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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230410/القوات-الروسية-تسيطر-على-أكثر-من-75-من-أرتيوموفسك---1075745849.html
القوات الروسية تسيطر على أكثر من 75% من أرتيوموفسك
القوات الروسية تسيطر على أكثر من 75% من أرتيوموفسك
أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، اليوم الاثنين، أن أكثر من 75% من أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية تخضع لسيطرة القوات... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T14:24+0000
2023-04-10T14:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوشلين عبر قناة روسيا -24" التلفزيونية: "يمكنني أن أقول بكل تأكيد، إن أكثر من 75 في المئة من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) الآن تحت سيطرة وحداتنا. وبناءً عليه، يمكننا تقييم درجة الدمار اليوم".وأردف بوشلين : "القول، بأن المدينة أصبحت تحت سيطرتنا بالكامل لا يزال سابقا لأوانه، لا تزال هناك معارك ضارية في الجزء الغربي. وقد ركز العدو خطا ( خط دفاع) آخر في منطقة خطوط السكك الحديدية".وأعلنت وزارة الدافاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها تمكنت من القضاء على أكثر من 290 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك خلال الـ 24 الساعة الماضية.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 التابع للجيش الأوكراني بالقرب من كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230410/القوات-الروسية-تقصف-قيادة-لواءين-للدفاع-الإقليمي-الأوكراني--1075740621.html
https://sputnikarabic.ae/20230410/الدفاع-الروسية-تحرير-106-عسكريين-روس-من-الأسر-في-أوكرانيا-1075745066.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تسيطر على أكثر من 75% من أرتيوموفسك

14:24 GMT 10.04.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، اليوم الاثنين، أن أكثر من 75% من أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية تخضع لسيطرة القوات الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوشلين عبر قناة روسيا -24" التلفزيونية: "يمكنني أن أقول بكل تأكيد، إن أكثر من 75 في المئة من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) الآن تحت سيطرة وحداتنا. وبناءً عليه، يمكننا تقييم درجة الدمار اليوم".

وأضاف بوشلين: "أثناء القيام بجولة في المدينة اليوم، لم أر أي مبنى لم يتم تدميره، وهذا ينطبق أيضًا على المباني السكنية والمباني المتعددة الطوابق - حيث جهز العدو نقاط إطلاق النار. وهذا ينطبق أيضًا على المرافق الاجتماعية، حيث جهز العدو نقاط إسناد. بالإضافة إلى ذلك، حاول العدو، عندما أجبر على التراجع تحت هجوم وحداتنا، إلحاق أكبر قدر من الضرر".

وأردف بوشلين : "القول، بأن المدينة أصبحت تحت سيطرتنا بالكامل لا يزال سابقا لأوانه، لا تزال هناك معارك ضارية في الجزء الغربي. وقد ركز العدو خطا ( خط دفاع) آخر في منطقة خطوط السكك الحديدية".
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقصف قيادة لواءين للدفاع الإقليمي الأوكراني
12:27 GMT
وأعلنت وزارة الدافاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها تمكنت من القضاء على أكثر من 290 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك خلال الـ 24 الساعة الماضية.

وقالت الدفاع في بيانها اليومي: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة لأعمال نشطة من قبل الوحدات وضربات جوية تنفيذية - تكتيكية ونيران مدفعية من مجموعة القوات الجنوبية، تم تحييد أكثر من 290 جنديا أوكرانيا وتدمير خمس مركبات قتالية مصفحة وأربع مركبات، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" وكذلك مدافع الهاوتزر "Msta-B" و دي-20".

تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تحرير 106 عسكريين روس من الأسر في أوكرانيا
14:03 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 التابع للجيش الأوكراني بالقرب من كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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