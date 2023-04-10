https://sputnikarabic.ae/20230410/قاذفات-سميرتش-الروسية-تدمر-مراكز-قيادة-أوكرانية-لوجستية-فيديو--1075729557.html
قاذفات "سميرتش" الروسية تدمر مراكز قيادة أوكرانية لوجستية... فيديو
قاذفات "سميرتش" الروسية تدمر مراكز قيادة أوكرانية لوجستية... فيديو
نفذت قاذفات "سميرتش" الروسية عمليات نوعية متعددة خلال تنفيذ المهام الموكلة إليها في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T08:27+0000
2023-04-10T08:27+0000
2023-04-10T08:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها الصادر، اليوم الاثنين، على موقعها الرسمي، إلى أن قاذفات الصواريخ المتعددة "سميرتش" دمرت البنية التحتية للعدو ومراكزه اللوجستية.وأوضحت الدفاع الروسية أن مدى الصواريخ ومعامل الانحراف المنخفض للمقذوفات، التي يبلغ قطرها 300 ملم، يتيح لها إمكانية تدمير قواعد تخزين الذخيرة ومناطق تمركز المعدات.وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهداف العملية، بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة إلى منع عسكرة أوكرانيا، وإجبارها على الحياد، فضلًا عن القضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230410/وزارة-الدفاع-الطيران-الروسي-يضرب-المواقع-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسنوليمانسك-1075726785.html
https://sputnikarabic.ae/20230327/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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رصد عسكري, روسيا
قاذفات "سميرتش" الروسية تدمر مراكز قيادة أوكرانية لوجستية... فيديو
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نفذت قاذفات "سميرتش" الروسية عمليات نوعية متعددة خلال تنفيذ المهام الموكلة إليها في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها الصادر، اليوم الاثنين، على موقعها الرسمي، إلى أن قاذفات الصواريخ المتعددة "سميرتش" دمرت البنية التحتية للعدو
ومراكزه اللوجستية.
ونوهت الوزارة في بيانها، إلى أن تنفيذ إحدى هذه المهام النارية قد يستغرق عدة دقائق، تبدأ من مرحلة الحصول على الإحداثيات، واتخاذ الموقف، وإعطاء الإشارة وإطلاق النار، ثم تغيير التموضع.
وأوضحت الدفاع الروسية أن مدى
الصواريخ ومعامل الانحراف المنخفض للمقذوفات، التي يبلغ قطرها 300 ملم، يتيح لها إمكانية تدمير قواعد تخزين الذخيرة ومناطق تمركز المعدات.
وتتسبب نيران أنظمة قاذفات "سميرتش" الروسية المتعددة، بتعطيل عمل مراكز القيادة والدعم التابعة للقوات الأوكرانية.
وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، الذين تعرضوا للقتل والتشريد والاعتقال، على أيدي قوات نظام كييف، والقوميين الأوكرانيين المتطرفين.
وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهداف العملية، بحماية السكان الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، بالإضافة إلى منع عسكرة أوكرانيا، وإجبارها على الحياد، فضلًا عن القضاء على التوجهات النازية فيها.