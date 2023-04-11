https://sputnikarabic.ae/20230411/بوشيلين-جميع-المباني-الإدارية-في-أرتيوموفسك-أصبحت-تحت-سيطرة-القوات-الروسية-1075806599.html

بوشيلين: جميع المباني الإدارية في أرتيوموفسك أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية

بوشيلين: جميع المباني الإدارية في أرتيوموفسك أصبحت تحت سيطرة القوات الروسية

صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأن جميع المباني الإدارية، في مدينة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، تحت سيطرة القوات... 11.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-11T20:43+0000

2023-04-11T20:43+0000

2023-04-11T20:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال بوشلين في تصريحات للقناة الأولى، اليوم الثلاثاء: "سأخبركم أن جميع المباني الإدارية (في أرتيوموفسك.محرر) هي بالفعل تحت سيطرة وحداتنا".وأضاف أن الوحدات الأوكرانية لا تزال في الجزء الغربي من أرتيموفسك، لكن ليس لديهم مكان للتراجع، والخيار الوحيد هو الاستسلام:وتابع بوشلين، أن القتال العنيف مستمر في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، وتجري عمليات نشطة في منطقة سكك الحديد:ووفقا له، لا تزال هناك مناطق في الجزء الغربي من المدينة حيث يمكن للقوات الأوكرانية الحصول على موطئ قدم والصمود لبعض الوقت.

https://sputnikarabic.ae/20230410/القوات-الروسية-تسيطر-على-أكثر-من-75-من-أرتيوموفسك---1075745849.html

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