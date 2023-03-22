https://sputnikarabic.ae/20230322/وزير-الخارجية-المصري-يهنئ-نظيره-التركي-بحلول-شهر-رمضان-1075047724.html
وزير الخارجية المصري يهنئ نظيره التركي بحلول شهر رمضان
وزير الخارجية المصري يهنئ نظيره التركي بحلول شهر رمضان
تبادل وزيرا خارجية مصر وتركيا، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان خلال اتصال هاتفي بحثا خلاله تقويم الزيارات المرتقبة بين مسؤولي البلدين. 22.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-22T17:48+0000
2023-03-22T17:48+0000
2023-03-22T17:48+0000
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وقالت الخارجية التركية في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري.وأوضح البيان أن الوزيرين تبادلا التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، على ما نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية.كما ناقش الجانبان تقويم الزيارات المرتقبة بين مسؤولي البلدين، بحسب البيان.من جانبها، قالت الخارجية المصرية في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك" (تابع لشركة ميتا الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة) إن شكري أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التركي لتهنئته بحلول شهر رمضان.وأضافت الخارجية أن "الوزيرين تبادلا خالص التمنيات بأن يعم الشهر الفضيل ببركاته على الشعبين المصري والتركي، وأن تنعم الدولتان بدوام الاستقرار والازدهار".والسبت الماضي، استقبل وزير الخارجية المصري جاويش أغلو، في مقر وزارة الخارجية في قصر التحرير.ووقتها قال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع شكري في القاهرة: "زيارتي كانت بدافع تحسين العلاقات بين البلدين ونتمنى زيارة شكري لتركيا قريبا".وأضاف: "نشكر الحكومة المصرية على المساعدات التي قدمتها خلال كارثة الزلزال".وتابع: "نود تقوية العلاقات بين البلدين ونحن نعمل من أجل تسهيل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحثنا ذلك".من ناحيته، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي، على العمل من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك.وقبل ذلك بيوم واحد، اعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن الزيارة التي سيجريها جاويش أوغلو، إلى القاهرة "تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين".وجاءت زيارة جاويش أوغلو في أعقاب زيارة شكري لتركيا الشهر الماضي، تعبيرا عن تضامن بلاده مع أنقرة في أعقاب الزلزال المدمر الشهر الماضي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف في تركيا وسوريا.ويشهد تطبيع العلاقات المتوترة بين البلدين منذ نحو عقد، تباطؤا بسبب خلافات عدة أبرزها وجود القوات التركية في ليبيا، واستضافة تركيا لعناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" المطلوبين للسلطات المصرية.
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أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
وزير الخارجية المصري يهنئ نظيره التركي بحلول شهر رمضان
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تبادل وزيرا خارجية مصر وتركيا، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان خلال اتصال هاتفي بحثا خلاله تقويم الزيارات المرتقبة بين مسؤولي البلدين.
وقالت الخارجية التركية في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري.
وأوضح البيان أن الوزيرين تبادلا التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، على ما نقلت وكالة الأناضول
التركية الرسمية.
كما ناقش الجانبان تقويم الزيارات المرتقبة بين مسؤولي البلدين، بحسب البيان.
من جانبها، قالت الخارجية المصرية في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك" (تابع لشركة ميتا الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة) إن شكري أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التركي لتهنئته بحلول شهر رمضان.
وأضافت الخارجية أن "الوزيرين تبادلا خالص التمنيات بأن يعم الشهر الفضيل ببركاته على الشعبين المصري والتركي، وأن تنعم الدولتان بدوام الاستقرار والازدهار".
والسبت الماضي، استقبل وزير الخارجية المصري جاويش أغلو، في مقر وزارة الخارجية في قصر التحرير.
ووقتها قال جاويش أوغلو
خلال مؤتمر صحفي مع شكري في القاهرة: "زيارتي كانت بدافع تحسين العلاقات بين البلدين ونتمنى زيارة شكري لتركيا قريبا".
وأضاف: "نشكر الحكومة المصرية على المساعدات التي قدمتها خلال كارثة الزلزال".
وتابع: "نود تقوية العلاقات بين البلدين ونحن نعمل من أجل تسهيل لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحثنا ذلك".
من ناحيته، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في المؤتمر الصحفي مع نظيره التركي، على العمل من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك.
وقبل ذلك بيوم واحد، اعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن الزيارة التي سيجريها جاويش أوغلو، إلى القاهرة "تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين
".
وجاءت زيارة جاويش أوغلو في أعقاب زيارة شكري لتركيا الشهر الماضي، تعبيرا عن تضامن بلاده مع أنقرة في أعقاب الزلزال المدمر الشهر الماضي الذي أودى بحياة عشرات الآلاف في تركيا وسوريا.
ويشهد تطبيع العلاقات المتوترة بين البلدين منذ نحو عقد، تباطؤا بسبب خلافات عدة أبرزها وجود القوات التركية في ليبيا، واستضافة تركيا لعناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" المطلوبين للسلطات المصرية.