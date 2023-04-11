https://sputnikarabic.ae/20230411/صحفي-أمريكي-يصاب-بالرعب-من-الفظائع-المرتكبة-من-طرف-القوات-الأوكرانية-في-دونيتسك-1075805232.html

صحفي أمريكي يصاب بالرعب من الفظائع المرتكبة من طرف القوات الأوكرانية في دونيتسك

صحفي أمريكي يصاب بالرعب من الفظائع المرتكبة من طرف القوات الأوكرانية في دونيتسك

صرح الصحفي الأمريكي والمناهض للحرب في أوكرانيا، راندي كريديكو، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بضرب أهداف مدنية في دونيتسك من أجل إرهاب السكان. 11.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-11T19:04+0000

2023-04-11T19:04+0000

2023-04-11T19:04+0000

روسيا

قصف

القوات الأوكرانية

منظمات مدنية

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وقال كريديكو، الذي يشتغل مذيعا بالإذاعة الأمريكية، في تصرحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "أنا أعيش في الولايات المتحدة، ولا نحصل إلا على تقارير من جانب واحد، ومعظمها من كييف، وليس من هنا. قررت أنني سأحضر وأرى كل شيء بنفسي. ومثل اليوم، رأيت من أين تأتي هذه القنابل، حيث القوة الأوكرانية ضد المدنيين. لن ترى هذا في "نيويورك تايمز" أو "سي إن إن".وأضاف كريديكو "في اليومين الماضيين كنت هنا، كانت هناك هجمات. هنا في سوق الهواء الطلق <...>. لماذا هذا؟ هذا خوف. نحن (في الولايات المتحدة. محرر) لا يتم إخبارك بذلك. "لا أعتقد أنهم (القوات الأوكرانية) يضربون أهدافًا عسكرية. لكن بالأمس، لم تكن هناك أهداف عسكرية في السوق المفتوحة التي زرتها للتو! هذا رعب محض".وعبّر كريديكو بمرونة سكان دونيتسك، مشيرا إلى أنهم يكافحون من أجل حقوقهم منذ أكثر من ثماني سنوات. كما أعرب عن تقديره لجمال المدينة ولفت الانتباه إلى العديد من مشاريع البناء.

https://sputnikarabic.ae/20230410/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك15-مرة-خلال-اليوم-الماضي--سلطات-دونيتسك-1075758304.html

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روسيا, قصف, القوات الأوكرانية, منظمات مدنية