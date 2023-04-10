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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230410/كييف-تدعو-طياري-مقاتلات-إف-16-الأجانب-للمشاركة-في-الصراع-1075757004.html
كييف تدعو طياري مقاتلات "إف-16" الأجانب للمشاركة في الصراع
كييف تدعو طياري مقاتلات "إف-16" الأجانب للمشاركة في الصراع
دعا وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف الطيارين الأجانب للمقاتلات من طراز "إف-16" للمشاركة في الصراع. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T20:36+0000
2023-04-10T20:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار أوكرانيا
شراء مقاتلات إف-16
طيار
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وقال ريزينيكوف في مؤتمر صحفي مع نظيره الدنماركي: "إذا كان هناك طيارون يعرفون كيف يقودون طائرة "إف-16" الفيلق الأجنبي مستعد لفتح الأبواب".في وقت سابق من اليوم الاثنين، قال يوري إغنات، مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، إن أوكرانيا ترغب في استلام مقاتلات "إف-16"، حيث سيتعين على كييف الانتظار لفترة طويلة جدًا للطائرات الغربية الأخرى.وأفادت الإذاعة الدنماركية نقلا عن القائم بأعمال وزير الدفاع في المملكة، ترولز لوند بولسن، بأن كوبنهاغن قادرة على نقل 19 مدفعية ذاتية الدفع من طراز"سيزار" (قيصر) إلى كييف في غضون شهر.وقالت الإذاعة: "بولسن أكد أنه من المتوقع أن تتمكن الدنمارك من تسليم مدافع هاوتزر "سيزار"، التي ضحت بها في غضون شهر".يشار إلى أن بولسن وصل إلى أوديسا، اليوم الاثنين، وعقد مع وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف مؤتمرا صحفيا.في يناير / كانون الثاني، قررت السلطات الدنماركية نقل 19 مدفعية ذاتية الدفع من طراز "سيزار" إلى أوكرانيا، والتي تم طلبها من فرنسا.في شهر مارس/آذار الماضي، أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي، أنه سيتم تسليم أول دبابات ليوبارد 1 من الدنمارك وألمانيا وهولندا إلى أوكرانيا في أوائل مايو/أيار.
https://sputnikarabic.ae/20230402/الجيش-الأوكراني-يكشف-عن-خسارته-الطيارين-الأكفاء-لقيادة-إف-16-حال-وصولها-1075444143.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, شراء مقاتلات إف-16, طيار
العالم, أخبار أوكرانيا, شراء مقاتلات إف-16, طيار

كييف تدعو طياري مقاتلات "إف-16" الأجانب للمشاركة في الصراع

20:36 GMT 10.04.2023
© AP Photoالطائرة المقاتلة "كي إف - 16" التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية
الطائرة المقاتلة كي إف - 16 التابعة للقوات الجوية الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
© AP Photo
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دعا وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف الطيارين الأجانب للمقاتلات من طراز "إف-16" للمشاركة في الصراع.
وقال ريزينيكوف في مؤتمر صحفي مع نظيره الدنماركي: "إذا كان هناك طيارون يعرفون كيف يقودون طائرة "إف-16" الفيلق الأجنبي مستعد لفتح الأبواب".
في وقت سابق من اليوم الاثنين، قال يوري إغنات، مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، إن أوكرانيا ترغب في استلام مقاتلات "إف-16"، حيث سيتعين على كييف الانتظار لفترة طويلة جدًا للطائرات الغربية الأخرى.
وأفادت الإذاعة الدنماركية نقلا عن القائم بأعمال وزير الدفاع في المملكة، ترولز لوند بولسن، بأن كوبنهاغن قادرة على نقل 19 مدفعية ذاتية الدفع من طراز"سيزار" (قيصر) إلى كييف في غضون شهر.
وقالت الإذاعة: "بولسن أكد أنه من المتوقع أن تتمكن الدنمارك من تسليم مدافع هاوتزر "سيزار"، التي ضحت بها في غضون شهر".
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يشار إلى أن بولسن وصل إلى أوديسا، اليوم الاثنين، وعقد مع وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف مؤتمرا صحفيا.
في يناير / كانون الثاني، قررت السلطات الدنماركية نقل 19 مدفعية ذاتية الدفع من طراز "سيزار" إلى أوكرانيا، والتي تم طلبها من فرنسا.
في شهر مارس/آذار الماضي، أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الدنماركي، أنه سيتم تسليم أول دبابات ليوبارد 1 من الدنمارك وألمانيا وهولندا إلى أوكرانيا في أوائل مايو/أيار.
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