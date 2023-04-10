https://sputnikarabic.ae/20230410/بوشيلين-الغرب-يحاول-تضليلنا-بأخبار-التسريبات-1075748870.html

بوشيلين: الغرب يحاول تضليلنا بأخبار التسريبات

بوشيلين: الغرب يحاول تضليلنا بأخبار التسريبات

أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الاثنين، أن التسريبات الأخيرة لوثائق هي محاولة تضليل غربية، مؤكدًا أنه يجب مواصلة العمل... 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T15:53+0000

2023-04-10T15:53+0000

2023-04-10T15:53+0000

روسيا

تسريبات

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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دونيتسك- سبوتنيك. وكتب بوشيلين، على قناته في "تلغرام": "برأيي، وسائل الإعلام الغربية تبتدع بنشاط "تسونامي إعلامي" حول تسريب وثائق، ما يدفع إلى الاعتقاد بأنه تم اتخاذ مثل هذه الخطوة، وأنا مقتنع بأنه بغض النظر عن مضمون الوثائق ونوايا الغرب، فإن مهمتنا الرئيسية هي مواصلة عملنا وليس الرد على الاستفزازات. إذا كان الغرب يحاول تضليلنا بأفعاله، فهذا سيذهب سدى. فقد علمتنا التجربة المريرة من تفاعلنا ( مع الغرب) أن نتعامل مع كل شيء (صادر عنهم في الغرب) بنوع من الشك".كما اقترح بوشيلين أن تكون المناقشة النشطة لهذا الموضوع هي مقدمة لإعداد المجتمع الدولي لاحتمال تخفيض الدعم المقدم لأوكرانيا عشية هجوم مضاد منسق من جانب القوات الأوكرانية، مضيفاً بأن هذه قد تكون لعبة مزدوجة، ولذلك من الضروري الانتباه إلى "الخطط المسربة الممكنة" وتأمين المنشآت المذكورة.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن جزءًا جديدًا من الوثائق الأمريكية السرية، حول أوكرانيا والصين والشرق الأوسط، قد تسربت إلى شبكة الإنترنت.وفقًا للصحيفة، فإن حجم التسريبات على الإنترنت، قد يصل إلى أكثر من 100 وثيقة؛ وقدرت حجم الضرر الناجم عن الحادث بأنه كبير.وذكرت "نيويورك تايمز"، يوم الخميس الماضي، أن البنتاغون يحقق في تسريبات على الشبكة الاجتماعية، لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية، وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها.وأشارت إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/مارس الماضي، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية"، على تطبيق "تلغرام".

https://sputnikarabic.ae/20230410/الكرملين-يعلق-بشأن-الوثائق-السرية-الأمريكية-المسربة-1075737615.html

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