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https://sputnikarabic.ae/20230412/بولندا-تريد-إنتاج-قذائف-اليورانيوم-المنضب-لدبابات-أبرامز-1075837882.html
بولندا تريد إنتاج قذائف اليورانيوم المنضب لدبابات "أبرامز"
بولندا تريد إنتاج قذائف اليورانيوم المنضب لدبابات "أبرامز"
صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، إن بلاده تريد أن تضع على أراضيها إنتاج ذخيرة لدبابات "أبرامز" الأمريكية باليورانيوم المنضب. 12.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-12T19:13+0000
2023-04-12T19:13+0000
العالم
طلب مساعدات عسكرية
بولندا
ذخيرة
أخبار أوكرانيا
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وقال مورافيتسكي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، "نحاول أن نجعل بولندا تستضيف إنتاج الذخيرة لدبابات "أبرامز" والذخيرة باليورانيوم المنضب والذخيرة على أحدث طراز."في مارس، أعلنت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي عن خطط لتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب الخارقة للدروع المصممة لدبابات تشالنجر 2.وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن هذه الذخيرة لا تنتمي إلى فئة أسلحة الدمار الشامل، لكنها تولد غبار إشعاعي وتلوث التربة، وبهذا المعنى، تمثل السلاح الأكثر ضررًا وخطورة على البشر. حتى الآن، استخدمت دول الناتو فقط مثل هذه القذائف، بما في ذلك في العراق ويوغوسلافيا.ردًا على مثل هذه الخطوة الخطيرة من جانب السلطات البريطانية، وافقت موسكو ومينسك على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا. كما أوضح بوتين، فإن هذا لا ينتهك الالتزامات الدولية، لأن روسيا لا تنقل ترسانتها إلى دولة مجاورة. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تفعل الشيء نفسه منذ عدة عقود.
https://sputnikarabic.ae/20230409/بولندا-تسلم-200-ناقلة-جند-مصفحة-إلى-أوكرانيا-1075701474.html
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العالم, طلب مساعدات عسكرية, بولندا, ذخيرة, أخبار أوكرانيا
العالم, طلب مساعدات عسكرية, بولندا, ذخيرة, أخبار أوكرانيا

بولندا تريد إنتاج قذائف اليورانيوم المنضب لدبابات "أبرامز"

19:13 GMT 12.04.2023
© AFP 2023 / JANEK SKARZYNSKIجنود بولنديون يشاهدون القوات الأمريكية أثناء نصب منظومة باتريوت في ميدان اختبار في سوشاشيف في بولندا بتاريخ 21 مارس 2015
جنود بولنديون يشاهدون القوات الأمريكية أثناء نصب منظومة باتريوت في ميدان اختبار في سوشاشيف في بولندا بتاريخ 21 مارس 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / JANEK SKARZYNSKI
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صرح رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، إن بلاده تريد أن تضع على أراضيها إنتاج ذخيرة لدبابات "أبرامز" الأمريكية باليورانيوم المنضب.
وقال مورافيتسكي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، "نحاول أن نجعل بولندا تستضيف إنتاج الذخيرة لدبابات "أبرامز" والذخيرة باليورانيوم المنضب والذخيرة على أحدث طراز."
في مارس، أعلنت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل غولدي عن خطط لتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب الخارقة للدروع المصممة لدبابات تشالنجر 2.
وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن هذه الذخيرة لا تنتمي إلى فئة أسلحة الدمار الشامل، لكنها تولد غبار إشعاعي وتلوث التربة، وبهذا المعنى، تمثل السلاح الأكثر ضررًا وخطورة على البشر. حتى الآن، استخدمت دول الناتو فقط مثل هذه القذائف، بما في ذلك في العراق ويوغوسلافيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2023
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ردًا على مثل هذه الخطوة الخطيرة من جانب السلطات البريطانية، وافقت موسكو ومينسك على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا. كما أوضح بوتين، فإن هذا لا ينتهك الالتزامات الدولية، لأن روسيا لا تنقل ترسانتها إلى دولة مجاورة. كما أشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تفعل الشيء نفسه منذ عدة عقود.
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