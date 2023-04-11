https://sputnikarabic.ae/20230411/مسؤول-إيراني-يتحدث-عن-الموعد-المنتظر-لافتتاح-سفارة-بلاده-في-السعودية-1075777616.html

مسؤول إيراني يتحدث عن الموعد المنتظر لافتتاح سفارة بلاده في السعودية

مسؤول إيراني يتحدث عن الموعد المنتظر لافتتاح سفارة بلاده في السعودية

تتطور العلاقات بين السعودية وإيران سريعا، منذ توقيع اتفاق عودة العلاقات والذي تم بداية شهر مارس/ آذار الماضي، وبعد لقاء بين وزيري خارجية البلدين أخيرا للاتفاق... 11.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-11T12:10+0000

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واليوم الثلاثاء، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، على رضا عنايتي، إن بلاده تعمل على افتتاح سفارتها في الرياض ومن ثم القنصلية العامة في جدة قبل موسم الحج المقبل.ويزور وفد سعودي إيران حاليا، بعد أن وصل إليها يوم السبت الماضي، لزيارة السفارة السعودية في طهران، وزيارة القنصلية وأماكن سياسية أخرى في البلاد، حسب تصريح عنايتي لوكالة "إيسنا" الإيرانية.وأكد عنايتي أن الوفد السعودي يعمل على إعادة فتح سفارة المملكة وقنصليتها في مشهد.وحول إيران واستعدادها لفتح سفارتها في الرياض، قال عنايتي إن بلاده اختارت بالفعل فريقها الدبلوماسي في السعودية "قد تصل وفودنا إلى السعودية خلال نهاية الأسبوع الجاري".وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني، إلى أنه لم يتم التفاوض بين السعودية وإيران على أي من البلدين سيعيد فتح سفارته أولا، لكنه اعتبر أن إيران لديها خط زمني وهو قبل موسم الحج المقبل.وحول عودة الإيرانيين للعمرة في المملكة قال عنايتي إن هذه قد يحدث بعد موسم الحج.ووقع وزيرا خارجية إيران والسعودية الخميس الماضي على بيان مشترك في الصين، في ختام محادثاتهما اليوم الخميس في العاصمة الصينية بكين، نص على بدء الترتيبات لإعادة فتح السفارات والقنصليات وتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.وبحسب البيان اتفق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على استئناف تبادل زيارات المسؤولين ووفود القطاع الخاص.

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