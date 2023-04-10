https://sputnikarabic.ae/20230410/الولايات-المتحدة-مقتل-3-أشخاص-بينهم-طفل-بإطلاق-نار-بمدينة-أورلاندو-1075726329.html
الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بإطلاق نار بمدينة أورلاندو
الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بإطلاق نار بمدينة أورلاندو
أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل بإطلاق للنار في مدينة أورلاندو أمس الأحد. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T00:35+0000
2023-04-10T00:35+0000
2023-04-10T00:35+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
العالم
مقتل أشخاص
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موسكو- سبوتنيك. وصرحت شرطة المدينة أنها توجهت إلى منازل الضحايا بعد أن وردت مكالمة حول العنف الأسري. وفور وصولهم، سمعت الشرطة إطلاق للنار من المنزل. وخرج المسلح من المنزل وبدأ بإطلاق النار على رجال الشرطة، مما دفعهم لإطلاق النار عليه وقتله على الفور.وقالت الشرطة في بيان على "تويتر"، "عثر في المنزل على ثلاثة مصابين بطلقات نارية بينهم طفل، وجميعهم قتلى".وبحسب الشرطة، المجرم أمريكي من أصول أفريقية يبلغ من العمر 29 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20230328/الولايات-المتحدة-مقتل-6-أشخاص-منهم-3-أطفال-في-إطلاق-نار-على-مدرسة-ابتدائية-1075220487.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة الأمريكية, العالم, مقتل أشخاص
الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة الأمريكية, العالم, مقتل أشخاص
الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بإطلاق نار بمدينة أورلاندو
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أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل بإطلاق للنار في مدينة أورلاندو أمس الأحد.
موسكو- سبوتنيك. وصرحت شرطة المدينة أنها توجهت إلى منازل الضحايا بعد أن وردت مكالمة حول العنف الأسري
. وفور وصولهم، سمعت الشرطة إطلاق للنار من المنزل. وخرج المسلح من المنزل وبدأ بإطلاق النار على رجال الشرطة، مما دفعهم لإطلاق النار عليه وقتله على الفور.
وقالت الشرطة في بيان على "تويتر"، "عثر في المنزل على ثلاثة مصابين
بطلقات نارية بينهم طفل، وجميعهم قتلى".
وبحسب الشرطة، المجرم أمريكي من أصول أفريقية يبلغ من العمر 29 عاما.