https://sputnikarabic.ae/20230410/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك15-مرة-خلال-اليوم-الماضي--سلطات-دونيتسك-1075758304.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 15 مرة خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 15 مرة خلال 24 ساعة
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 15... 10.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-10T22:46+0000
2023-04-10T22:46+0000
2023-04-10T22:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
قصف مدفعي
العالم
قذائف
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام"، "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 15 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وأضاف، "على محور دونيتسك، أطلق العدو 8 قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و152 و122 ملم. على محور غورلوفكا قذيفتين عيار 155 ملم".وبالنسبة لمحور ياسينوفاتايا 3 قذائف عيار 155 ملم، أما على محور فولونفاخا فقد أطلق قذيفتين عيار 155 ملم. وأُطلق ما مجموعه 74مقذوفا بعيارات مختلفة".وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، دونيتسك فلاديميروفكا، كومسومولسكويا، ياسينوفاتايا أوزريانوفكا، فيرخنيتوريتسك.وفي اليوم السابق، تم تسجيل 120 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230410/كييف-تدعو-طياري-مقاتلات-إف-16-الأجانب-للمشاركة-في-الصراع-1075757004.html
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القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, قصف مدفعي, العالم, قذائف
القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, قصف مدفعي, العالم, قذائف
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 15 مرة خلال 24 ساعة
22:46 GMT 10.04.2023 (تم التحديث: 22:56 GMT 10.04.2023) تابعنا عبر
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 15 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 74 مقذوفا مختلفة العيارات.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام"، "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 15 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية
".
وأضاف، "على محور دونيتسك، أطلق العدو 8 قذائف مدفعية
من عيار 155 ملم و152 و122 ملم. على محور غورلوفكا قذيفتين عيار 155 ملم".
وبالنسبة لمحور ياسينوفاتايا 3 قذائف عيار 155 ملم، أما على محور فولونفاخا فقد أطلق قذيفتين عيار 155 ملم. وأُطلق ما مجموعه 74مقذوفا بعيارات مختلفة".
وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية، دونيتسك فلاديميروفكا، كومسومولسكويا، ياسينوفاتايا أوزريانوفكا، فيرخنيتوريتسك.
وفي اليوم السابق، تم تسجيل 120 عملية قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.