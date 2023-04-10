https://sputnikarabic.ae/20230410/بيسكوف-حول-هدنة-عيد-الفصح-حتى-الآن-لم-تطرح-أي-مبادرات-وكييف-لم-تلتزم-في-السابق-1075737495.html
بيسكوف حول هدنة عيد الفصح.. حتى الآن لم تطرح أي مبادرات وكييف لم تلتزم في السابق
بيسكوف حول هدنة عيد الفصح.. حتى الآن لم تطرح أي مبادرات وكييف لم تلتزم في السابق
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه حتى الآن لم يطرح أحد مبادرة لهدنة عيد الفصح مع أوكرانيا، مضيفا أن المبادرات الروسية السابقة اصطدمت... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T11:27+0000
2023-04-10T11:27+0000
2023-04-10T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
هدنة
أخبار أوكرانيا
عيد الفصح
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف، اليوم الاثنين، ردا على سؤال الصحفيين أما إذا كانت فكرة هدنة عيد الفصح مع كييف تجري مناقشتها وما موقف الكرملين من مثل هذه الهدنة: "لم يتم طرحها"؛ موضحًا أنه "لم تكن هناك مبادرات في هذا الصدد حتى الآن، لكن أسبوع الآلام (الأسبوع الأخير للصوم الكبير قبل عيد الفصح) قد بدأ للتو".واحتفلت الطوائف المسيحية التي تسير على التقويم الغربي في هذا العام بعيد القيامة المجيد ( عيد الفصح) في 9 نيسان/أبريل؛ بينما تحتفل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بهذا العيد في 16 أبريل.ويتم الاحتفال بعيد القيامة لمدة أسبوع.في روسيا، ينتهي الأسبوع المشرقي للأرثوذكس في 22 أبريل، قبل عيد كراسنايا غوركا أو التلة الجميلة (الأحد الأول بعد عيد الفصح)؛ والكاثوليك في أبريل.
https://sputnikarabic.ae/20230407/بابا-الفاتيكان-يدعو-إلى-هدنة-في-أوكرانيا-خلال-عيد-الفصح-1075632971.html
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روسيا, هدنة, أخبار أوكرانيا, عيد الفصح
روسيا, هدنة, أخبار أوكرانيا, عيد الفصح
بيسكوف حول هدنة عيد الفصح.. حتى الآن لم تطرح أي مبادرات وكييف لم تلتزم في السابق
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أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه حتى الآن لم يطرح أحد مبادرة لهدنة عيد الفصح مع أوكرانيا، مضيفا أن المبادرات الروسية السابقة اصطدمت مع عدم استعداد كييف لاتباع مثل هذا النظام.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف، اليوم الاثنين، ردا على سؤال الصحفيين أما إذا كانت فكرة هدنة عيد الفصح مع كييف تجري مناقشتها وما موقف الكرملين من مثل هذه الهدنة: "لم يتم طرحها"؛ موضحًا أنه "لم تكن هناك مبادرات في هذا الصدد حتى الآن، لكن أسبوع الآلام (الأسبوع الأخير للصوم الكبير قبل عيد الفصح) قد بدأ للتو".
"دعونا لا ننسى أن موسكو طرحت بالفعل مبادرات بنفسها، والتزمت بها؛ لكنها واجهت عدم استعداد نظام كييف لاتباع مثل هذا النظام".
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية
واحتفلت الطوائف المسيحية التي تسير على التقويم الغربي في هذا العام بعيد القيامة المجيد ( عيد الفصح) في 9 نيسان/أبريل؛ بينما تحتفل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بهذا العيد في 16 أبريل.
ويتم الاحتفال بعيد القيامة لمدة أسبوع.
في روسيا، ينتهي الأسبوع المشرقي للأرثوذكس في 22 أبريل، قبل عيد كراسنايا غوركا أو التلة الجميلة (الأحد الأول بعد عيد الفصح)؛ والكاثوليك في أبريل.