https://sputnikarabic.ae/20230411/بوتين-الاقتصاد-الروسي-يتطور-باستمرار-وسيضيف-للناتج-المحلي-الإجمالي-بشكل-كبير-1075788172.html
بوتين: الاقتصاد الروسي يتطور باستمرار وسيرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير
بوتين: الاقتصاد الروسي يتطور باستمرار وسيرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاقتصاد الروسي يتطور باستمرار وسيضيف للناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T14:59+0000
2023-04-11T14:59+0000
2023-04-11T15:17+0000
روسيا
الاقتصاد الروسي
نمو
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين في اجتماع حول القضايا الاقتصادية، اليوم الثلاثاء: إن توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للاتحاد الروسي يجب أن تكون موضوعية قدر الإمكان.وأشار بوتين إلى أنه في إعداد الميزانية الحالية، انطلقت الحكومة من الانخفاض المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9%العام الماضي وبنسبة 0.8%هذا العام.وأشار بوتين إلى أن الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد الروسي تتعزز. وأضاف مستشهدا بالبيانات، التي تفيد بأنه منذ بداية أبريل/نيسان الجاري، حجم تجارة التجزئة أقل بقليل من 25%، كما زاد نمو التحميل على السكك الحديدية في مارس كان هذا الرقم حوالي 2%، وفي أوائل أبريل 3.6%، ونمو ملحوظ في كل من الشحنات المحلية وكذلك الصادرات.وأضاف "أود أن أؤكد مرة أخرى: عوامل الخطر الخارجية لاقتصادنا لم تختف، ونحن نفهم ذلك جيدًا. لا يمكننا الاسترخاء الآن بخصوص هذا الأمر، وترك الوضع يأخذ مجراه، معتقدين أن كل شيء سيكون على ما يرام بمفرده، سيكون هذا خطأ".
https://sputnikarabic.ae/20230411/صندوق-النقد-الدولي-يحسن-توقعاته-لنمو-الناتج-المحلي-الإجمالي-في-روسيا-إلى-07--في2023-1075783601.html
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روسيا, الاقتصاد الروسي, نمو, فلاديمير بوتين
روسيا, الاقتصاد الروسي, نمو, فلاديمير بوتين
بوتين: الاقتصاد الروسي يتطور باستمرار وسيرتفع الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير
14:59 GMT 11.04.2023 (تم التحديث: 15:17 GMT 11.04.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاقتصاد الروسي يتطور باستمرار وسيضيف للناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير.
وقال بوتين في اجتماع حول القضايا الاقتصادية، اليوم الثلاثاء: إن توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للاتحاد الروسي يجب أن تكون موضوعية قدر الإمكان.
وأشار بوتين إلى أنه في إعداد الميزانية الحالية، انطلقت الحكومة من الانخفاض المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9%العام الماضي وبنسبة 0.8%هذا العام.
"الآن، على خلفية الإحصاءات الإيجابية، قام الزملاء بمراجعة تقديراتهم وتحسينها بشكل كبير. وفي نفس الوقت، أؤكد أن توقعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنوات القادمة يجب أن تكون موضوعية قدر الإمكان. وهذا مهم على حد سواء. من أجل نظام الإدارة العامة والاقتصاد المحلي برمته ".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأشار بوتين إلى أن الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد الروسي تتعزز. وأضاف مستشهدا بالبيانات، التي تفيد بأنه منذ بداية أبريل/نيسان الجاري، حجم تجارة التجزئة أقل بقليل من 25%، كما زاد نمو التحميل على السكك الحديدية في مارس كان هذا الرقم حوالي 2%، وفي أوائل أبريل 3.6%، ونمو ملحوظ في كل من الشحنات المحلية وكذلك الصادرات.
وأضاف "أود أن أؤكد مرة أخرى: عوامل الخطر الخارجية لاقتصادنا لم تختف، ونحن نفهم ذلك جيدًا. لا يمكننا الاسترخاء الآن بخصوص هذا الأمر، وترك الوضع يأخذ مجراه، معتقدين أن كل شيء سيكون على ما يرام بمفرده، سيكون هذا خطأ".