https://sputnikarabic.ae/20230410/بيسكوف-حول-هدنة-عيد-الفصح-حتى-الآن-لم-تطرح-أي-مبادرات-وكييف-لم-تلتزم-في-السابق-1075737495.html

بيسكوف حول هدنة عيد الفصح.. حتى الآن لم تطرح أي مبادرات وكييف لم تلتزم في السابق

بيسكوف حول هدنة عيد الفصح.. حتى الآن لم تطرح أي مبادرات وكييف لم تلتزم في السابق

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه حتى الآن لم يطرح أحد مبادرة لهدنة عيد الفصح مع أوكرانيا، مضيفا أن المبادرات الروسية السابقة اصطدمت... 10.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-10T11:27+0000

2023-04-10T11:27+0000

2023-04-10T11:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

هدنة

أخبار أوكرانيا

عيد الفصح

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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف، اليوم الاثنين، ردا على سؤال الصحفيين أما إذا كانت فكرة هدنة عيد الفصح مع كييف تجري مناقشتها وما موقف الكرملين من مثل هذه الهدنة: "لم يتم طرحها"؛ موضحًا أنه "لم تكن هناك مبادرات في هذا الصدد حتى الآن، لكن أسبوع الآلام (الأسبوع الأخير للصوم الكبير قبل عيد الفصح) قد بدأ للتو".واحتفلت الطوائف المسيحية التي تسير على التقويم الغربي في هذا العام بعيد القيامة المجيد ( عيد الفصح) في 9 نيسان/أبريل؛ بينما تحتفل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بهذا العيد في 16 أبريل.ويتم الاحتفال بعيد القيامة لمدة أسبوع.في روسيا، ينتهي الأسبوع المشرقي للأرثوذكس في 22 أبريل، قبل عيد كراسنايا غوركا أو التلة الجميلة (الأحد الأول بعد عيد الفصح)؛ والكاثوليك في أبريل.

https://sputnikarabic.ae/20230407/بابا-الفاتيكان-يدعو-إلى-هدنة-في-أوكرانيا-خلال-عيد-الفصح-1075632971.html

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