https://sputnikarabic.ae/20230410/القوات-الروسية-تسيطر-على-أكثر-من-75-من-أرتيوموفسك---1075745849.html

القوات الروسية تسيطر على أكثر من 75% من أرتيوموفسك

القوات الروسية تسيطر على أكثر من 75% من أرتيوموفسك

أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، اليوم الاثنين، أن أكثر من 75% من أرتيوموفسك (باخموت) في جمهورية دونيتسك الشعبية تخضع لسيطرة القوات... 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T14:24+0000

2023-04-10T14:24+0000

2023-04-10T14:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065519828_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_37dfdbb2e53b3bf92fe7027b1cb194a6.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال بوشلين عبر قناة روسيا -24" التلفزيونية: "يمكنني أن أقول بكل تأكيد، إن أكثر من 75 في المئة من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) الآن تحت سيطرة وحداتنا. وبناءً عليه، يمكننا تقييم درجة الدمار اليوم".وأردف بوشلين : "القول، بأن المدينة أصبحت تحت سيطرتنا بالكامل لا يزال سابقا لأوانه، لا تزال هناك معارك ضارية في الجزء الغربي. وقد ركز العدو خطا ( خط دفاع) آخر في منطقة خطوط السكك الحديدية".وأعلنت وزارة الدافاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها تمكنت من القضاء على أكثر من 290 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك خلال الـ 24 الساعة الماضية.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 التابع للجيش الأوكراني بالقرب من كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

https://sputnikarabic.ae/20230410/القوات-الروسية-تقصف-قيادة-لواءين-للدفاع-الإقليمي-الأوكراني--1075740621.html

https://sputnikarabic.ae/20230410/الدفاع-الروسية-تحرير-106-عسكريين-روس-من-الأسر-في-أوكرانيا-1075745066.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري