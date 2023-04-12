https://sputnikarabic.ae/20230412/إعلام-سيئول-تقرض-قذائف-لواشنطن-لتجنب-نقلها-إلى-كييف-1075827274.html

إعلام: سيئول تقرض قذائف لواشنطن لتجنب نقلها إلى كييف

إعلام: سيئول تقرض قذائف لواشنطن لتجنب نقلها إلى كييف

اتفقت كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة على أنها ستقرضها بدلا من بيع 500 ألف قذيفة مدفعية من أجل تجنب نقلها إلى أوكرانيا. 12.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-12T13:48+0000

2023-04-12T13:48+0000

2023-04-12T13:48+0000

العالم

كوريا الجنوبية

طلب مساعدات عسكرية

أخبار أوكرانيا

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وكتب صحيفة "تونا إلبو" الكورية الجنوبية، نقلا عن مصادر، أن "هذه الطريقة تسمح لكوريا الجنوبية، مع الحفاظ على مبدأ عدم تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، بالاستجابة بحسن نية لطلب حليفتها، الولايات المتحدة".ومع ذلك، فإن قرار تأجير القذائف سيسمح لكوريا الجنوبية بالاحتفاظ بملكيتها، وبالتالي لن تتمكن الولايات المتحدة على الأرجح من نقلها إلى كييف دون إذن من سيئول.ووصف مكتب رئيس كوريا الجنوبية الوثائق المنشورة بأنها مزورة، وأكد أنه ليس لديه شك في واشنطن كحليف.وباعت كوريا الجنوبية 100ألف قذيفة عيار 155 ملم للولايات المتحدة العام الماضي، وفقًا لما نشر، وفي فبراير/ شباط ، طلبت واشنطن دفعة أخرى من نفس الدفعة. استجابت سيول بعرض 500000، ولكن بشرط ألا يتم بيع القذائف، بل تأجيرها، على الرغم من أن هذا أمر غير معتاد بالنسبة لهذا النوع من المنتجات. وافقت الولايات المتحدة، وتم منح العقد في مارس/ آذار الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230130/رئيس-كوريا-الجنوبية-يتعهد-بمساعدة-الأوكرانيين-في-مقابلة-مع-ستولتنبرغ-1072870923.html

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العالم, كوريا الجنوبية, طلب مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا