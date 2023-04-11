https://sputnikarabic.ae/20230411/صحيفة-أمريكية-الولايات-المتحدة-لا-تستطيع-التعامل-مع-تسرب-الوثائق-السرية-1075800845.html
صحيفة أمريكية: الولايات المتحدة لا تستطيع التعامل مع تسرب الوثائق السرية
صحيفة أمريكية: الولايات المتحدة لا تستطيع التعامل مع تسرب الوثائق السرية
تحاول الولايات المتحدة إيجاد طريقة لطمأنة كييف وحلفائها في أوروبا والشرق الأوسط بعد ظهور معلومات سرية حول الصراع في أوكرانيا على الانترنت. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T15:30+0000
2023-04-11T15:30+0000
2023-04-11T15:30+0000
العالم
تسريب
الولايات المتحدة الأمريكية
وثائق
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وأفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلا عن محلل استخباراتي أمريكي سابق لم يرغب في الكشف عن اسمه، قوله: إن "طريقة التسريب ومحتوياتها غير معتادة للغاية. لا أتذكر آخر مرة حدث فيها شيء بهذا الحجم".وأشار إلى الغرابة في طريقة إتاحة البيانات للجمهور: فإذا كانت المواد السرية التي تلقاها حول برامج المراقبة لأجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية على الإنترنت في حالة ضابط المخابرات الأمريكي السابق إدوارد سنودن مرت أولا عبر الصحفيين، فإنه في هذه المرة يتم نشر المعلومات ببساطة على شبكات التواصل الاجتماعية.في الوقت نفسه، يشير المنشور إلى أن لندن وبروكسل وبرلين ودبي وكييف طرحت على واشنطن أسئلة حول كيفية وصول هذه المعلومات إلى الشبكة، ومن المسؤول عن الحادث وما الذي تفعله الولايات المتحدة لتصحيح الوضع. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة أخبرتهم أن الإدارة لا تزال تحاول فهم مدى التسرب.كما نقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في إدارة بايدن قوله إن أعلى مستويات الحكومة فقط هي التي تناقش كيفية التعامل مع التسريب.وأضاف "أود شخصيا أن أعرف كيف نعالج الأمر."وكانت عشرات الوثائق والصور قد تم تسريبها على منصات التواصل الاجتماعية، وبعض المواقع الإلكترونية خلال الفترة الماضية، ثم بدأت بعض التقارير تختفي مع معلومات تؤكد قيام واشنطن بحذفها.
https://sputnikarabic.ae/20230411/البنتاغون-تسريب-الوثائق-السرية-خطر-جسيم-على-الأمن-القومي-الأمريكي-1075780055.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, تسريب, الولايات المتحدة الأمريكية, وثائق
العالم, تسريب, الولايات المتحدة الأمريكية, وثائق
صحيفة أمريكية: الولايات المتحدة لا تستطيع التعامل مع تسرب الوثائق السرية
تابعنا عبر
تحاول الولايات المتحدة إيجاد طريقة لطمأنة كييف وحلفائها في أوروبا والشرق الأوسط بعد ظهور معلومات سرية حول الصراع في أوكرانيا على الانترنت.
وأفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلا عن محلل استخباراتي أمريكي سابق لم يرغب في الكشف عن اسمه، قوله: إن "طريقة التسريب ومحتوياتها غير معتادة للغاية. لا أتذكر آخر مرة حدث فيها شيء بهذا الحجم".
وأشار إلى الغرابة في طريقة إتاحة البيانات للجمهور: فإذا كانت المواد السرية التي تلقاها حول برامج المراقبة لأجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية على الإنترنت في حالة ضابط المخابرات الأمريكي السابق إدوارد سنودن مرت أولا عبر الصحفيين، فإنه في هذه المرة يتم نشر المعلومات ببساطة على شبكات التواصل الاجتماعية.
في الوقت نفسه، يشير المنشور إلى أن لندن وبروكسل وبرلين ودبي وكييف طرحت على واشنطن أسئلة حول كيفية وصول هذه المعلومات إلى الشبكة، ومن المسؤول عن الحادث وما الذي تفعله الولايات المتحدة لتصحيح الوضع. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة أخبرتهم أن الإدارة لا تزال تحاول فهم مدى التسرب.
كما نقلت الصحيفة
عن مسؤول كبير في إدارة بايدن قوله إن أعلى مستويات الحكومة فقط هي التي تناقش كيفية التعامل مع التسريب.
"ليس لدي أي فكرة عن ماهية هذه الخطة (للخروج من هذا الموقف - تقريبًا. محرر)" ،
وأضاف "أود شخصيا أن أعرف كيف نعالج الأمر."
وكانت عشرات الوثائق والصور قد تم تسريبها على منصات التواصل الاجتماعية، وبعض المواقع الإلكترونية خلال الفترة الماضية، ثم بدأت بعض التقارير تختفي مع معلومات تؤكد قيام واشنطن بحذفها.