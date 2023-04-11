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Работа армейской авиации в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230411/بوشيلين-جميع-المباني-الإدارية-في-أرتيوموفسك-أصبحت-تحت-سيطرة-القوات-الروسية-1075806599.html
بوشيلين: جميع المباني الإدارية في أرتيوموفسك أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية
بوشيلين: جميع المباني الإدارية في أرتيوموفسك أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية
صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن جميع المباني الإدارية، في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، تحت سيطرة القوات... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T20:43+0000
2023-04-11T20:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
سيطرة
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وقال بوشلين في تصريحات للقناة الأولى، اليوم الثلاثاء: "سأخبركم أن جميع المباني الإدارية (في أرتيوموفسك.محرر) هي بالفعل تحت سيطرة وحداتنا".وأضاف أن الوحدات الأوكرانية لا تزال في الجزء الغربي من أرتيموفسك، لكن ليس لديهم مكان للتراجع، والخيار الوحيد هو الاستسلام:وتابع بوشلين، أن القتال العنيف مستمر في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، وتجري عمليات نشطة في منطقة سكك الحديد:ووفقا له، لا تزال هناك مناطق في الجزء الغربي من المدينة حيث يمكن للقوات الأوكرانية الحصول على موطئ قدم والصمود لبعض الوقت.
https://sputnikarabic.ae/20230410/القوات-الروسية-تسيطر-على-أكثر-من-75-من-أرتيوموفسك---1075745849.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, سيطرة
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, سيطرة

بوشيلين: جميع المباني الإدارية في أرتيوموفسك أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية

20:43 GMT 11.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورسوليدار، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
سوليدار، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن جميع المباني الإدارية، في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، تحت سيطرة القوات الروسية.
وقال بوشلين في تصريحات للقناة الأولى، اليوم الثلاثاء: "سأخبركم أن جميع المباني الإدارية (في أرتيوموفسك.محرر) هي بالفعل تحت سيطرة وحداتنا".
وأضاف أن الوحدات الأوكرانية لا تزال في الجزء الغربي من أرتيموفسك، لكن ليس لديهم مكان للتراجع، والخيار الوحيد هو الاستسلام:

"حيث لا يزالون راسخين الآن، في الجزء الغربي، فإن الوضع على النحو التالي: هذه الوحدات ليس لديها خيار سوى المضي قدمًا والاستسلام. لا مجال للعودة، لأن الفصائل تعمل هناك".

دينيس بوشيلين
القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية
وتابع بوشلين، أن القتال العنيف مستمر في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، وتجري عمليات نشطة في منطقة سكك الحديد:

"معارك ضارية (جارية) الآن هي بالفعل في الجزء الغربي حيث توجد السكك الحديدية، كل الأعمال العدائية تتكشف الآن هناك. في مناطق معينة، عبرت وحداتنا بالفعل خط السكة الحديد".

دينيس بوشيلين
القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على أكثر من 75% من أرتيوموفسك
أمس, 14:24 GMT
ووفقا له، لا تزال هناك مناطق في الجزء الغربي من المدينة حيث يمكن للقوات الأوكرانية الحصول على موطئ قدم والصمود لبعض الوقت.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:20 GMT
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