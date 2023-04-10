https://sputnikarabic.ae/20230410/مصادر-لـسبوتنيك-قصف-قاعدة-الجيش-الأمريكي-تم-من-مناطق-سيطرته-شرقي-سوريا-بـ-3-صواريخ-1075753857.html
مصادر لـ"سبوتنيك": قصف قاعدة الجيش الأمريكي تم من مناطق سيطرته شرقي سوريا بـ 3 صواريخ
مصادر لـ"سبوتنيك": قصف قاعدة الجيش الأمريكي تم من مناطق سيطرته شرقي سوريا بـ 3 صواريخ
كشفت مصادر محلية لـ "سبوتنيك"، أن القصف الذي طال القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شرقي سوريا، تم عبر 3 صواريخ أصابت أهدافها. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T19:21+0000
2023-04-10T19:21+0000
2023-04-10T19:23+0000
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قاعدة أمريكية
قصف
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وأكدت المصادر أن قصف قاعدة "حقل كونيكو" تم من داخل مناطق سيطرة الجيش الأمريكي، وتحديدا في منطقة قريبة من حقل (الجفرة) النفطي ومزارع بلدة (جديد عكيدات)، التي تحاذي حقل الغاز الطبيعي الذي يحتله الجيش الأمريكي، ويتخذه كقاعدة لا شرعية له.وأضافت المصادر أن إطلاق الصواريخ تم عبر قاعدة إطلاق محلية الصنع، وقد أصابت أهدافها في عمق القاعدة الأمريكية.ونفت المصادر الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الموالية للجيش الأمريكي حول إسقاط طائرة مسيرة في محيط حقل الغاز، مؤكدة أن المهاجمين لم يستخدموا أي طائرات مسيرة في استهداف القاعدة الأمريكية.وختمت المصادر بأن قوات الاحتلال الأمريكية كثفت في هذه الأثناء من طلعاتها الجوية في أجواء ريف دير الزور الشرقي، مع إطلاق قنابل ضوئية فوق قاعدة "كونيكو" للغاز، بالتزامن مع إرسال أرتال عسكرية إلى منطقة البادية المحيطة بقاعدة "كونيكو"، بحثا عن المجهولين الذي استهدفوها.
https://sputnikarabic.ae/20230410/هجوم-صاروخي-يستهدف-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا-1075749237.html
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, قاعدة أمريكية, قصف
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, قاعدة أمريكية, قصف
مصادر لـ"سبوتنيك": قصف قاعدة الجيش الأمريكي تم من مناطق سيطرته شرقي سوريا بـ 3 صواريخ
19:21 GMT 10.04.2023 (تم التحديث: 19:23 GMT 10.04.2023) تابعنا عبر
كشفت مصادر محلية لـ "سبوتنيك"، أن القصف الذي طال القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي شرقي سوريا، تم عبر 3 صواريخ أصابت أهدافها.
وأكدت المصادر أن قصف قاعدة "حقل كونيكو" تم من داخل مناطق سيطرة الجيش الأمريكي، وتحديدا في منطقة قريبة من حقل (الجفرة) النفطي ومزارع بلدة (جديد عكيدات)، التي تحاذي حقل الغاز الطبيعي الذي يحتله الجيش الأمريكي، ويتخذه كقاعدة لا شرعية له.
وأضافت المصادر أن إطلاق الصواريخ تم عبر قاعدة إطلاق محلية الصنع، وقد أصابت أهدافها في عمق القاعدة الأمريكية.
ونفت المصادر الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام الموالية للجيش الأمريكي حول إسقاط طائرة مسيرة في محيط حقل الغاز، مؤكدة أن المهاجمين لم يستخدموا أي طائرات مسيرة في استهداف القاعدة الأمريكية.
وختمت المصادر بأن قوات الاحتلال الأمريكية كثفت في هذه الأثناء من طلعاتها الجوية في أجواء ريف دير الزور الشرقي، مع إطلاق قنابل ضوئية فوق قاعدة "كونيكو" للغاز، بالتزامن مع إرسال أرتال عسكرية إلى منطقة البادية المحيطة بقاعدة "كونيكو"، بحثا عن المجهولين الذي استهدفوها.