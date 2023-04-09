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وزير الداخلية السوداني يبحث مع نظيره العراقي التعاون في مكافحة الإرهاب
وزير الداخلية السوداني يبحث مع نظيره العراقي التعاون في مكافحة الإرهاب
أجرى وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، مباحثات مع نظيره السوداني عنان حامد محمد عمر، حول التعاون في مكافحة الإرهاب. 09.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-09T09:55+0000
2023-04-09T09:55+0000
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وقال بيان صادر عن الداخلية العراقية إن الشمري استقبل اليوم في مقر الوزارة، نظيره السوداني بحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.أضاف البيان أن الجانبين بحثا مجموعة من الملفات في مقدمتها تعزيز التعاون الأمني المشترك في مكافحة الإرهاب، خاصة في ظل الخبرات العراقية الكبيرة في محاربة عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).وبحث الوزيران كذلك ملف مكافحة المخدرات والآليات المتعلقة بالتخلص من هذه السموم، بالإضافة للتدريب الهادف لتعزيز القدرات العسكرية لقوات الشرطة.من جانبه، أشاد وزير الداخلية السوداني بقدرات الشرطة العراقية في محاربة الجريمة المنظمة.وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية"، لكن القوات الأمنية العراقية لا تزال تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عملية إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230315/خبير-عسكري-جهاز-مكافحة-الإرهاب-العراقي-في-طريقه-لحصارداعش-بعد-توفر-المعلومات-الكافية-عن-التنظيم-1074792546.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

وزير الداخلية السوداني يبحث مع نظيره العراقي التعاون في مكافحة الإرهاب

09:55 GMT 09.04.2023
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
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أجرى وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، مباحثات مع نظيره السوداني عنان حامد محمد عمر، حول التعاون في مكافحة الإرهاب.
وقال بيان صادر عن الداخلية العراقية إن الشمري استقبل اليوم في مقر الوزارة، نظيره السوداني بحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
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أضاف البيان أن الجانبين بحثا مجموعة من الملفات في مقدمتها تعزيز التعاون الأمني المشترك في مكافحة الإرهاب، خاصة في ظل الخبرات العراقية الكبيرة في محاربة عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى).
وبحث الوزيران كذلك ملف مكافحة المخدرات والآليات المتعلقة بالتخلص من هذه السموم، بالإضافة للتدريب الهادف لتعزيز القدرات العسكرية لقوات الشرطة.
من جانبه، أشاد وزير الداخلية السوداني بقدرات الشرطة العراقية في محاربة الجريمة المنظمة.
وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية"، لكن القوات الأمنية العراقية لا تزال تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عملية إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
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