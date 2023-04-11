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طهران: سيتم إنشاء غرفة تجارة مشتركة بين إيران والسعودية
طهران: سيتم إنشاء غرفة تجارة مشتركة بين إيران والسعودية
أعلن وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني، إحسان خاندوزي، أن إنشاء غرفة تجارية مشتركة بين طهران والرياض مطروحة على جدول الأعمال، مضيفا أن منظمة تنمية التجارة... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T12:21+0000
2023-04-11T12:21+0000
العالم
إيران
غرفة التجارة
السعودية
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وقال إحسان خاندوزي، في أول مؤتمر صحفي: "نظرا إلى أن الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والسعودية مطروحة على جدول الأعمال، تسعى منظمة تنمية التجارة إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة الطريق بين البلدين. وستكون الخطوة الأولى مرتكزة على إعادة العلاقات التجارية إلى مستوى المليار دولار على جدول الأعمال، وبالنظر إلى إرادة البلدين لاستئناف العلاقات الاقتصادية، نأمل في الوصول إلى الهدف التجاري المنشود".كما أعلن خاندوزي عن خطته لزیارة السعودية في أواخر نيسان/ أبريل 2023.وأعلن الوزير الإيراني عن تسجيل نمو السيولة بنسبة 30 في المئة خلال العام الماضي، وقال: "بهذه الطريقة وصل معدل نمو السيولة إلى أدنى مستوى له في السنوات الأربع الماضية، وزيادة ميزانية البناء في الدولة من 12.7% إلى 17%".وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية للبلاد سجلت العام الماضي 53166 مليون دولار، بحيث نمت بنسبة 9.7% مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى معدل نمو شهدته البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230411/مسؤول-إيراني-يتحدث-عن-الموعد-المنتظر-لافتتاح-سفارة-بلاده-في-السعودية-1075777616.html
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العالم, إيران, غرفة التجارة, السعودية
العالم, إيران, غرفة التجارة, السعودية

طهران: سيتم إنشاء غرفة تجارة مشتركة بين إيران والسعودية

12:21 GMT 11.04.2023
© AFP 2023 / APحرب بين إيران والسعودية
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© AFP 2023 / AP
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أعلن وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني، إحسان خاندوزي، أن إنشاء غرفة تجارية مشتركة بين طهران والرياض مطروحة على جدول الأعمال، مضيفا أن منظمة تنمية التجارة تسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة الطريق بين البلدين.
وقال إحسان خاندوزي، في أول مؤتمر صحفي: "نظرا إلى أن الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والسعودية مطروحة على جدول الأعمال، تسعى منظمة تنمية التجارة إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة الطريق بين البلدين. وستكون الخطوة الأولى مرتكزة على إعادة العلاقات التجارية إلى مستوى المليار دولار على جدول الأعمال، وبالنظر إلى إرادة البلدين لاستئناف العلاقات الاقتصادية، نأمل في الوصول إلى الهدف التجاري المنشود".

وتابع: "لم يكن لدينا أي تفاعل تجاري في السنوات الممتدة بين 2018 إلى 2021، لكن بالطبع تم التصدير والتفاعل التجاري في العام الماضي، و لكن بالنظر إلى رغبة البلدين في استئناف العلاقات، لدينا عدة خطط لتطوير العلاقات الاقتصادية".

إحسان خاندوري
وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني
كما أعلن خاندوزي عن خطته لزیارة السعودية في أواخر نيسان/ أبريل 2023.
وأعلن الوزير الإيراني عن تسجيل نمو السيولة بنسبة 30 في المئة خلال العام الماضي، وقال: "بهذه الطريقة وصل معدل نمو السيولة إلى أدنى مستوى له في السنوات الأربع الماضية، وزيادة ميزانية البناء في الدولة من 12.7% إلى 17%".
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وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية للبلاد سجلت العام الماضي 53166 مليون دولار، بحيث نمت بنسبة 9.7% مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى معدل نمو شهدته البلاد.
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