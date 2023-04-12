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https://sputnikarabic.ae/20230412/اعتقال-شخص-حاول-الهجوم-على-ماكرون-في-هولندا-فيديو-1075831665.html
اعتقال شخص حاول الهجوم على ماكرون في هولندا... فيديو
اعتقال شخص حاول الهجوم على ماكرون في هولندا... فيديو
تمكن رجال الأمن في هولندا، من توقيف شخص مجهول حاول الهجوم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة أمستردام. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T14:37+0000
2023-04-12T14:37+0000
نادي الفيديو
إلقاء قبض
الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون
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وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد حاول الرجل الموقوف الاقتراب من ماكرون، عند مروره قبالة جامعة أمستردام، مناديا "نحن هنا، نحن هنا".ويظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعين اليوم الأربعاء، تمكّن عناصر الأمن من السيطرة على الرجل قبل وصوله إلى الرئيس الفرنسي.كما واجه محتجون، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بلافتات تدين سياساته الداخلية، لدى إلقائه خطابا في لاهاي حول مستقبل أوروبا، متهمين إياه بالعنف والنفاق.وقاطع المحتجون، خطاب ماكرون، ما دفعه للقول إن "من لا يحترمون العملية الانتخابية والقادة المنتخبين يعرّضون الديمقراطية للخطر".وصاح محتجون في القاعة "أين الديمقراطية الفرنسية؟" و"اتفاقية المناخ لا يتم احترامها"، رافعين لافتة كُتب عليها بالإنجليزية "رئيس العنف والنفاق"، وهتفوا "هناك ملايين المتظاهرين في الشوارع".وبعد انقطاع دام دقيقة، تمكّن الرئيس الفرنسي من استئناف كلمته، مؤكداً أن "الديموقراطية هي بالضبط حيث يمكننا رؤية هذا النوع من التدخّل".ويواجه إيمانويل ماكرون، احتجاجات شديدة في الداخل منذ أسابيع على قانون لتمديد سن التقاعد للفرنسيين.
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نادي الفيديو, إلقاء قبض, الرئيس الفرنسي, إيمانويل ماكرون
نادي الفيديو, إلقاء قبض, الرئيس الفرنسي, إيمانويل ماكرون

اعتقال شخص حاول الهجوم على ماكرون في هولندا... فيديو

14:37 GMT 12.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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تمكن رجال الأمن في هولندا، من توقيف شخص مجهول حاول الهجوم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة أمستردام.
وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد حاول الرجل الموقوف الاقتراب من ماكرون، عند مروره قبالة جامعة أمستردام، مناديا "نحن هنا، نحن هنا".
ويظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعين اليوم الأربعاء، تمكّن عناصر الأمن من السيطرة على الرجل قبل وصوله إلى الرئيس الفرنسي.
كما واجه محتجون، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بلافتات تدين سياساته الداخلية، لدى إلقائه خطابا في لاهاي حول مستقبل أوروبا، متهمين إياه بالعنف والنفاق.
وقاطع المحتجون، خطاب ماكرون، ما دفعه للقول إن "من لا يحترمون العملية الانتخابية والقادة المنتخبين يعرّضون الديمقراطية للخطر".
وصاح محتجون في القاعة "أين الديمقراطية الفرنسية؟" و"اتفاقية المناخ لا يتم احترامها"، رافعين لافتة كُتب عليها بالإنجليزية "رئيس العنف والنفاق"، وهتفوا "هناك ملايين المتظاهرين في الشوارع".
وبعد انقطاع دام دقيقة، تمكّن الرئيس الفرنسي من استئناف كلمته، مؤكداً أن "الديموقراطية هي بالضبط حيث يمكننا رؤية هذا النوع من التدخّل".
ويواجه إيمانويل ماكرون، احتجاجات شديدة في الداخل منذ أسابيع على قانون لتمديد سن التقاعد للفرنسيين.
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