https://sputnikarabic.ae/20230411/البنتاغون-تسريب-الوثائق-السرية-خطر-جسيم-على-الأمن-القومي-الأمريكي-1075780055.html
البنتاغون: تسريب الوثائق السرية خطر جسيم على الأمن القومي الأمريكي
البنتاغون: تسريب الوثائق السرية خطر جسيم على الأمن القومي الأمريكي
وصفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، ما حدث من تسريب لوثائق سرية بأنه خطر جسيم على الأمن القومي الأمريكي. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T13:04+0000
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ووفق تصريحات له، قال كريس ميغر، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، إن "الوثائق التي يتم تداولها على الإنترنت تشكل خطرا جسيما جدا على الأمن القومي، ولديها القدرة على نشر معلومات مضللة".وحسب "فرانس 24"، أكد ميغر: "ما زلنا نحقق في كيفية حدوث ذلك، لقد اتُخذت خطوات للاطلاع عن كثب على كيفية نشر هذه المعلومات ووجهتها".وأوضح أن بعض هذه الصور والوثائق المتداولة "يبدو أنها تُظهر وثائق مشابهة في الشكل لتلك التي تُستخدم في تقديم تحديثات يومية لكبار قادتنا حول عمليات على صلة بأوكرانيا وروسيا، وأيضا تحديثات استخبارية أخرى".وكانت عشرات الوثائق والصور قد تم تسريبها على منصات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية خلال الفترة الماضية، ثم بدأت بعض التقارير تختفي مع معلومات تؤكد قيام واشنطن بحذفها.طالع أيضا: البيت الأبيض: لم نحدد بعد كيفية تسرب وثائق البنتاغون السرية
https://sputnikarabic.ae/20230411/محلل-استخباراتي-من-سرب-وثائق-البنتاغون-قد-يكون-مسؤولا-بالإدارة-الأمريكية-1075759167.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, البنتاغون الأمريكي
الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, البنتاغون الأمريكي
البنتاغون: تسريب الوثائق السرية خطر جسيم على الأمن القومي الأمريكي
13:04 GMT 11.04.2023 (تم التحديث: 13:10 GMT 11.04.2023) تابعنا عبر
وصفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، ما حدث من تسريب لوثائق سرية بأنه خطر جسيم على الأمن القومي الأمريكي.
ووفق تصريحات له، قال كريس ميغر، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، إن "الوثائق التي يتم تداولها
على الإنترنت تشكل خطرا جسيما جدا على الأمن القومي، ولديها القدرة على نشر معلومات مضللة".
وحسب
"فرانس 24"، أكد ميغر: "ما زلنا نحقق في كيفية حدوث ذلك، لقد اتُخذت خطوات للاطلاع عن كثب على كيفية نشر هذه المعلومات ووجهتها".
وأوضح أن بعض هذه الصور والوثائق المتداولة "يبدو أنها تُظهر وثائق مشابهة في الشكل لتلك التي تُستخدم في تقديم تحديثات يومية لكبار قادتنا حول عمليات على صلة بأوكرانيا وروسيا، وأيضا تحديثات استخبارية أخرى".
ولفت ميغر إلى عدم معرفة وزير الدفاع، لويد أوستن، بموضوع التسريبات، إلا في صباح السادس من أبريل/ نيسان الجاري، وهو اليوم الذي نشرت فيه صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرها حول تلك الوثائق.
وكانت عشرات الوثائق والصور قد تم تسريبها على منصات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية خلال الفترة الماضية، ثم بدأت بعض التقارير تختفي مع معلومات تؤكد قيام واشنطن بحذفها.