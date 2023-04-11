https://sputnikarabic.ae/20230411/ترامب-يحاول-منع-نائبه-بنس-من-الإدلاء-بشهادته-في-قضية-التلاعب-بنتائج-انتخابات-2020-1075758595.html
ترامب يحاول منع نائبه بنس من الإدلاء بشهادته في قضية التلاعب بنتائج انتخابات 2020
ترامب يحاول منع نائبه بنس من الإدلاء بشهادته في قضية التلاعب بنتائج انتخابات 2020
كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يحاول منع نائب الرئيس السابق، مايك بنس، من الإدلاء بشهادته في قضية التلاعب بنتائج انتخابات... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T00:04+0000
2023-04-11T00:04+0000
2023-04-11T00:04+0000
ترامب
مايك بنس
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020
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واشنطن - سبوتنيك. ويطعن ترامب في محكمة الاستئناف الفيدرالية في حكم المحكمة الابتدائية، التي أمرت بنس بالإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين.وفي السياق، أوضح بنس الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد ترامب أنه لا يريد تعطيل التحقيق، وفقا لقناة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية.وأمر القاضي جيمس بواسبيرغ من محكمة المقاطعة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا بنس وعددا من كبار مساعدي ترامب بالإدلاء بشهاداتهم في قضية تهدد الرئيس السابق بتهمة التدخل في العملية الانتخابية.
https://sputnikarabic.ae/20230409/هل-تتم-إدانة-ترامب-بتهمة-عرقلة-قضية-الوثائق-السرية؟-1075723606.html
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ترامب, مايك بنس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020
ترامب, مايك بنس, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020
ترامب يحاول منع نائبه بنس من الإدلاء بشهادته في قضية التلاعب بنتائج انتخابات 2020
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يحاول منع نائب الرئيس السابق، مايك بنس، من الإدلاء بشهادته في قضية التلاعب بنتائج انتخابات عام 2020.
واشنطن - سبوتنيك. ويطعن ترامب في محكمة الاستئناف الفيدرالية في حكم المحكمة الابتدائية
، التي أمرت بنس بالإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين.
وفي السياق، أوضح بنس الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد ترامب
أنه لا يريد تعطيل التحقيق، وفقا لقناة "إن بي سي" التلفزيونية الأمريكية.
وأمر القاضي جيمس بواسبيرغ من محكمة المقاطعة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا بنس وعددا من كبار مساعدي ترامب بالإدلاء بشهاداتهم في قضية تهدد الرئيس السابق بتهمة التدخل في العملية الانتخابية.