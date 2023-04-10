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https://sputnikarabic.ae/20230410/تركيا-وزير-خارجية-مصر-يعتزم-زيارة-أنقرة-ومن-الممكن-الإعلان-عن-مسار-تبادل-السفراء-1075749079.html
تركيا: وزير خارجية مصر يعتزم زيارة أنقرة ومن الممكن الإعلان عن مسار تبادل السفراء
تركيا: وزير خارجية مصر يعتزم زيارة أنقرة ومن الممكن الإعلان عن مسار تبادل السفراء
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، أن "وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يعتزم زيارة تركيا خلال الأيام المقبلة". 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T16:14+0000
2023-04-10T16:14+0000
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وقال جاويش أوغلو، خلال مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية، إنه قد "يتم تحديد جدول زمني لعودة السفراء بين مصر وتركيا خلال زيارة شكري إلى أنقرة".وأضاف، أن "الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، قد يلتقيان عقب الانتخابات التركية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "هذا القرار يعود للرئيسين".وتبادل وزيرا خارجية مصر وتركيا، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان خلال اتصال هاتفي بحثا خلاله تقويم الزيارات المرتقبة بين مسؤولي البلدين.وقالت الخارجية التركية في بيان، إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري، مشيرة إلى أن الوزيرين تبادلا التهاني بحلول شهر رمضان، على حسب وكالة "الأناضول" التركية.من جانبها، قالت الخارجية المصرية في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك" (تابع لشركة ميتا الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة) إن شكري أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي لتهنئته بحلول شهر رمضان.ومنذ أسبوعين، استقبل وزير الخارجية المصري جاويش أوغلو، في مقر وزارة الخارجية في قصر التحرير. وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع شكري في القاهرة: "زيارتي كانت بدافع تحسين العلاقات بين البلدين ونتمنى زيارة شكري لتركيا قريبا".وأضاف: "نشكر الحكومة المصرية على المساعدات التي قدمتها خلال كارثة الزلزال"، متابعا: "نود تقوية العلاقات بين البلدين ونحن نعمل من أجل تسهيل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحثنا ذلك".من ناحيته، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي، على العمل من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك.ويشهد تطبيع العلاقات المتوترة بين البلدين منذ نحو عقد، تباطؤا بسبب خلافات عدة أبرزها وجود القوات التركية في ليبيا، واستضافة تركيا لعناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" المطلوبين للسلطات المصرية.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, رجب طيب أردوغان, الأخبار, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, رجب طيب أردوغان, الأخبار, العالم

تركيا: وزير خارجية مصر يعتزم زيارة أنقرة ومن الممكن الإعلان عن مسار تبادل السفراء

16:14 GMT 10.04.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTANوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، أن "وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يعتزم زيارة تركيا خلال الأيام المقبلة".
وقال جاويش أوغلو، خلال مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية، إنه قد "يتم تحديد جدول زمني لعودة السفراء بين مصر وتركيا خلال زيارة شكري إلى أنقرة".
وأضاف، أن "الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، قد يلتقيان عقب الانتخابات التركية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "هذا القرار يعود للرئيسين".
وتبادل وزيرا خارجية مصر وتركيا، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان خلال اتصال هاتفي بحثا خلاله تقويم الزيارات المرتقبة بين مسؤولي البلدين.
وقالت الخارجية التركية في بيان، إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري، مشيرة إلى أن الوزيرين تبادلا التهاني بحلول شهر رمضان، على حسب وكالة "الأناضول" التركية.
من جانبها، قالت الخارجية المصرية في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك" (تابع لشركة ميتا الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة) إن شكري أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي لتهنئته بحلول شهر رمضان.
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ومنذ أسبوعين، استقبل وزير الخارجية المصري جاويش أوغلو، في مقر وزارة الخارجية في قصر التحرير. وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع شكري في القاهرة: "زيارتي كانت بدافع تحسين العلاقات بين البلدين ونتمنى زيارة شكري لتركيا قريبا".
وأضاف: "نشكر الحكومة المصرية على المساعدات التي قدمتها خلال كارثة الزلزال"، متابعا: "نود تقوية العلاقات بين البلدين ونحن نعمل من أجل تسهيل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحثنا ذلك".
من ناحيته، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي، على العمل من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك.
ويشهد تطبيع العلاقات المتوترة بين البلدين منذ نحو عقد، تباطؤا بسبب خلافات عدة أبرزها وجود القوات التركية في ليبيا، واستضافة تركيا لعناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" المطلوبين للسلطات المصرية.
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