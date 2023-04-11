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https://sputnikarabic.ae/20230411/سيارتو-المجر-وغازبروم-تمددان-اتفاقهما-بشأن-إمدادات-الغاز--1075779211.html
سيارتو: المجر و"غازبروم" تمددان اتفاقهما بشأن إمدادات الغاز
سيارتو: المجر و"غازبروم" تمددان اتفاقهما بشأن إمدادات الغاز
أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو عن اتفاقية يتم بموجبها دفع تكاليف نقل النفط عبر أوكرانيا مباشرة من قبل شركة النفط والغاز المجرية MOL. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T12:51+0000
2023-04-11T12:51+0000
العالم
الخارجية المجرية
تمديد
شركة غازبروم
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وقال سيارتو اليوم الثلاثاء "لقد تمكنا من الاتفاق على أنه من أجل الحفاظ على النقل الدائم للنفط عبر أراضي أوكرانيا (إلى المجر - محرر)، ستنظم وزارة العمل مباشرة الدفع مقابل العبور مع مشغلي الشبكات الأوكرانية".وأعلن سيارتو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنه ناقش مع نائب رئيس الوزراء الروسي والمسؤول عن الطاقة، ألكسندر نوفاك، منع فرض عقوبات على الطاقة النووية والإمدادات عبر خطوط أنابيب الغاز "التيار التركي" و "دروجبا".وتابع بالقول: "قضية الحفاظ على إمدادات النقل عبر خط أنابيب النفط "الصداقة" مهمة وهي تضمن إمداداتنا النفطية وكذلك تجنب العقوبات التي تهدد الصناعة النووية".
https://sputnikarabic.ae/20230411/وزير-الخارجية-الهنغاري-يناقش-مع-نوفاك-منع-فرض-عقوبات-على-الطاقة-النووية-الروسية-1075772640.html
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العالم, الخارجية المجرية, تمديد, شركة غازبروم
العالم, الخارجية المجرية, تمديد, شركة غازبروم

سيارتو: المجر و"غازبروم" تمددان اتفاقهما بشأن إمدادات الغاز

12:51 GMT 11.04.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو عن اتفاقية يتم بموجبها دفع تكاليف نقل النفط عبر أوكرانيا مباشرة من قبل شركة النفط والغاز المجرية MOL.
وقال سيارتو اليوم الثلاثاء "لقد تمكنا من الاتفاق على أنه من أجل الحفاظ على النقل الدائم للنفط عبر أراضي أوكرانيا (إلى المجر - محرر)، ستنظم وزارة العمل مباشرة الدفع مقابل العبور مع مشغلي الشبكات الأوكرانية".
وأعلن سيارتو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنه ناقش مع نائب رئيس الوزراء الروسي والمسؤول عن الطاقة، ألكسندر نوفاك، منع فرض عقوبات على الطاقة النووية والإمدادات عبر خطوط أنابيب الغاز "التيار التركي" و "دروجبا".

وكتب سيارتو على مواقع التواصل الاجتماعي: "هناك قضايا عدة على جدول الأعمال مع نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك اليوم، وهي السلامة المادية والتقنية لخط أنابيب الغاز "التيار التركي"، والذي يوفر إمدادات الغاز لبلدنا".

بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري
وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
وزير الخارجية الهنغاري يناقش مع نوفاك منع فرض عقوبات على الطاقة النووية الروسية
10:13 GMT
وتابع بالقول: "قضية الحفاظ على إمدادات النقل عبر خط أنابيب النفط "الصداقة" مهمة وهي تضمن إمداداتنا النفطية وكذلك تجنب العقوبات التي تهدد الصناعة النووية".
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