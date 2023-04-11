عربي
https://sputnikarabic.ae/20230411/البنتاغون-تسريب-الوثائق-السرية-خطر-جسيم-على-الأمن-القومي-الأمريكي-1075780055.html
البنتاغون: تسريب الوثائق السرية خطر جسيم على الأمن القومي الأمريكي
البنتاغون: تسريب الوثائق السرية خطر جسيم على الأمن القومي الأمريكي
وصفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، ما حدث من تسريب لوثائق سرية بأنه خطر جسيم على الأمن القومي الأمريكي. 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T13:04+0000
2023-04-11T13:10+0000
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
البنتاغون الأمريكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/11/1048134137_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_6320ebec7acb66ebe7d7ff0a7880aba7.jpg
ووفق تصريحات له، قال كريس ميغر، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، إن "الوثائق التي يتم تداولها على الإنترنت تشكل خطرا جسيما جدا على الأمن القومي، ولديها القدرة على نشر معلومات مضللة".وحسب "فرانس 24"، أكد ميغر: "ما زلنا نحقق في كيفية حدوث ذلك، لقد اتُخذت خطوات للاطلاع عن كثب على كيفية نشر هذه المعلومات ووجهتها".وأوضح أن بعض هذه الصور والوثائق المتداولة "يبدو أنها تُظهر وثائق مشابهة في الشكل لتلك التي تُستخدم في تقديم تحديثات يومية لكبار قادتنا حول عمليات على صلة بأوكرانيا وروسيا، وأيضا تحديثات استخبارية أخرى".وكانت عشرات الوثائق والصور قد تم تسريبها على منصات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية خلال الفترة الماضية، ثم بدأت بعض التقارير تختفي مع معلومات تؤكد قيام واشنطن بحذفها.طالع أيضا: البيت الأبيض: لم نحدد بعد كيفية تسرب وثائق البنتاغون السرية
https://sputnikarabic.ae/20230411/محلل-استخباراتي-من-سرب-وثائق-البنتاغون-قد-يكون-مسؤولا-بالإدارة-الأمريكية-1075759167.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/11/1048134137_48:0:1160:834_1920x0_80_0_0_5d0633610b7dab588e0840370212cfd1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, البنتاغون الأمريكي
الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, البنتاغون الأمريكي

البنتاغون: تسريب الوثائق السرية خطر جسيم على الأمن القومي الأمريكي

13:04 GMT 11.04.2023 (تم التحديث: 13:10 GMT 11.04.2023)
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
CC0 / pixabay.com /
تابعنا عبرTelegram
وصفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، ما حدث من تسريب لوثائق سرية بأنه خطر جسيم على الأمن القومي الأمريكي.
ووفق تصريحات له، قال كريس ميغر، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة، إن "الوثائق التي يتم تداولها على الإنترنت تشكل خطرا جسيما جدا على الأمن القومي، ولديها القدرة على نشر معلومات مضللة".
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
محلل استخباراتي: من سرب وثائق البنتاغون قد يكون مسؤولا في الإدارة الأمريكية
02:27 GMT
وحسب "فرانس 24"، أكد ميغر: "ما زلنا نحقق في كيفية حدوث ذلك، لقد اتُخذت خطوات للاطلاع عن كثب على كيفية نشر هذه المعلومات ووجهتها".
وأوضح أن بعض هذه الصور والوثائق المتداولة "يبدو أنها تُظهر وثائق مشابهة في الشكل لتلك التي تُستخدم في تقديم تحديثات يومية لكبار قادتنا حول عمليات على صلة بأوكرانيا وروسيا، وأيضا تحديثات استخبارية أخرى".

ولفت ميغر إلى عدم معرفة وزير الدفاع، لويد أوستن، بموضوع التسريبات، إلا في صباح السادس من أبريل/ نيسان الجاري، وهو اليوم الذي نشرت فيه صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرها حول تلك الوثائق.

وكانت عشرات الوثائق والصور قد تم تسريبها على منصات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية خلال الفترة الماضية، ثم بدأت بعض التقارير تختفي مع معلومات تؤكد قيام واشنطن بحذفها.
طالع أيضا: البيت الأبيض: لم نحدد بعد كيفية تسرب وثائق البنتاغون السرية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала