أضاف البيان أن الجانبين بحثا مجموعة من الملفات في مقدمتها تعزيز التعاون الأمني المشترك في مكافحة الإرهاب، خاصة في ظل الخبرات العراقية الكبيرة في محاربة عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).وبحث الوزيران كذلك ملف مكافحة المخدرات والآليات المتعلقة بالتخلص من هذه السموم، بالإضافة للتدريب الهادف لتعزيز القدرات العسكرية لقوات الشرطة.من جانبه، أشاد وزير الداخلية السوداني بقدرات الشرطة العراقية في محاربة الجريمة المنظمة.وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية"، لكن القوات الأمنية العراقية لا تزال تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عملية إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230315/خبير-عسكري-جهاز-مكافحة-الإرهاب-العراقي-في-طريقه-لحصارداعش-بعد-توفر-المعلومات-الكافية-عن-التنظيم-1074792546.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, تنظيم داعش الإرهابي