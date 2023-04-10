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https://sputnikarabic.ae/20230410/الخارجية-الصينية-تعلق-على-إمكانية-انضمام-تونس-إلى-بريكس-1075732661.html
الخارجية الصينية تعلق على إمكانية انضمام تونس إلى "بريكس"
الخارجية الصينية تعلق على إمكانية انضمام تونس إلى "بريكس"
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الاثنين، معلقًا على إمكانية انضمام تونس إلى مجموعة "بريكس"، أن الصين ستتمسك بروح الانفتاح... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T09:40+0000
2023-04-10T09:40+0000
العالم
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وقال الدبلوماسي الصيني، خلال إحاطة إعلامية، ردًا على سؤال وكالة "سبوتنيك" بهذا الشأن: "ستواصل الصين الحفاظ على روح الانفتاح والشمولية والتعاون متبادل المنفعة لبريكس، والعمل مع شركاء بريكس لتعزيز التعاون مع الأسواق الناشئة والدول النامية الأخرى، والمساهمة بشكل مشترك في توسيع عضوية "بريكس" من خلال مناقشات شاملة وتوافق في الآراء".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم "حركة 25 يوليو" التونسية الموالية للرئاسة، محمود بن مبروك، لـ"سبوتنيك" إن تونس تدرس الانضمام إلى مجموعة "بريكس" على خلفية تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن إملاءات صندوق النقد الدولي، الذي تتفاوض معه البلاد على قرض، غير مقبولة، وستؤدي إلى إفقار أكبر للسكان، حيث شدد على أن تخفيضات الإعانات التي دعت إليها المؤسسات المالية الدولية أدت إلى احتجاجات منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص.وعلّق صندوق النقد الدولي، في كانون الأول/ ديسمبر 2022، النظر في منح قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لتونس التي تعاني من صعوبات اقتصادية.وأحد شروط الإقراض من صندوق النقد الدولي هو خفض الإعانات المقدمة للغذاء والطاقة، فضلًا عن إصلاح الشركات المملوكة للدولة.وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يخشى أن يؤدي "الانهيار الاجتماعي أو الاقتصادي في تونس" إلى تدفق جديد للمهاجرين إلى أوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20230409/خبراء-يوضحون-أهداف-الضغوط-الأمريكية-على-تونس-وعلاقتها-بمشروع-واشنطن-التخريبي-1075714273.html
https://sputnikarabic.ae/20230408/مصادر-لـ-سبوتنيك-تونس-تدرس-الانضمام-إلى-مجموعة-البريكس-1075696387.html
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العالم
العالم

الخارجية الصينية تعلق على إمكانية انضمام تونس إلى "بريكس"

09:40 GMT 10.04.2023
© AFP 2023 / NOEL CELISمبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023 / NOEL CELIS
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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، اليوم الاثنين، معلقًا على إمكانية انضمام تونس إلى مجموعة "بريكس"، أن الصين ستتمسك بروح الانفتاح والشمولية في دول "بريكس"، وستعزز التعاون مع الدول النامية.
وقال الدبلوماسي الصيني، خلال إحاطة إعلامية، ردًا على سؤال وكالة "سبوتنيك" بهذا الشأن: "ستواصل الصين الحفاظ على روح الانفتاح والشمولية والتعاون متبادل المنفعة لبريكس، والعمل مع شركاء بريكس لتعزيز التعاون مع الأسواق الناشئة والدول النامية الأخرى، والمساهمة بشكل مشترك في توسيع عضوية "بريكس" من خلال مناقشات شاملة وتوافق في الآراء".
تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
خبراء يوضحون أهداف الضغوط الأمريكية على تونس وعلاقتها بمشروع واشنطن التخريبي
أمس, 13:03 GMT
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم "حركة 25 يوليو" التونسية الموالية للرئاسة، محمود بن مبروك، لـ"سبوتنيك" إن تونس تدرس الانضمام إلى مجموعة "بريكس" على خلفية تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن إملاءات صندوق النقد الدولي، الذي تتفاوض معه البلاد على قرض، غير مقبولة، وستؤدي إلى إفقار أكبر للسكان، حيث شدد على أن تخفيضات الإعانات التي دعت إليها المؤسسات المالية الدولية أدت إلى احتجاجات منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص.
البنك المركزي التونسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
مصادر لـ "سبوتنيك": تونس تدرس الانضمام إلى مجموعة "بريكس"
8 أبريل, 23:38 GMT
وعلّق صندوق النقد الدولي، في كانون الأول/ ديسمبر 2022، النظر في منح قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لتونس التي تعاني من صعوبات اقتصادية.

وأحد شروط الإقراض من صندوق النقد الدولي هو خفض الإعانات المقدمة للغذاء والطاقة، فضلًا عن إصلاح الشركات المملوكة للدولة.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يخشى أن يؤدي "الانهيار الاجتماعي أو الاقتصادي في تونس" إلى تدفق جديد للمهاجرين إلى أوروبا.
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