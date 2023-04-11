https://sputnikarabic.ae/20230411/باشاغا-لـ-سبوتنيك-ليبيا-بحاجة-إلى-تعزيز-العلاقات-مع-روسيا-وفتح-آفاق-جديدة-للتبادل-الدبلوماسي-1075758707.html

باشاغا لـ "سبوتنيك": ليبيا بحاجة إلى تعزيز العلاقات مع روسيا وفتح آفاق التبادل الدبلوماسي

باشاغا لـ "سبوتنيك": ليبيا بحاجة إلى تعزيز العلاقات مع روسيا وفتح آفاق التبادل الدبلوماسي

قال رئيس الحكومة الليبية المشكلة من البرلمان، فتحي باشاغا، إن حكومته تأمل في تحسين العلاقات الثنائية لبلاده مع روسيا، والتي لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب. 11.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-11T00:18+0000

2023-04-11T00:18+0000

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فتحي باشاغا

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بنغازي – سبوتنيك. وأضاف باشاغا لوكالة "سبوتنيك"، إن حقيقة أن ليبيا تحكمها حاليا حكومتان متنافستان تؤثر على الطريقة التي تنظر بها العديد من الدول إلى الوضع في ليبيا. مضيفا أن هذا هو الحال أيضا مع روسيا لأن العلاقات بين موسكو وحكومة باشاغا لم تصل بعد إلى "المستوى المطلوب".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230401/باشاغا-يدعو-للصفح-عما-مضى-ويقول-إن-ليبيا-لن-تستقر-إلا-بانتخاب-رئيس-وبرلمان-1075404745.html

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