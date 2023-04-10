https://sputnikarabic.ae/20230410/القوات-الروسية-تسيطر-على-أكثر-من-75-من-أرتيوموفسك---1075745849.html
القوات الروسية تسيطر على أكثر من 75% من أرتيوموفسك
القوات الروسية تسيطر على أكثر من 75% من أرتيوموفسك
أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، اليوم الاثنين، أن أكثر من 75% من أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية تخضع لسيطرة القوات... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T14:24+0000
2023-04-10T14:24+0000
2023-04-10T14:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوشلين عبر قناة روسيا -24" التلفزيونية: "يمكنني أن أقول بكل تأكيد، إن أكثر من 75 في المئة من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) الآن تحت سيطرة وحداتنا. وبناءً عليه، يمكننا تقييم درجة الدمار اليوم".وأردف بوشلين : "القول، بأن المدينة أصبحت تحت سيطرتنا بالكامل لا يزال سابقا لأوانه، لا تزال هناك معارك ضارية في الجزء الغربي. وقد ركز العدو خطا ( خط دفاع) آخر في منطقة خطوط السكك الحديدية".وأعلنت وزارة الدافاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها تمكنت من القضاء على أكثر من 290 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك خلال الـ 24 الساعة الماضية.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 التابع للجيش الأوكراني بالقرب من كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230410/القوات-الروسية-تقصف-قيادة-لواءين-للدفاع-الإقليمي-الأوكراني--1075740621.html
https://sputnikarabic.ae/20230410/الدفاع-الروسية-تحرير-106-عسكريين-روس-من-الأسر-في-أوكرانيا-1075745066.html
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رصد عسكري
القوات الروسية تسيطر على أكثر من 75% من أرتيوموفسك
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أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، اليوم الاثنين، أن أكثر من 75% من أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية تخضع لسيطرة القوات الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوشلين عبر قناة روسيا -24" التلفزيونية: "يمكنني أن أقول بكل تأكيد، إن أكثر من 75 في المئة من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) الآن تحت سيطرة وحداتنا. وبناءً عليه، يمكننا تقييم درجة الدمار اليوم".
وأضاف بوشلين: "أثناء القيام بجولة في المدينة اليوم، لم أر أي مبنى لم يتم تدميره، وهذا ينطبق أيضًا على المباني السكنية والمباني المتعددة الطوابق - حيث جهز العدو نقاط إطلاق النار. وهذا ينطبق أيضًا على المرافق الاجتماعية، حيث جهز العدو نقاط إسناد. بالإضافة إلى ذلك، حاول العدو، عندما أجبر على التراجع تحت هجوم وحداتنا، إلحاق أكبر قدر من الضرر".
وأردف بوشلين : "القول، بأن المدينة أصبحت تحت سيطرتنا بالكامل لا يزال سابقا لأوانه، لا تزال هناك معارك ضارية في الجزء الغربي. وقد ركز العدو خطا ( خط دفاع) آخر في منطقة خطوط السكك الحديدية".
وأعلنت وزارة الدافاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها تمكنت من القضاء على أكثر من 290 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك خلال الـ 24 الساعة الماضية.
وقالت الدفاع في بيانها اليومي: "في اتجاه دونيتسك، نتيجة لأعمال نشطة من قبل الوحدات وضربات جوية تنفيذية - تكتيكية ونيران مدفعية من مجموعة القوات الجنوبية، تم تحييد أكثر من 290 جنديا أوكرانيا وتدمير خمس مركبات قتالية مصفحة وأربع مركبات، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "غفوزديكا" وكذلك مدافع الهاوتزر "Msta-B" و دي-20".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 التابع للجيش الأوكراني بالقرب من كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.