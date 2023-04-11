https://sputnikarabic.ae/20230411/تعيين-ماثيو-ميلر-متحدثا-رسميا-جديدا-باسم-الخارجية-الأمريكية-1075807893.html
تعيين ماثيو ميلر متحدثا رسميا جديدا باسم الخارجية الأمريكية
تعيين ماثيو ميلر متحدثا رسميا جديدا باسم الخارجية الأمريكية
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الخبير في الاتصالات الديمقراطي ماثيو ميلر سيكون المتحدث الرسمي الجديد لوزارة الخارجية بعد رحيل نيد... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T23:00+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بلينكن في بيان "اليوم، أعين ماثيو ميلر كمتحدث جديد لوزارة الخارجية. سيواصل ميلر إلى جانب فيدانت باتيل (نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية) وباقي مكتب المتحدث، التزام الوزارة بالوصول والشفافية".وأضاف بلينكن أنه ممتن لميلر لموافقته على العودة مرة أخرى لخدمة الولايات المتحدة ويتطلع إلى الاستفادة من استشارته وخبرته.وعمل ميلر مؤخرًا كشريك في شركة الاستشارات الاستراتيجية فيانوفو. كما تولى منصب مستشار خاص لمجلس الأمن القومي في عام 2022، حيث قاد الاتصالات الحكومية الأمريكية بشأن الصراع في أوكرانيا.كمتا عمل ميلر في منصب مسؤول الاتصالات في وزارة العدل، والمكاتب البرلمانية، وحملات الديمقراطيين، وعمل أيضًا كمحلل لشبكة "إم إس إن بي" الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230302/نيد-برايس-ليس-لدى-واشنطن-ما-تعلن-عنه-بشأن-أي-اتصالات-مرتقبة-ومحتملة-مع-وفد-روسيا-في-جنيف-1074200443.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, واشنطن
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, واشنطن
تعيين ماثيو ميلر متحدثا رسميا جديدا باسم الخارجية الأمريكية
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الخبير في الاتصالات الديمقراطي ماثيو ميلر سيكون المتحدث الرسمي الجديد لوزارة الخارجية بعد رحيل نيد برايس عن المنصب.
موسكو - سبوتنيك
.
وقال بلينكن في بيان "اليوم، أعين ماثيو ميلر كمتحدث جديد لوزارة الخارجية. سيواصل ميلر إلى جانب فيدانت باتيل (نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية) وباقي مكتب المتحدث، التزام الوزارة بالوصول والشفافية".
وأضاف بلينكن أنه ممتن لميلر لموافقته على العودة مرة أخرى لخدمة الولايات المتحدة ويتطلع إلى الاستفادة من استشارته وخبرته.
وعمل ميلر مؤخرًا كشريك في شركة الاستشارات الاستراتيجية فيانوفو. كما تولى منصب مستشار خاص لمجلس الأمن القومي في عام 2022، حيث قاد الاتصالات الحكومية الأمريكية بشأن الصراع في أوكرانيا.
كمتا عمل ميلر في منصب مسؤول الاتصالات في وزارة العدل، والمكاتب البرلمانية
، وحملات الديمقراطيين، وعمل أيضًا كمحلل لشبكة "إم إس إن بي" الأمريكية.