https://sputnikarabic.ae/20230409/هل-تتم-إدانة-ترامب-بتهمة-عرقلة-قضية-الوثائق-السرية؟-1075723606.html

هل تتم إدانة ترامب بتهمة "عرقلة" قضية الوثائق السرية؟

هل تتم إدانة ترامب بتهمة "عرقلة" قضية الوثائق السرية؟

بعدما كان أكثر المدافعين عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خرج المدعي العام السابق بيل بار، ليقول إن التحقيق حول مسألة الوثائق السرية مع ترامب "يشكل... 09.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-09T19:19+0000

2023-04-09T19:19+0000

2023-04-09T19:19+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

العالم

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020

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وفي حين انتقد بيل بار تحقيق المدعي العام مع ترامب أخيرا، إلا أنه قال إن ترامب قام بكثير من الحيل والألعاب مع المحققين الفيدراليين الذين عملوا لاستعادة الوثائق السرية من دونالد ترامب.بار خرج ضيفًا على برنامج "هذا الأسبوع" بشبكة "ABC"، معتبرا أن ألعاب ترامب مع المحققين قد ترقى إلى "عرقلة العدالة".وأشار بار إلى أن "هذه قضية خطيرة محتملة"، معتقدًا أن الفيدراليين لديهم "على الأرجح أدلة جيدة للغاية".إعاقة ترامب المحتملة للقضية"ترامب لم يطلب هذه المستندات"، هذا ملخص ما قاله الرئيس السابق في التحقيق من قبل المستشار الخاص بوزارة العدل، والذي يحقق في كيفية تعامل ترامب مع الوثائق السرية واحتفاظه بها في منزله بمار إيه لاغو.بار يعتقد أن ترامب فقط كان يريد "التلاعب" بالحكومة، خصوصا "المستندات السرية"، ويتابع بار قوله إن الحكومة تحقق في ماذا حدث من ألاعيب في هذه القضية، وإذا ما كان ترامب أقدم على الاحتفاظ بالوثائق من عدمه.. "أعتقد أن لديهم أدلة جيدة حول هذا الأمر".يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه جيم تروستي، الذي دافع عن ترامب في قضية الوثائق، في برنامج "This Week" على قناة ABC، إنه متأكد تماما من أن ترامب لم يعد لديه أي مستندات سرية في حوزته.وأشار تروستي إلى أن كل الأوراق التي كانت مثيرة للاهتمام تم تسليمها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.واعتبر المحامي أن اتهام ترامب بعرقلة القضية "هراء"، وأن وزارة العدل هي من تحاول "يائسة" الوصول إلى أن عرقلة ترامب للقضية كانت حقيقية.بار: مدعي عام مانهاتن "يحاول إخفاء الكرة" اعتبر المدعي العام السابق أن لائحة الاتهام التي صدرت من مدعي عام مقاطعة مانهاتن "غامضة للغاية" وقال: "مدعي عام مانهاتن يحاول إخفاء الكرة" في إشارة إلى مدى غموض الأمر.وقال Trusty في برنامج "This Week" على قناة ABC، إن القضية كانت جزءا بسيطا من لائحة الاتهام الموجهة لترامب، مضيفًا أن الفريق القانوني للرئيس السابق ترامب يعطي الأولوية لمقترحات رفض القضية.قال تروستي: "أعتقد أن طلبات الرفض يجب أن تكون ذات أولوية".في أغسطس/ آب الماضي، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على 11 مجموعة من الوثائق بعضها "سري للغاية"، أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا.وجمع مكتب التحقيقات الفيدرالي من مقر إقامة ترامب 4 مجموعات من الوثائق المصنفة "سرية للغاية"، و3 مجموعات من المستندات "السرية" و3 مجموعات "خاصة".

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