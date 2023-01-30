https://sputnikarabic.ae/20230130/رئيس-كوريا-الجنوبية-يتعهد-بمساعدة-الأوكرانيين-في-مقابلة-مع-ستولتنبرغ-1072870923.html

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بمساعدة الأوكرانيين في مقابلة مع ستولتنبرغ

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بمساعدة الأوكرانيين في مقابلة مع ستولتنبرغ

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بتقديم الدعم المستمر للشعب الأوكراني، خلال لقاء جمعه، اليوم الاثنين، بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس... 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T09:53+0000

2023-01-30T09:53+0000

2023-01-30T09:53+0000

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والتقى يون مع ستولتنبرغ، خلال زيارة رسمية أجراها الأخير إلى كوريا الجنوبية تستغرق يومين، وناقش معه من بين أمور أخرى، العلاقات بين سيئول وحلف شمال الأطلسي، واستراتيجية كوريا الجنوبية في المحيطين الهندي والهادئ، والبرنامج النووي لكوريا الشمالية، بحسب ما ذكرته السكرتيرة الرئاسية العليا للشؤون الصحفية، كيم أون هاي، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية.وقالت كيم في إفادة صحفية مكتوبة: "شرح الأمين العام ستولتنبرغ الوضع الحالي في أوكرانيا، وأعرب عن شكره لمساعدة كوريا الجنوبية المستمرة".وأضافت أن "الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قال إنه سيواصل القيام بكل الأدوار الممكنة بالتعاون مع المجتمع الدولي لمساعدة الشعب الأوكراني".ولفت يون خلال لقائه مع ستولتنبرغ إلى حضوره قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، التي أقيمت في يونيو/ حزيران الماضي، وأعرب عن أمله في أن توسع كوريا الجنوبية وحلف "الناتو" تعاونهما، من خلال مراجعة سيئول سياستها في عدم تسليح الدول المتحاربة، مثلما فعلت ألمانيا والنرويج.كما أوضح في اللقاء مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، تفاصيل استراتيجية كوريا الجنوبية في المحيطين الهندي والهادئ، التي تم الإعلان عنها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأشار إلى ضرورة التعاون مع "الناتو" في تنفيذها.وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، دعا رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، إلى دور فاعل للأمين العام وحلف شمال الأطلسي، في ثني نظام بيونغ يانغ عن القيام بمزيد من الاستفزازات، وسط استمرار تقدمه في القدرات النووية والصاروخية.وتابعت السكرتيرة الرئاسية العليا للشؤون الصحفية في كوريا الجنوبية، كيم أون هاي، في إفادتها الصحفية، أن ينس ستولتنبرغ دعا يون سوك يول إلى حضور قمة "الناتو"، المقرر عقدها في يوليو/ تموز المقبل في ليتوانيا، ومن ناحيته شكره يون على الدعوة، ووعده بالنظر في الحضور.

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