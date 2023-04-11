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https://sputnikarabic.ae/20230411/مدير-وكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-تسريب-مستندات-البنتاغون-كان-مؤسفا-للغاية-1075807813.html
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: تسريب مستندات البنتاغون كان مؤسفا للغاية
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: تسريب مستندات البنتاغون كان مؤسفا للغاية
قال مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) وليام بيرنز، الثلاثاء، إن التسريب الأخير لوثائق تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمر مؤسف للغاية ويُعتبر شيئًا... 11.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-11T23:13+0000
2023-04-11T23:13+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وفي كلمته في معهد بيكر بجامعة رايس، قال بيرنز: "إن تسريب الوثائق يعد أمرًا مؤسفًا للغاية... إنه أمر يأخذه الحكومة الأمريكية على محمل الجديةوذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن جزءًا جديدًا من الوثائق الأمريكية السرية، حول أوكرانيا والصين والشرق الأوسط، قد تسرب إلى شبكة الإنترنت.وفقًا للصحيفة، فإن حجم التسريبات على الإنترنت قد يصل إلى أكثر من 100 وثيقة، وقدرت حجم الضرر الناجم عن الحادث بأنه كبير.وذكرت "نيويورك تايمز"، الخميس الماضي، أن البنتاغون يحقق في تسريبات على الشبكة الاجتماعية، لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية، وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها.وأشارت إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/مارس الماضي، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية"، على تطبيق "تلغرام".
https://sputnikarabic.ae/20230410/وكالة-تكشف-عن-قلق-أمريكي-كبير-من-نتائج-تسريب-الوثائق-قد-تهدد-علاقاتها-بالحلفاء-1075728056.html
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البنتاغون الأمريكي, المخابرات المركزية الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي, المخابرات المركزية الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: تسريب مستندات البنتاغون كان مؤسفا للغاية

23:13 GMT 11.04.2023
© AFP 2023 / Tech. Sgt. Andy Dunaway / مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2023
© AFP 2023 / Tech. Sgt. Andy Dunaway /
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قال مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) وليام بيرنز، الثلاثاء، إن التسريب الأخير لوثائق تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمر مؤسف للغاية ويُعتبر شيئًا يأخذه الولايات المتحدة على محمل الجدية.
واشنطن - سبوتنيك. وفي كلمته في معهد بيكر بجامعة رايس، قال بيرنز: "إن تسريب الوثائق يعد أمرًا مؤسفًا للغاية... إنه أمر يأخذه الحكومة الأمريكية على محمل الجدية
أوراق الخريف الحمراء تحيط بمبنى الكابيتول الأمريكي في مبنى الكابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة 28 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وكالة تكشف عن قلق أمريكي كبير من نتائج تسريب الوثائق قد تهدد علاقاتها بالحلفاء
أمس, 06:48 GMT
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن جزءًا جديدًا من الوثائق الأمريكية السرية، حول أوكرانيا والصين والشرق الأوسط، قد تسرب إلى شبكة الإنترنت.

وفقًا للصحيفة، فإن حجم التسريبات على الإنترنت قد يصل إلى أكثر من 100 وثيقة، وقدرت حجم الضرر الناجم عن الحادث بأنه كبير.
وذكرت "نيويورك تايمز"، الخميس الماضي، أن البنتاغون يحقق في تسريبات على الشبكة الاجتماعية، لمواد تصف حالة القوات الأوكرانية، وخطط الولايات المتحدة والناتو لتعزيزها.

وأشارت إلى أن الوثائق، المؤرخة في أوائل آذار/مارس الماضي، نُشرت على "قنوات موالية للحكومة الروسية"، على تطبيق "تلغرام".
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