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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230410/بيسكوف-حول-هدنة-عيد-الفصح-حتى-الآن-لم-تطرح-أي-مبادرات-وكييف-لم-تلتزم-في-السابق-1075737495.html
بيسكوف حول هدنة عيد الفصح.. حتى الآن لم تطرح أي مبادرات وكييف لم تلتزم في السابق
بيسكوف حول هدنة عيد الفصح.. حتى الآن لم تطرح أي مبادرات وكييف لم تلتزم في السابق
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه حتى الآن لم يطرح أحد مبادرة لهدنة عيد الفصح مع أوكرانيا، مضيفا أن المبادرات الروسية السابقة اصطدمت... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T11:27+0000
2023-04-10T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
هدنة
أخبار أوكرانيا
عيد الفصح
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف، اليوم الاثنين، ردا على سؤال الصحفيين أما إذا كانت فكرة هدنة عيد الفصح مع كييف تجري مناقشتها وما موقف الكرملين من مثل هذه الهدنة: "لم يتم طرحها"؛ موضحًا أنه "لم تكن هناك مبادرات في هذا الصدد حتى الآن، لكن أسبوع الآلام (الأسبوع الأخير للصوم الكبير قبل عيد الفصح) قد بدأ للتو".واحتفلت الطوائف المسيحية التي تسير على التقويم الغربي في هذا العام بعيد القيامة المجيد ( عيد الفصح) في 9 نيسان/أبريل؛ بينما تحتفل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بهذا العيد في 16 أبريل.ويتم الاحتفال بعيد القيامة لمدة أسبوع.في روسيا، ينتهي الأسبوع المشرقي للأرثوذكس في 22 أبريل، قبل عيد كراسنايا غوركا أو التلة الجميلة (الأحد الأول بعد عيد الفصح)؛ والكاثوليك في أبريل.
https://sputnikarabic.ae/20230407/بابا-الفاتيكان-يدعو-إلى-هدنة-في-أوكرانيا-خلال-عيد-الفصح-1075632971.html
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روسيا, هدنة, أخبار أوكرانيا, عيد الفصح
روسيا, هدنة, أخبار أوكرانيا, عيد الفصح

بيسكوف حول هدنة عيد الفصح.. حتى الآن لم تطرح أي مبادرات وكييف لم تلتزم في السابق

11:27 GMT 10.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه حتى الآن لم يطرح أحد مبادرة لهدنة عيد الفصح مع أوكرانيا، مضيفا أن المبادرات الروسية السابقة اصطدمت مع عدم استعداد كييف لاتباع مثل هذا النظام.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف، اليوم الاثنين، ردا على سؤال الصحفيين أما إذا كانت فكرة هدنة عيد الفصح مع كييف تجري مناقشتها وما موقف الكرملين من مثل هذه الهدنة: "لم يتم طرحها"؛ موضحًا أنه "لم تكن هناك مبادرات في هذا الصدد حتى الآن، لكن أسبوع الآلام (الأسبوع الأخير للصوم الكبير قبل عيد الفصح) قد بدأ للتو".

"دعونا لا ننسى أن موسكو طرحت بالفعل مبادرات بنفسها، والتزمت بها؛ لكنها واجهت عدم استعداد نظام كييف لاتباع مثل هذا النظام".

دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
واحتفلت الطوائف المسيحية التي تسير على التقويم الغربي في هذا العام بعيد القيامة المجيد ( عيد الفصح) في 9 نيسان/أبريل؛ بينما تحتفل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بهذا العيد في 16 أبريل.
بابا الفاتيكان فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2023
بابا الفاتيكان يدعو إلى هدنة في أوكرانيا خلال عيد الفصح
7 أبريل, 08:49 GMT
ويتم الاحتفال بعيد القيامة لمدة أسبوع.
في روسيا، ينتهي الأسبوع المشرقي للأرثوذكس في 22 أبريل، قبل عيد كراسنايا غوركا أو التلة الجميلة (الأحد الأول بعد عيد الفصح)؛ والكاثوليك في أبريل.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:57 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة8 أبريل, 11:45 GMT
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