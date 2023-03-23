استمرار الاحتجاجات في المدن الفرنسية ضد تعديل قانون التقاعد... فيديو وصور
14:02 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 14:04 GMT 23.03.2023)
© AFP 2023 / PHILIPPE LOPEZاحتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد
© AFP 2023 / PHILIPPE LOPEZ
تواصلت الاحتجاجات والإضرابات في المدن الفرنسية رفضا لتعديل قانون التقاعد، بينما أشارت تقارير إلى أن عدد المظاهرات وصل إلى 214 مظاهرة.
جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "الميادين" على "تويتر"، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن العاصمة باريس شهدت أكبر المظاهرات.
فرنسا: موفد الميادين: 214 تظاهرة في المدن الفرنسية وأضخمها في باريس رفضاً لتغيير سن التقاعد— الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) March 23, 2023
وشهدت شوارع المدن الفرنسية موجة جديدة من الاحتجاجات المنددة بسياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.
© AFP 2023 / THOMAS SAMSONاحتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد
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© AFP 2023 / THOMAS SAMSON
احتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDاحتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد
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© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
احتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد
© AFP 2023 / NICOLAS TUCATاحتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد
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© AFP 2023 / NICOLAS TUCAT
احتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد
© AFP 2023 / JEAN-FRANCOIS MONIERاحتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد
4/5
© AFP 2023 / JEAN-FRANCOIS MONIER
احتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد
© AFP 2023 / PHILIPPE LOPEZاحتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد
5/5
© AFP 2023 / PHILIPPE LOPEZ
احتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد
1/5
© AFP 2023 / THOMAS SAMSON
احتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد
2/5
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
احتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد
3/5
© AFP 2023 / NICOLAS TUCAT
احتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد
4/5
© AFP 2023 / JEAN-FRANCOIS MONIER
احتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد
5/5
© AFP 2023 / PHILIPPE LOPEZ
احتجاجات فرنسا ضد تعديل قانون التقاعد
ولفتت الصحيفة إلى أن الاحتجاجات والإضرابات يمكن أن تؤثر على إمدادات الوقود الخاصة بالطائرات في مطارات باريس، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الحالية.
وقال ماكرون، أمس الأربعاء، إنه مستعد لقبول تراجع شعبيته لأن رفع سن تقاعد العاملين من 62 عاما إلى 64 عاما يخدم المصلحة العامة للدولة.
وبحسب الصحيفة، فإن وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت حشد 12 ألف فرد من قوات الأمن بينهم 5 آلاف في باريس وحدها، لمواجهة المحتجين.
FRANCE - The peoples voices ringing across the country now as they protest against the eroding of democracy.— Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) March 23, 2023
The people are deciding 🔥
pic.twitter.com/pKSQhJCmLT
وأدت الاحتجاجات إلى إغلاق إحدى بوابات مطار شارل ديغول الدولي في باريس، إضافة إلى إلغاء أعداد كبيرة من رحلات القطارات فائقة السرعة بسبب إضرابات العاملين بها.
وتسبب قانون التقاعد الجديد في رفض شعبي واسع بين الفرنسيين وتم تنظيم احتجاجات وإضرابات متكررة خلال الفترة الماضية وشهدت اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
وأصبح القانون الخاص بإصلاح نظام التقاعد قضية خلافية كبيرة بين الحكومة والمعارضة، بينما أكد المحتجون مواصلة جهودهم الساعية لرفض القانون.
FRANCE - Rennes.— Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) March 23, 2023
“There is no greater tyranny than that which is perpetrated under the shield of the law and in the name of justice”
- Montesquieu
pic.twitter.com/5lb0TqifU6
يذكر أن التعديل الأبرز في نظام التقاعد ينص على تأخير سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، ويأتي في الوقت الذي تواجه فيه فرنسا أزمات متنامية بسبب ارتفاع نسبة المسنين بين شعبها.