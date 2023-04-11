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https://sputnikarabic.ae/20230411/وزير-الخارجية-الهنغاري-يناقش-مع-نوفاك-منع-فرض-عقوبات-على-الطاقة-النووية-الروسية-1075772640.html
وزير الخارجية الهنغاري يناقش مع نوفاك منع فرض عقوبات على الطاقة النووية الروسية
وزير الخارجية الهنغاري يناقش مع نوفاك منع فرض عقوبات على الطاقة النووية الروسية
أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، أنه ناقش مع نائب رئيس الوزراء الروسي والمسؤول عن الطاقة، ألكسندر نوفاك، منع فرض عقوبات على الطاقة... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T10:13+0000
2023-04-11T10:13+0000
روسيا
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وكتب سيارتو على موقع "فيسبوك": "هناك قضايا عدة على جدول الأعمال مع نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك اليوم، وهي السلامة المادية والتقنية لخط أنابيب الغاز "التيار التركي"، والذي يوفر إمدادات الغاز لبلدنا".وتابع بالقول: "قضية الحفاظ على إمدادات النقل عبر خط أنابيب النفط "الصداقة" مهمة وهي تضمن إمداداتنا النفطية وكذلك تجنب العقوبات التي تهدد الصناعة النووية".وفي وقت سابق، وصف أوربان، رئيس الوزراء الهنغاري، عقوبات الطاقة بأنها "خط أحمر" خشية أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في هنغاريا. كما رفض تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بل منع عبورها عبر هنغاريا، قائلًا: "إن ذلك قد يجر البلاد إلى الحرب".تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230403/سيارتو-هنغاريا-لن-تلغي-العقود-مع-غازبروم-الروسية-من-أجل-أسباب-سياسية-1075466806.html
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وزير الخارجية الهنغاري يناقش مع نوفاك منع فرض عقوبات على الطاقة النووية الروسية

10:13 GMT 11.04.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو
 وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الثلاثاء، أنه ناقش مع نائب رئيس الوزراء الروسي والمسؤول عن الطاقة، ألكسندر نوفاك، منع فرض عقوبات على الطاقة النووية والإمدادات عبر خطوط أنابيب الغاز "التيار التركي" و "الصداقة".
وكتب سيارتو على موقع "فيسبوك": "هناك قضايا عدة على جدول الأعمال مع نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك اليوم، وهي السلامة المادية والتقنية لخط أنابيب الغاز "التيار التركي"، والذي يوفر إمدادات الغاز لبلدنا".
وتابع بالقول: "قضية الحفاظ على إمدادات النقل عبر خط أنابيب النفط "الصداقة" مهمة وهي تضمن إمداداتنا النفطية وكذلك تجنب العقوبات التي تهدد الصناعة النووية".
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وفي وقت سابق، وصف أوربان، رئيس الوزراء الهنغاري، عقوبات الطاقة بأنها "خط أحمر" خشية أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في هنغاريا. كما رفض تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، بل منع عبورها عبر هنغاريا، قائلًا: "إن ذلك قد يجر البلاد إلى الحرب".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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