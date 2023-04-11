عربي
https://sputnikarabic.ae/20230411/تعيين-ماثيو-ميلر-متحدثا-رسميا-جديدا-باسم-الخارجية-الأمريكية-1075807893.html
تعيين ماثيو ميلر متحدثا رسميا جديدا باسم الخارجية الأمريكية
تعيين ماثيو ميلر متحدثا رسميا جديدا باسم الخارجية الأمريكية
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الخبير في الاتصالات الديمقراطي ماثيو ميلر سيكون المتحدث الرسمي الجديد لوزارة الخارجية بعد رحيل نيد... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T23:00+0000
2023-04-11T23:00+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101809/64/1018096481_0:242:3561:2245_1920x0_80_0_0_eba11e1899ecc7ee5a9ff4bb81d120b1.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن في بيان "اليوم، أعين ماثيو ميلر كمتحدث جديد لوزارة الخارجية. سيواصل ميلر إلى جانب فيدانت باتيل (نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية) وباقي مكتب المتحدث، التزام الوزارة بالوصول والشفافية".وأضاف بلينكن أنه ممتن لميلر لموافقته على العودة مرة أخرى لخدمة الولايات المتحدة ويتطلع إلى الاستفادة من استشارته وخبرته.وعمل ميلر مؤخرًا كشريك في شركة الاستشارات الاستراتيجية فيانوفو. كما تولى منصب مستشار خاص لمجلس الأمن القومي في عام 2022، حيث قاد الاتصالات الحكومية الأمريكية بشأن الصراع في أوكرانيا.كمتا عمل ميلر في منصب مسؤول الاتصالات في وزارة العدل، والمكاتب البرلمانية، وحملات الديمقراطيين، وعمل أيضًا كمحلل لشبكة "إم إس إن بي" الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230302/نيد-برايس-ليس-لدى-واشنطن-ما-تعلن-عنه-بشأن-أي-اتصالات-مرتقبة-ومحتملة-مع-وفد-روسيا-في-جنيف-1074200443.html
الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101809/64/1018096481_124:0:3437:2485_1920x0_80_0_0_779678c76d897fdfcfa5bbfcf327a4b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, واشنطن
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, واشنطن

تعيين ماثيو ميلر متحدثا رسميا جديدا باسم الخارجية الأمريكية

23:00 GMT 11.04.2023
© AFP 2023وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الخبير في الاتصالات الديمقراطي ماثيو ميلر سيكون المتحدث الرسمي الجديد لوزارة الخارجية بعد رحيل نيد برايس عن المنصب.
موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن في بيان "اليوم، أعين ماثيو ميلر كمتحدث جديد لوزارة الخارجية. سيواصل ميلر إلى جانب فيدانت باتيل (نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية) وباقي مكتب المتحدث، التزام الوزارة بالوصول والشفافية".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2023
نيد برايس: ليس لدى واشنطن ما تعلن عنه بشأن أي اتصالات مرتقبة ومحتملة مع وفد روسيا في جنيف
2 مارس, 04:00 GMT
وأضاف بلينكن أنه ممتن لميلر لموافقته على العودة مرة أخرى لخدمة الولايات المتحدة ويتطلع إلى الاستفادة من استشارته وخبرته.
وعمل ميلر مؤخرًا كشريك في شركة الاستشارات الاستراتيجية فيانوفو. كما تولى منصب مستشار خاص لمجلس الأمن القومي في عام 2022، حيث قاد الاتصالات الحكومية الأمريكية بشأن الصراع في أوكرانيا.
كمتا عمل ميلر في منصب مسؤول الاتصالات في وزارة العدل، والمكاتب البرلمانية، وحملات الديمقراطيين، وعمل أيضًا كمحلل لشبكة "إم إس إن بي" الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала