https://sputnikarabic.ae/20230410/الدفاع-الروسية-مقتل-أكثر-من-290-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-دونيتسك-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1075737778.html
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 290 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 290 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الدافاع الروسية أن قواتها تمكنت من القضاء على أكثر من 290 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T11:24+0000
2023-04-10T11:24+0000
2023-04-10T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع في بيانها اليومي: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة لأعمال نشطة من قبل الوحدات وضربات جوية تنفيذية - تكتيكية ونيران مدفعية من مجموعة القوات الجنوبية، تم تحييد أكثر من 290 جنديا أوكرانيا وتدمير خمس مركبات قتالية مصفحة وأربع مركبات، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوديكا" وكذلك مدافع الهاوتزر "Msta-B" و دي-20".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 التابع للجيش الأوكراني بالقرب من كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 50 عسكريا أوكرانيا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، بضربات نفذتها وحدات تجمع "فوستوك" الروسية خلال اليوم الماضي:وأشار بيان الدفاع إلى أن "العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة القوات الغربية، ألحقت خسائر بالقوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا وتيمكوفكا وكراخمالنو وبرشوترافنيفو، في مقاطعة خاركوف، وروزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم القضاء على ما يصل إلى 30 عسكريا أوكرانيا؛ وتدمير مركبتين قتاليتين وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية ستاريتسا في مقاطعة خاركوف، على محور كوبيانسك".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركز" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تيرني وتورسكوي وسيريبريانكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا، وتدمير خمس مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز"غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-20"، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوليوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية على محور كراسني ليمان".
https://sputnikarabic.ae/20230410/قاذفات-سميرتش-الروسية-تدمر-مراكز-قيادة-أوكرانية-لوجستية-فيديو--1075729557.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 290 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية
11:24 GMT 10.04.2023 (تم التحديث: 12:27 GMT 10.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدافاع الروسية أن قواتها تمكنت من القضاء على أكثر من 290 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الدفاع في بيانها اليومي: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة لأعمال نشطة من قبل الوحدات وضربات جوية تنفيذية - تكتيكية ونيران مدفعية من مجموعة القوات الجنوبية، تم تحييد أكثر من 290 جنديا أوكرانيا وتدمير خمس مركبات قتالية مصفحة وأربع مركبات، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوديكا" وكذلك مدافع الهاوتزر "Msta-B" و دي-20".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 التابع للجيش الأوكراني بالقرب من كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
"على محور خيرسون، قتل نحو 40 عسكريا أوكرانيا، وتم تدمير مركبتين قتاليتين مدرّعتين وخمسة عشر مركبة ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا"، بالإضافة إلى منظومة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم 777"، ومدافع هاوتزر من طراز "دي-30".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 50 عسكريا أوكرانيا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، بضربات نفذتها وحدات تجمع "فوستوك" الروسية خلال اليوم الماضي:
"بلغت خسائر العدو خلال الساعات الـ24 الماضية في هذه المناطق 50 عسكريًا أوكرانيًا، وتم تدمير عربة قتال مصفحة، وشاحنتين صغيرتين، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع طراز "غفوزديكا".
وأشار بيان الدفاع إلى أن "العمليات النشطة للوحدات ونيران المدفعية لمجموعة القوات الغربية، ألحقت خسائر بالقوة البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا وتيمكوفكا وكراخمالنو وبرشوترافنيفو، في مقاطعة خاركوف، وروزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتم القضاء على ما يصل إلى 30 عسكريا أوكرانيا؛ وتدمير مركبتين قتاليتين وثلاث مركبات ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20"، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية ستاريتسا في مقاطعة خاركوف، على محور كوبيانسك".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "أصابت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة القوات "المركز" وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تيرني وتورسكوي وسيريبريانكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم القضاء على أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا، وتدمير خمس مركبات قتالية مدرعة وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز"غفوزديكا"، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر من طراز "دي-20"، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوليوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية على محور كراسني ليمان".