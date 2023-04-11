عربي
https://sputnikarabic.ae/20230411/باشاغا-لـ-سبوتنيك-ليبيا-بحاجة-إلى-تعزيز-العلاقات-مع-روسيا-وفتح-آفاق-جديدة-للتبادل-الدبلوماسي-1075758707.html
باشاغا لـ "سبوتنيك": ليبيا بحاجة إلى تعزيز العلاقات مع روسيا وفتح آفاق التبادل الدبلوماسي
باشاغا لـ "سبوتنيك": ليبيا بحاجة إلى تعزيز العلاقات مع روسيا وفتح آفاق التبادل الدبلوماسي
قال رئيس الحكومة الليبية المشكلة من البرلمان، فتحي باشاغا، إن حكومته تأمل في تحسين العلاقات الثنائية لبلاده مع روسيا، والتي لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T00:18+0000
2023-04-11T00:23+0000
فتحي باشاغا
أخبار ليبيا اليوم
روسيا
العالم العربي
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062369827_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_7a4f53a17fabc77acc50d14ad3760c7c.jpg
بنغازي – سبوتنيك. وأضاف باشاغا لوكالة "سبوتنيك"، إن حقيقة أن ليبيا تحكمها حاليا حكومتان متنافستان تؤثر على الطريقة التي تنظر بها العديد من الدول إلى الوضع في ليبيا. مضيفا أن هذا هو الحال أيضا مع روسيا لأن العلاقات بين موسكو وحكومة باشاغا لم تصل بعد إلى "المستوى المطلوب".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230401/باشاغا-يدعو-للصفح-عما-مضى-ويقول-إن-ليبيا-لن-تستقر-إلا-بانتخاب-رئيس-وبرلمان-1075404745.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/11/1062369827_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_305a0c794f0117b09925e9f01a7fd71c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فتحي باشاغا, أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم العربي, حصري
فتحي باشاغا, أخبار ليبيا اليوم, روسيا, العالم العربي, حصري

باشاغا لـ "سبوتنيك": ليبيا بحاجة إلى تعزيز العلاقات مع روسيا وفتح آفاق التبادل الدبلوماسي

00:18 GMT 11.04.2023 (تم التحديث: 00:23 GMT 11.04.2023)
© libyangovtmediaفتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© libyangovtmedia
تابعنا عبرTelegram
حصري
قال رئيس الحكومة الليبية المشكلة من البرلمان، فتحي باشاغا، إن حكومته تأمل في تحسين العلاقات الثنائية لبلاده مع روسيا، والتي لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب.
بنغازي – سبوتنيك. وأضاف باشاغا لوكالة "سبوتنيك"، إن حقيقة أن ليبيا تحكمها حاليا حكومتان متنافستان تؤثر على الطريقة التي تنظر بها العديد من الدول إلى الوضع في ليبيا. مضيفا أن هذا هو الحال أيضا مع روسيا لأن العلاقات بين موسكو وحكومة باشاغا لم تصل بعد إلى "المستوى المطلوب".
وأكد باشاغا، "نأمل أن يتم تعزيز هذه العلاقات (مع روسيا) وأن يتم فتح آفاق جديدة لعلاقاتنا وتبادلنا الدبلوماسي".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.
رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2023
باشاغا يدعو للصفح عما مضى ويقول إن ليبيا لن تستقر إلا بانتخاب رئيس وبرلمان
1 أبريل, 12:30 GMT
والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала