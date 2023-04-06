https://sputnikarabic.ae/20230406/إيران-والسعودية-توقعان-على-بيان-مشترك-في-الصين-وتتفقان-على-استئناف-تبادل-زيارات-المسؤولين-1075583996.html

إيران والسعودية توقعان على بيان مشترك في الصين وتتفقان على عدد من البنود

إيران والسعودية توقعان على بيان مشترك في الصين وتتفقان على عدد من البنود

وقع وزيرا خارجية إيران والسعودية اليوم الخميس على بيان مشترك في الصين، في ختام محادثاتهما اليوم الخميس في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح... 06.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-06T06:32+0000

2023-04-06T06:32+0000

2023-04-06T07:26+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

إيران

أخبار إيران

العالم العربي

أخبار العالم العربي

اخبار العالم العربي

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/06/1075584493_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_e5e21c5eb6d17ca729abd4a89b2eb3bc.jpg

وبحسب البيان اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.وأضاف البيان، بحسب موقع وزارة الخارجية الإيرانية: "أكد الجانبان خلال المباحثات على أهمية متابعة تنفيذ اتفاق بكين وتفعيله، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".وأشار البيان إلى أن الجانبين أكدا "حرصهما على بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين، الموقعة في 2001 والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في 1998".وكذلك اتفق الجانبان على إعادة فتح الممثليات خلال المدة المتفق عليها، والمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتي البلدين في الرياض وطهران، وقنصليتيهما العامتين في جده ومشهد.واتفق الجانبا على مواصلة التنسيق بين الوفود الفنية في الجانبين لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما في ذلك استئناف الرحلات الجوية، والزيارات المتبادلة للوفود الرسمية والقطاع الخاص، وتسهيل منح التأشيرات لمواطني البلدين بما فی ذلك تاشیرة العمرة.وأشار البيان إلى أن الجانبين عبرا عن "تطلعهما إلى تكثيف اللقاءات التشاورية وبحث سبل التعاون لتحقيق المزيد من الآفاق الإيجابية للعلاقات بالنظر لما يمتلكه البلدان من موارد طبيعية، ومقومات اقتصادية، وفرص كبيرة لتحقيق المنفعة المشتركة للشعبين".واتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وبما يخدم مصالح شعوبها ودولها.وشكر الجانبان الصين على استضافة الاجتماع، وجهودها لرعایة المصالح السعودیة و الایرانیة.وفي مارس/آذار الماضي، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين".وقطعت العلاقات بين السعودية وإيران منذ كانون الثاني/يناير 2016، حين أثار إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر، في المملكة تظاهرات عنيفة في إيران، تمت خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه، لتقطع الرياض علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران.

https://sputnikarabic.ae/20230405/ما-هي-الفوائد-الاقتصادية-والسياسية-لتأسيس-غرفة-تجارية-مشتركة-بين-إيران-والسعودية-1075566236.html

السعودية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي, اخبار العالم العربي, العالم