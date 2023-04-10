https://sputnikarabic.ae/20230410/المنفي-يبحث-مع-المبعوث-الأممي-ملف-خروج-المرتزقة-والمقاتلين-الأجانب-من-ليبيا-1075748572.html
المنفي يبحث مع المبعوث الأممي ملف خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا
المنفي يبحث مع المبعوث الأممي ملف خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الاثنين، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا، عبد الله باتيلي، ملف خروج... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T15:41+0000
2023-04-10T15:41+0000
2023-04-10T15:41+0000
العالم العربي
خروج
مرتزقة
أخبار ليبيا اليوم
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ووفقا لبيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي الليبي: "استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي. وقد قدم باتيلي خلال اللقاء إحاطةً كاملةً حول زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار، ولقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كما تم استعراض ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية".يذكر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، يسعى منذ توليه مهامه في ليبيا إلى إنهاء الأزمة الليبية من الانقسامات السياسية والأمنية ويحث الأطراف الداخلية على التوافقات والتفاهمات من أجل الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وذلك من خلال مبادرته التي أعلن عنها الشهر الماضي.وانعقدت على مدى يومين في مدينة بنغازي، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" والقيادات العسكرية والأمنية والميدانية من شرقي وغربي ليبيا، بحضور باتيلي.وخلص اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" والقيادات العسكرية والأمنية في بنغازي إلى التأكيد على "الاستعداد لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات بمراحلها كافة.وحث المجتمعون في بيانهم الختامي، "على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب".
https://sputnikarabic.ae/20230116/المبعوث-الأممي-لدى-ليبيا-يطالب-المجتمع-الدولي-بدعم-وقف-إطلاق-النار-1072342289.html
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العالم العربي, خروج, مرتزقة, أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي, خروج, مرتزقة, أخبار ليبيا اليوم
المنفي يبحث مع المبعوث الأممي ملف خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا
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بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الاثنين، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في ليبيا، عبد الله باتيلي، ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، بالإضافة إلى إحاطته بشأن زيارته الأخيرة لبعض دول الجوار.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي الليبي: "استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي. وقد قدم باتيلي خلال اللقاء إحاطةً كاملةً حول زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار، ولقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، كما تم استعراض ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية".
وأكد المبعوث الأممي على "دور رئيس المجلس الرئاسي، الداعم للذهاب للانتخابات خلال عام 2023"، معتبرًا أن "المجلس الرئاسي شريك أساسي في خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات"، وفقًا للبيان.
يذكر أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، يسعى منذ توليه مهامه في ليبيا إلى إنهاء الأزمة الليبية من الانقسامات السياسية والأمنية ويحث الأطراف الداخلية على التوافقات والتفاهمات من أجل الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وذلك من خلال مبادرته التي أعلن عنها الشهر الماضي.
وانعقدت على مدى يومين في مدينة بنغازي، اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" والقيادات العسكرية والأمنية والميدانية من شرقي وغربي ليبيا، بحضور باتيلي.
وخلص اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" والقيادات العسكرية والأمنية في بنغازي إلى التأكيد على "الاستعداد لتقديم أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات بمراحلها كافة.
وحث المجتمعون في بيانهم الختامي، "على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب".