https://sputnikarabic.ae/20230412/إعلام-سيئول-تقرض-قذائف-لواشنطن-لتجنب-نقلها-إلى-كييف-1075827274.html
إعلام: سيئول تقرض قذائف لواشنطن لتجنب نقلها إلى كييف
إعلام: سيئول تقرض قذائف لواشنطن لتجنب نقلها إلى كييف
اتفقت كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة على أنها ستقرضها بدلا من بيع 500 ألف قذيفة مدفعية من أجل تجنب نقلها إلى أوكرانيا. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T13:48+0000
2023-04-12T13:48+0000
2023-04-12T13:48+0000
العالم
كوريا الجنوبية
طلب مساعدات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وكتب صحيفة "تونا إلبو" الكورية الجنوبية، نقلا عن مصادر، أن "هذه الطريقة تسمح لكوريا الجنوبية، مع الحفاظ على مبدأ عدم تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، بالاستجابة بحسن نية لطلب حليفتها، الولايات المتحدة".ومع ذلك، فإن قرار تأجير القذائف سيسمح لكوريا الجنوبية بالاحتفاظ بملكيتها، وبالتالي لن تتمكن الولايات المتحدة على الأرجح من نقلها إلى كييف دون إذن من سيئول.ووصف مكتب رئيس كوريا الجنوبية الوثائق المنشورة بأنها مزورة، وأكد أنه ليس لديه شك في واشنطن كحليف.وباعت كوريا الجنوبية 100ألف قذيفة عيار 155 ملم للولايات المتحدة العام الماضي، وفقًا لما نشر، وفي فبراير/ شباط ، طلبت واشنطن دفعة أخرى من نفس الدفعة. استجابت سيول بعرض 500000، ولكن بشرط ألا يتم بيع القذائف، بل تأجيرها، على الرغم من أن هذا أمر غير معتاد بالنسبة لهذا النوع من المنتجات. وافقت الولايات المتحدة، وتم منح العقد في مارس/ آذار الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230130/رئيس-كوريا-الجنوبية-يتعهد-بمساعدة-الأوكرانيين-في-مقابلة-مع-ستولتنبرغ-1072870923.html
كوريا الجنوبية
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, كوريا الجنوبية, طلب مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا
العالم, كوريا الجنوبية, طلب مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا
إعلام: سيئول تقرض قذائف لواشنطن لتجنب نقلها إلى كييف
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اتفقت كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة على أنها ستقرضها بدلا من بيع 500 ألف قذيفة مدفعية من أجل تجنب نقلها إلى أوكرانيا.
وكتب صحيفة
"تونا إلبو" الكورية الجنوبية، نقلا عن مصادر، أن "هذه الطريقة تسمح لكوريا الجنوبية، مع الحفاظ على مبدأ عدم تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، بالاستجابة بحسن نية لطلب حليفتها، الولايات المتحدة".
من المفترض أن هذه القذائف ستجدد الترسانات الأمريكية، بينما سيرسل البنتاغون ذخيرته إلى أوكرانيا. كما تشير الصحيفة، لم يتغير هذا النظام منذ العام الماضي، عندما أصبحت الولايات المتحدة أيضا المستخدم النهائي للقذائف الكورية الجنوبية.
ومع ذلك، فإن قرار تأجير القذائف سيسمح لكوريا الجنوبية بالاحتفاظ بملكيتها، وبالتالي لن تتمكن الولايات المتحدة على الأرجح من نقلها إلى كييف دون إذن من سيئول.
وفقا لوثائق البنتاغون السرية التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، كان المسؤولون الكوريون الجنوبيون قلقين بشأن الضغط الأمريكي وإمكانية إعادة بيع القذائف إلى أوكرانيا. على سبيل المثال، أخبر وزير الخارجية آنذاك، لي مون هي، مستشار الأمن القومي، كيم سون هان، أن حكومة كوريا الجنوبية كانت "غارقة في الخوف" من أن الولايات المتحدة لن تكون "المستخدم النهائي" في هذه الحالة.
ووصف مكتب رئيس كوريا الجنوبية الوثائق المنشورة بأنها مزورة، وأكد أنه ليس لديه شك في واشنطن كحليف.
وباعت كوريا الجنوبية 100ألف قذيفة عيار 155 ملم للولايات المتحدة العام الماضي، وفقًا لما نشر، وفي فبراير/ شباط ، طلبت واشنطن دفعة أخرى من نفس الدفعة. استجابت سيول بعرض 500000، ولكن بشرط ألا يتم بيع القذائف، بل تأجيرها، على الرغم من أن هذا أمر غير معتاد بالنسبة لهذا النوع من المنتجات. وافقت الولايات المتحدة، وتم منح العقد في مارس/ آذار الماضي.