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https://sputnikarabic.ae/20230410/الولايات-المتحدة-مقتل-3-أشخاص-بينهم-طفل-بإطلاق-نار-بمدينة-أورلاندو-1075726329.html
الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بإطلاق نار بمدينة أورلاندو
الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بإطلاق نار بمدينة أورلاندو
أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل بإطلاق للنار في مدينة أورلاندو أمس الأحد. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T00:35+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
العالم
مقتل أشخاص
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موسكو- سبوتنيك. وصرحت شرطة المدينة أنها توجهت إلى منازل الضحايا بعد أن وردت مكالمة حول العنف الأسري. وفور وصولهم، سمعت الشرطة إطلاق للنار من المنزل. وخرج المسلح من المنزل وبدأ بإطلاق النار على رجال الشرطة، مما دفعهم لإطلاق النار عليه وقتله على الفور.وقالت الشرطة في بيان على "تويتر"، "عثر في المنزل على ثلاثة مصابين بطلقات نارية بينهم طفل، وجميعهم قتلى".وبحسب الشرطة، المجرم أمريكي من أصول أفريقية يبلغ من العمر 29 عاما.
https://sputnikarabic.ae/20230328/الولايات-المتحدة-مقتل-6-أشخاص-منهم-3-أطفال-في-إطلاق-نار-على-مدرسة-ابتدائية-1075220487.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة الأمريكية, العالم, مقتل أشخاص
الولايات المتحدة الأمريكية, الشرطة الأمريكية, العالم, مقتل أشخاص

الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بإطلاق نار بمدينة أورلاندو

00:35 GMT 10.04.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWNالشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023
الشرطة الأمريكية في موقع إطلاق نار بمدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، 22 يناير/ كانون الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023 / FREDERIC J. BROWN
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أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل بإطلاق للنار في مدينة أورلاندو أمس الأحد.
موسكو- سبوتنيك. وصرحت شرطة المدينة أنها توجهت إلى منازل الضحايا بعد أن وردت مكالمة حول العنف الأسري. وفور وصولهم، سمعت الشرطة إطلاق للنار من المنزل. وخرج المسلح من المنزل وبدأ بإطلاق النار على رجال الشرطة، مما دفعهم لإطلاق النار عليه وقتله على الفور.
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وقالت الشرطة في بيان على "تويتر"، "عثر في المنزل على ثلاثة مصابين بطلقات نارية بينهم طفل، وجميعهم قتلى".
وبحسب الشرطة، المجرم أمريكي من أصول أفريقية يبلغ من العمر 29 عاما.
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