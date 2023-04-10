https://sputnikarabic.ae/20230410/إعلام-المفوضية-الأوروبية-لا-تعرف-أين-توجد-المليارات-المجمدة-من-الأصول-الروسية-1075752011.html
إعلام: المفوضية الأوروبية لا تعرف أين توجد المليارات المجمدة من الأصول الروسية
إعلام: المفوضية الأوروبية لا تعرف أين توجد المليارات المجمدة من الأصول الروسية
أفادت صحيفة "زودويتشه تسايتونغ" الألمانية، بأن المفوضية الأوروبية لا تزال تجهل الموقع الدقيق للأصول الروسية، والمقدرة بأكثر من 300 مليار يورو. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T17:53+0000
2023-04-10T17:53+0000
2023-04-10T17:53+0000
العالم
تجميد الأصول
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وكتبت الصحيفة: "مرت خمسة أشهر ويبدو أن رقم 300 مليار ينذر بالسوء أكثر فأكثر. ولا تزال المفوضية الأوروبية لا تعرف بالضبط أين توجد هذه الأموال".وأضافت أنه، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاحتياطيات المحجوبة لروسيا البالغة 300 مليار يورو يمكن توجيهها بشكل أكبر إلى استعادة أوكرانيا. يشار إلى أن خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية هذا حرم "طمأنينة" 45 نائبا من البرلمان الأوروبي، الذين بعثوا برسالة إليها شخصيا وإلى رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، يسألون فيها بالضبط أين الأصول المجمدة. وبحسب المنشور، جاء الجواب في يناير/كانون الثاني، وكان معناه أن الاتحاد الأوروبي "ليس لديه فكرة".وصف عضو البرلمان الأوروبي، أورماس بايت، الذي كان أحد أولئك الذين وقعوا الخطاب الذي يسأل عن الأصول، الوضع بالغريب.على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل المفوضية الأوروبية حول إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لاحتياجات استعادة أوكرانيا، لا يزال لا يوجد أساس تشريعي لمثل هذه الإجراءات في الاتحاد الأوروبي. وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أصول الدولة الروسية أيضًا.
https://sputnikarabic.ae/20230309/واشنطن-وحلفاؤها-يجمدون-أكثر-من-58-مليار-دولار-من-الأصول-الروسية--1074521795.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, تجميد الأصول, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, تجميد الأصول, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
إعلام: المفوضية الأوروبية لا تعرف أين توجد المليارات المجمدة من الأصول الروسية
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أفادت صحيفة "زودويتشه تسايتونغ" الألمانية، بأن المفوضية الأوروبية لا تزال تجهل الموقع الدقيق للأصول الروسية، والمقدرة بأكثر من 300 مليار يورو.
وكتبت الصحيفة: "مرت خمسة أشهر ويبدو أن رقم 300 مليار ينذر بالسوء أكثر فأكثر. ولا تزال المفوضية الأوروبية لا تعرف بالضبط أين توجد هذه الأموال".
وأضافت أنه
، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاحتياطيات المحجوبة لروسيا البالغة 300 مليار يورو يمكن توجيهها بشكل أكبر إلى استعادة أوكرانيا. يشار إلى أن خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية هذا حرم "طمأنينة" 45 نائبا من البرلمان الأوروبي، الذين بعثوا برسالة إليها شخصيا وإلى رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، يسألون فيها بالضبط أين الأصول المجمدة. وبحسب المنشور، جاء الجواب في يناير/كانون الثاني، وكان معناه أن الاتحاد الأوروبي "ليس لديه فكرة".
وصف عضو البرلمان الأوروبي، أورماس بايت، الذي كان أحد أولئك الذين وقعوا الخطاب الذي يسأل عن الأصول، الوضع بالغريب.
وقال للصحيفة: "إذا تم تجميد 300 مليار يورو بالفعل، فيمكننا تحديد الأصول التي نتحدث عنها وأين توجد".
على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل المفوضية الأوروبية حول إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لاحتياجات استعادة أوكرانيا، لا يزال لا يوجد أساس تشريعي لمثل هذه الإجراءات في الاتحاد الأوروبي. وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل أصول الدولة الروسية أيضًا.