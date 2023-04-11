https://sputnikarabic.ae/20230411/الأسلحة-الحديثة-التي-عرضت-على-شويغو-في-تولا-تدخل-حيز-الإنتاج-1075784025.html
الأسلحة الحديثة التي عرضت على شويغو في تولا تدخل حيز الإنتاج
الأسلحة الحديثة التي عرضت على شويغو في تولا تدخل حيز الإنتاج
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قام بجولة تفقدية لمصنع اللأسلحة في مدينة تولا، وزار مصنع الأسلحة (غانيتشيف). 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T13:40+0000
2023-04-11T13:40+0000
2023-04-11T13:40+0000
سلاح روسيا
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
تولا
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ونوهت وزارة الدفاع، إلى أن "أحدث طرازات الأسلحة التي عرضت على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو دخلت حيز الإنتاج، ويجري زيادة إنتاجها".وعقد شويغو اجتماعا بمشاركة عمدة مدينة "تولا" أليكسي ديومين، ورؤساء الشركات وهيئات الإدارة العسكرية المتخصصة، وناقش الاجتماع قضايا وتعليمات قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي.وأضافت الدفاع الروسية، أنه "خلال الاجتماع تحت قيادة سيرغي شويغو، تم تحديد طرق ووضع آليات لحل القضايا الرئيسية لضمان التشغيل السلس لمؤسسات المجمع الدفاعي الصناعي في المنطقة".
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سلاح روسيا, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, تولا
سلاح روسيا, روسيا, وزارة الدفاع الروسية, تولا
الأسلحة الحديثة التي عرضت على شويغو في تولا تدخل حيز الإنتاج
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن "وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قام بجولة تفقدية لمصنع اللأسلحة في مدينة تولا، وزار مصنع الأسلحة (غانيتشيف).
ونوهت وزارة الدفاع، إلى أن "أحدث طرازات الأسلحة التي عرضت على وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو دخلت حيز الإنتاج، ويجري زيادة إنتاجها".
وفقًا لتقارير إدارة مؤسسات صناعة الدفاع الروسية، تم تقديم نماذج جديدة وواعدة من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى وزير الدفاع الروسي، وتم وضع جميع النماذج الجديدة والواعدة للأسلحة والمعدات العسكرية في الإنتاج.
وعقد شويغو اجتماعا بمشاركة عمدة مدينة "تولا" أليكسي ديومين، ورؤساء الشركات وهيئات الإدارة العسكرية المتخصصة، وناقش الاجتماع قضايا وتعليمات قدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي.
وأضافت الدفاع الروسية، أنه "خلال الاجتماع تحت قيادة سيرغي شويغو، تم تحديد طرق ووضع آليات لحل القضايا الرئيسية لضمان التشغيل السلس لمؤسسات المجمع الدفاعي الصناعي في المنطقة".