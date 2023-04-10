https://sputnikarabic.ae/20230410/وزير-الدفاع-الأوكراني-يؤكد-أنه-كان-قريبا-من-الوقوع-في-الأسر-أثناء--بداية-العملية-الروسية-الخاصة-1075747759.html
وزير الدفاع الأوكراني: كنت قريبا من الوقوع في الأسر أثناء بداية العملية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الأوكراني: كنت قريبا من الوقوع في الأسر أثناء بداية العملية الروسية الخاصة
أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أن الجيش الروسي كان قريبا من أسره في غوستوميل في بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T15:26+0000
2023-04-10T15:26+0000
2023-04-10T15:26+0000
العالم
أسر
منصب وزير الدفاع
أخبار أوكرانيا
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وقال ريزنيكوف في تصريح لموقع "أوكراينسكايا برافدا" الأوكراني: "نظريا، إذا انتقلنا إلى هناك يوما أو يومين على الأقل، فسيكون نصف وزارتي هناك تقريبا في الأسر".ووفقا له، فإن مركز القيادة المحمي، حيث كان من المفترض أن يغادر مسؤولون أوكرانيون رفيعو المستوى في وزارة الدفاع، كان يقع في غوستوميل، حيث تم إنزال كبير للمظليين الروس.في وقت سابق، قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني (NSDC) أليكسي دانيلوف، إنه لا ينبغي لأحد أن ينتظر المواعيد "السحرية" للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، فهي تستمر كل يوم.
https://sputnikarabic.ae/20230410/القوات-الأوكرانية-تؤكد-أن-الوضع-في-أرتيوموفسك-صعب-للغاية-1075730450.html
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العالم, أسر, منصب وزير الدفاع, أخبار أوكرانيا
العالم, أسر, منصب وزير الدفاع, أخبار أوكرانيا
وزير الدفاع الأوكراني: كنت قريبا من الوقوع في الأسر أثناء بداية العملية الروسية الخاصة
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أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أن الجيش الروسي كان قريبا من أسره في غوستوميل في بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال ريزنيكوف في تصريح لموقع "أوكراينسكايا برافدا" الأوكراني: "نظريا، إذا انتقلنا إلى هناك يوما أو يومين على الأقل، فسيكون نصف وزارتي هناك تقريبا في الأسر
".
ووفقا له، فإن مركز القيادة المحمي، حيث كان من المفترض أن يغادر مسؤولون أوكرانيون رفيعو المستوى في وزارة الدفاع، كان يقع في غوستوميل، حيث تم إنزال كبير للمظليين الروس.
في وقت سابق، قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني (NSDC) أليكسي دانيلوف، إنه لا ينبغي لأحد أن ينتظر المواعيد "السحرية" للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، فهي تستمر كل يوم.