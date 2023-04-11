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https://sputnikarabic.ae/20230411/صحفي-أمريكي-يصاب-بالرعب-من-الفظائع-المرتكبة-من-طرف-القوات-الأوكرانية-في-دونيتسك-1075805232.html
صحفي أمريكي يصاب بالرعب من الفظائع المرتكبة من طرف القوات الأوكرانية في دونيتسك
صحفي أمريكي يصاب بالرعب من الفظائع المرتكبة من طرف القوات الأوكرانية في دونيتسك
صرح الصحفي الأمريكي والمناهض للحرب في أوكرانيا، راندي كريديكو، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بضرب أهداف مدنية في دونيتسك من أجل إرهاب السكان. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T19:04+0000
2023-04-11T19:04+0000
روسيا
قصف
القوات الأوكرانية
منظمات مدنية
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وقال كريديكو، الذي يشتغل مذيعا بالإذاعة الأمريكية، في تصرحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "أنا أعيش في الولايات المتحدة، ولا نحصل إلا على تقارير من جانب واحد، ومعظمها من كييف، وليس من هنا. قررت أنني سأحضر وأرى كل شيء بنفسي. ومثل اليوم، رأيت من أين تأتي هذه القنابل، حيث القوة الأوكرانية ضد المدنيين. لن ترى هذا في "نيويورك تايمز" أو "سي إن إن".وأضاف كريديكو "في اليومين الماضيين كنت هنا، كانت هناك هجمات. هنا في سوق الهواء الطلق &lt;...&gt;. لماذا هذا؟ هذا خوف. نحن (في الولايات المتحدة. محرر) لا يتم إخبارك بذلك. "لا أعتقد أنهم (القوات الأوكرانية) يضربون أهدافًا عسكرية. لكن بالأمس، لم تكن هناك أهداف عسكرية في السوق المفتوحة التي زرتها للتو! هذا رعب محض".وعبّر كريديكو بمرونة سكان دونيتسك، مشيرا إلى أنهم يكافحون من أجل حقوقهم منذ أكثر من ثماني سنوات. كما أعرب عن تقديره لجمال المدينة ولفت الانتباه إلى العديد من مشاريع البناء.
https://sputnikarabic.ae/20230410/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك15-مرة-خلال-اليوم-الماضي--سلطات-دونيتسك-1075758304.html
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روسيا, قصف, القوات الأوكرانية, منظمات مدنية
روسيا, قصف, القوات الأوكرانية, منظمات مدنية

صحفي أمريكي يصاب بالرعب من الفظائع المرتكبة من طرف القوات الأوكرانية في دونيتسك

19:04 GMT 11.04.2023
© Sputnik . Игорь Маслов / الانتقال إلى بنك الصورآثار القصف الأوكراني على دونيتسك
آثار القصف الأوكراني على دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© Sputnik . Игорь Маслов
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صرح الصحفي الأمريكي والمناهض للحرب في أوكرانيا، راندي كريديكو، أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بضرب أهداف مدنية في دونيتسك من أجل إرهاب السكان.
وقال كريديكو، الذي يشتغل مذيعا بالإذاعة الأمريكية، في تصرحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "أنا أعيش في الولايات المتحدة، ولا نحصل إلا على تقارير من جانب واحد، ومعظمها من كييف، وليس من هنا. قررت أنني سأحضر وأرى كل شيء بنفسي. ومثل اليوم، رأيت من أين تأتي هذه القنابل، حيث القوة الأوكرانية ضد المدنيين. لن ترى هذا في "نيويورك تايمز" أو "سي إن إن".
وأشار الصحفي الأمريكي أن الصحافة الغربية لا تغطي القصف شبه اليومي لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضاف كريديكو "في اليومين الماضيين كنت هنا، كانت هناك هجمات. هنا في سوق الهواء الطلق <...>. لماذا هذا؟ هذا خوف. نحن (في الولايات المتحدة. محرر) لا يتم إخبارك بذلك. "لا أعتقد أنهم (القوات الأوكرانية) يضربون أهدافًا عسكرية. لكن بالأمس، لم تكن هناك أهداف عسكرية في السوق المفتوحة التي زرتها للتو! هذا رعب محض".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
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أمس, 22:46 GMT
وعبّر كريديكو بمرونة سكان دونيتسك، مشيرا إلى أنهم يكافحون من أجل حقوقهم منذ أكثر من ثماني سنوات. كما أعرب عن تقديره لجمال المدينة ولفت الانتباه إلى العديد من مشاريع البناء.
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