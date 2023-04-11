https://sputnikarabic.ae/20230411/الحكومة-الإيرانية-تعلن-إلغاء-تأشيرة-الدخول-للصينيين-1075806795.html
الحكومة الإيرانية تعلن إلغاء تأشيرة الدخول للصينيين
الحكومة الإيرانية تعلن إلغاء تأشيرة الدخول للصينيين
أعلن مساعد الشؤون السياحية لوزارة السياحة والتراث الثقافي والصناعات اليدوية الإيرانية، علي أصغر شالبافيان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قامت بشكل طوعي بإلغاء... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T21:05+0000
2023-04-11T21:05+0000
2023-04-11T21:05+0000
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات شالبافيان جاءت في لقاء مع عدد من النشطاء السياحيين الصينيين الذين يزورون إيران، في الوقت الحالي، ضمن رحلة سياحية للتعرف على معالم إيران.وأكد الدبلوماسي الإيراني إن حكومة بلاده وفي إطار زيادة اجتذاب السياح والضيوف القادمين من الصين، فقد أدرجت وزارة السياحة والتراث الثقافي موضوع تسهيل دخول السياح على جدول أعمالها.وقررت الوزارة الإيرانية إلغاء تأشيرة الدخول للصينيين بشكل طوعي، موضحة أن هناك رحلات جوية مباشرة من إيران إلى الصين، في الوقت الراهن.وقال الوزير الإيراني للوفد السياحي الصيني:ومن جهته، شدد السفير الصيني في طهران على تدعيم العلاقات بين البلدين وضرورة تسهيل الزيارات لرعايا الدولتين، مشيرا إلى أن "العلاقات بين إيران والصين هي علاقات ودية منذ أمد بعيد وأن زيارة الوفد الصيني هذه ستساهم في رفع مستوى معرفة الشعبين ببعضهما البعض".
https://sputnikarabic.ae/20230408/نائب-رئيس-جامعة-طهران-اليوان-الصيني-مثالي-لتجارة-الطاقة-في-منطقة-الخليج-والدولار-غير-موثوق-به-1075677590.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الصين, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الحكومة الإيرانية تعلن إلغاء تأشيرة الدخول للصينيين
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أعلن مساعد الشؤون السياحية لوزارة السياحة والتراث الثقافي والصناعات اليدوية الإيرانية، علي أصغر شالبافيان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قامت بشكل طوعي بإلغاء إلزامية أخذ تأشيرة الدخول للرعايا الصينيين.
وأفادت وكالة
مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات شالبافيان جاءت في لقاء مع عدد من النشطاء السياحيين الصينيين الذين يزورون إيران، في الوقت الحالي، ضمن رحلة سياحية للتعرف على معالم إيران.
وأكد الدبلوماسي الإيراني إن حكومة بلاده وفي إطار زيادة اجتذاب السياح والضيوف القادمين من الصين، فقد أدرجت وزارة السياحة والتراث الثقافي موضوع تسهيل دخول السياح على جدول أعمالها.
وقررت الوزارة الإيرانية
إلغاء تأشيرة الدخول للصينيين بشكل طوعي، موضحة أن هناك رحلات جوية مباشرة من إيران إلى الصين، في الوقت الراهن.
وقال الوزير الإيراني للوفد السياحي الصيني:
ستشعرون في إيران بمستوى عال من الأمن ويمكنكم التحدث مع مختلف القوميات في إيران.
ومن جهته، شدد السفير الصيني في طهران على تدعيم العلاقات بين البلدين
وضرورة تسهيل الزيارات لرعايا الدولتين، مشيرا إلى أن "العلاقات بين إيران والصين هي علاقات ودية منذ أمد بعيد وأن زيارة الوفد الصيني هذه ستساهم في رفع مستوى معرفة الشعبين ببعضهما البعض".